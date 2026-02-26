Las tasas hipotecarias caen por debajo del 6 % por primera vez en más de tres años

Por Samantha Delouya, CNN

Las tasas hipotecarias en EE.UU. cayeron por debajo del 6 % esta semana, superando un umbral clave tras años de costos de endeudamiento duros que mantuvieron al margen a millones de posibles compradores.

El jueves, la tasa promedio de hipoteca fija a 30 años bajó a 5,98 % por primera vez desde 2022, según Freddie Mac.

Los propietarios que aseguraron tasas bajísimas durante la pandemia han tenido poco incentivo para vender y mudarse a préstamos con las tasas más altas actuales.

Esa reticencia ha mantenido la escasez de inventario y los precios elevados.

Pero una tasa hipotecaria que empiece con “5” podría animar a más compradores a regresar al mercado y aliviar el efecto de bloqueo que ha mantenido el inventario ajustado, según algunos expertos.

“A nivel nacional vemos que el inventario comienza a estabilizarse e incluso a aumentar modestamente, lo que podría indicar que los propietarios se sienten más cómodos con el entorno actual de tasas para considerar mudarse”, dijo Bhavesh Patel, ejecutivo de Chase Home Lending. “En algunas zonas de EE.UU. empezamos a ver seis meses o más de inventario, lo que podría generar condiciones más favorables para los compradores”.

Aunque las tasas actuales siguen siendo más altas que en los primeros años de la pandemia, la tasa promedio de esta semana, de 5,98 %, representa una caída significativa en comparación con el inicio del año pasado, cuando las tasas hipotecarias superaban el 7 %.

“Una caída del 0,25 % en la tasa puede permitir que un comprador adquiera una vivienda aproximadamente un 2,5 % más cara manteniendo el mismo pago mensual”, dijo Patel.

Las tasas hipotecarias más bajas ya están mejorando el poder de compra. Según un análisis de Zillow esta semana, un hogar estadounidense con ingresos medianos ahora puede permitirse una vivienda de US$ 331.483, lo que supone un incremento de más de US$ 30.000 en el poder adquisitivo desde el año pasado. El análisis encontró que los hogares con ingresos medianos han visto que unas 82.300 viviendas adicionales entraron en su presupuesto en comparación con hace un año.

“Aunque el poder de compra ha aumentado US$ 30.000 desde el año pasado, tasas hipotecarias por debajo del 6 % podrían ser un umbral psicológico importante”, dijo Kara Ng, economista sénior en Zillow Home Loans. “Los números redondos importan, y ese titular por sí solo podría motivar a muchos compradores que estaban al margen a volver a mirar el mercado inmobiliario”.

No obstante, las mejoras en la asequibilidad pueden no parecer significativas para algunas personas que buscan una casa. Los precios de las viviendas han subido aproximadamente un 50 % desde 2020 y todavía se mantienen cerca de máximos históricos. El precio medio de una vivienda existente subió en enero por el mes número 31 consecutivo, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Tales aumentos han sumado billones de dólares al patrimonio neto de los dos tercios de estadounidenses que ya son propietarios, mientras que los inquilinos no han visto aumentos similares en su patrimonio.

A pesar de que el presidente de EE.UU. Donald Trump dice que busca mejorar la asequibilidad para los estadounidenses, recientemente afirmó que no quiere que los precios de las viviendas caigan demasiado.

“A las personas que son dueñas de sus casas, las vamos a mantener ricas. Vamos a mantener esos precios altos”, dijo el mes pasado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.