Hillary Clinton se enfrenta a la Cámara de Representantes por la investigación de Epstein

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton se enfrenta a puertas cerradas con la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación del panel sobre el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La declaración de este jueves en Chappaqua, Nueva York, marca la culminación de una enérgica batalla entre la exsecretaria de Estado y el expresidente demócrata Bill Clinton por testificar en lo que denunciaron como un complot republicano en su contra.

Clinton ha declarado que no recuerda haber conocido a Epstein y que solo interactuó con su excolaboradora, Ghislaine Maxwell, en contadas ocasiones. Sin embargo, los republicanos insisten en que su testimonio es vital para la investigación, mientras que los demócratas argumentan que la obsesión de sus colegas con la exsecretaria de Estado es puramente política.

“Quiero que todos sean tratados por igual. Y eso no está aplicando para mi esposo y para mí, porque a otros testigos se les pidió que declararan (e hicieron) declaraciones escritas bajo juramento. Nosotros las ofrecimos”, declaró a la BBC en una entrevista a principios de este mes. “¿Por qué quieren involucrarnos en esto? Para desviar la atención del presidente (Donald) Trump. Esto no es complicado”.

Clinton fue entrevistada el día antes de la comparecencia de su esposo, la primera vez que un expresidente se ve obligado a declarar en una investigación del Congreso. Ambas entrevistas serán grabadas en video y transcritas, y legisladores de ambos partidos tendrán la oportunidad de hacer preguntas.

Los Clinton solo aceptaron cumplir con sus citaciones para declaraciones a puertas cerradas después de que la Cámara de Representantes avanzara hacia una votación bipartidista para declararlos en desacato penal al Congreso por negarse a comparecer según lo programado.

La exsecretaria de Estado estuvo acompañada por sus abogados, quienes han estado trabajando minuciosamente en los detalles de los temas que podrían cubrirse durante el interrogatorio.

La ubicación de las declaraciones, Chappaqua, la ciudad natal de los Clinton, fue negociada entre Kendall y el representante James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, con la esperanza de evitar la indignidad y sentar un precedente al citar a un expresidente al Capitolio para interrogarlo.

Para prepararse, los Clinton se han concentrado en los últimos días no solo para refrescar sus recuerdos sobre los años de Epstein, sino también para enfrentar a investigadores del Congreso potencialmente hostiles. Sus comparecencias por separado revelan las diferencias en la información que ambos podrían ofrecer a la comisión.

Los Clinton y los miembros de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes acordaron cinco áreas temáticas para las declaraciones, según informó a CNN una persona familiarizada con el acuerdo. Estas son:

la presunta mala gestión de la investigación del gobierno federal sobre Epstein y Maxwell;

las circunstancias e investigaciones posteriores de la muerte de Epstein en 2019;

las maneras en que el gobierno federal podría combatir eficazmente las redes de tráfico sexual;

cómo Epstein y Maxwell buscaron ganarse el favor de los demás para proteger sus actividades ilegales;

y posibles violaciones de las normas éticas relacionadas con los funcionarios electos.

Inicialmente, los Clinton querían que se les eximiera de las citaciones para declarar bajo juramento, una medida que Comer concedió a varios otros testigos de la investigación. Pero el presidente de la Comisión de Supervisión quería que comparecieran bajo sus condiciones.

Los abogados de los Clinton y el panel liderado por republicanos negociaron entre bastidores durante meses, mediante intercambios de correos electrónicos, cartas y llamadas telefónicas, para intentar encontrar una salida.

Cuando los Clinton no se presentaron a sus declaraciones programadas en enero, Comer programó una votación para declararlos en desacato penal.

“Cada persona tiene que decidir cuándo ha visto o tenido suficiente y está lista para luchar por este país, sus principios y su gente, sin importar las consecuencias. Para nosotros, ahora es el momento”, escribieron los Clinton en enero cuando anunciaron que no comparecerían a sus declaraciones presenciales programadas. El triple de demócratas votó a favor de declarar al expresidente en desacato en comparación con la exprimera dama, pero las votaciones bipartidistas sorprendieron a los líderes demócratas de la Cámara de Representantes.

Bill Clinton nunca ha sido acusado por las fuerzas del orden de ningún delito relacionado con Epstein, y un portavoz ha afirmado repetidamente que cortó vínculos antes del arresto de Epstein por cargos federales en 2019 y que desconocía cualquier delito.

Una revisión de CNN mostró que el expresidente viajó en el avión privado de Epstein al menos 16 veces, y apareció fotografiado en los archivos del caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia con mujeres en un jacuzzi, así como con Maxwell.

Las sobrevivientes de los abusos de Epstein y los abogados que las representan declararon a CNN que creen que es importante que los Clinton, y especialmente el expresidente, testifiquen. En entrevistas, enfatizaron que la presencia de una persona en los archivos de Epstein y su cooperación con el Congreso no indican irregularidades.

En el contexto político actual, las víctimas de Epstein tienen mucha más influencia en muchos legisladores demócratas que lo que representa para ellos la lealtad a los Clinton. Más de 40 demócratas actuales en la Cámara de Representantes nacieron en 1980 o después, lo que les da recuerdos de la presidencia de Bill Clinton diferentes a los de los líderes del partido que estaban en Washington cuando puso fin a 12 años de control republicano en la Casa Blanca.

MJ Lee y Jeff Zeleny, de CNN, contribuyeron a este informe.

