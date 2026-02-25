Trump tiene una llamada con Zelensky mientras la guerra en Ucrania se alarga más de 4 años y se estancan negociaciones de paz

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este miércoles con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mientras la guerra de Rusia en Ucrania se ha extendido más de cuatro años, según una persona familiarizada con la conversación.

La llamada se produjo mientras Zelensky anima públicamente a Trump a seguir apoyando a Ucrania. Esta semana, le dijo a Clarissa Ward de CNN que quiere que el presidente de EE.UU. “permanezca de nuestro lado”.

Las negociaciones de paz —mediadas por el enviado de Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner— hasta ahora no han logrado alcanzar un acuerdo.

Trump solo hizo una mención superficial al conflicto en Ucrania durante su discurso sobre el Estado de la Unión la noche del martes.

“Estamos trabajando muy duro para poner fin a la novena guerra, la matanza y el derramamiento de sangre entre Rusia y Ucrania, donde 25.000 soldados mueren mes tras mes. Piensen en eso: 25.000 soldados mueren al mes”, dijo Trump, antes de añadir su comentario frecuente: “Una guerra que nunca habría ocurrido si yo fuera presidente; nunca habría ocurrido”.

En una publicación en X, Zelensky dijo que los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner se sumaron a la llamada, y que los cuatro hablaron sobre las próximas conversaciones trilaterales entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Zelensky espera que las conversaciones trilaterales brinden una “oportunidad para llevar las negociaciones al nivel de los líderes”.

“El presidente Trump apoya esta secuencia de pasos”, dijo Zelensky. “Esta es la única manera de resolver todos los temas complejos y sensibles y finalmente poner fin a la guerra”.

Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este miércoles que, aunque podría prever una cumbre que incluya al presidente de Rusia, Vladimir Putin, Trump y Zelensky en caso de un acuerdo, no ve útil una reunión Putin-Zelensky en este momento.

Apenas este martes 24 de febrero se cumplieron cuatro años desde que Rusia inició una invasión a gran escala contra Ucrania, lo que ha dejado graves afectaciones que han repercutido a nivel mundial.

Muchos en Occidente también desean que la guerra se detenga, debido al costo que supone para sus presupuestos de defensa y sus facturas de calefacción. Sin embargo, es la falta de gasto de Occidente —de apoyo material a Kyiv— lo que ha condenado a Ucrania a seguir luchando.

La economía europea es falsa: gasta menos ahora, pero corre el riesgo de gastar mucho más si el conflicto se extiende en el futuro.

Si las líneas del frente de Ucrania colapsaran y Kyiv cayera, Moscú, según la mayoría de las estimaciones occidentales, pronto avanzaría hacia las fronteras de la OTAN. No obstante, esa amenaza no lleva a Europa a una acción generalizada.

Los primeros tres años de apoyo estadounidense a gran escala solo llegaron hasta cierto punto y ahora han terminado. Pero la guerra no, y probablemente se acercan más aniversarios.

Tras cuatro años completos, la exhibición de crueldad y determinación de Putin parece haber dejado a Europa más convencida de que algún día podría intentar ocupar más tierras extranjeras, en lugar de menos.

El presidente de Ucrania hizo una súplica a Trump el lunes, diciendo a CNN que quiere que el presidente de Estados Unidos “se quede de nuestro lado”.

Hablando en el Palacio Presidencial en Kyiv en la víspera del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, Zelensky dijo que Estados Unidos es demasiado grande e importante como para alejarse del conflicto. Y espera que Trump, durante su discurso del Estado de la Unión de este martes, respalde a Ucrania mientras lucha contra la Rusia del presidente Vladimir Putin.

“Tienen que quedarse con… un país democrático que está luchando contra una sola persona. Porque esta persona es una guerra. Putin es una guerra. Todo se trata de él mismo. Todo se trata de una persona. Y el país, todo su país está en la prisión”, dijo Zelensky a CNN.

“Si realmente quieren detener a Putin, EE.UU. es muy fuerte”, dijo. Al preguntársele si cree que Trump está ejerciendo suficiente presión sobre Putin, Zelensky dijo: “No”.

En una entrevista amplia y —por momentos— emotiva, Zelensky reconoció que los ucranianos están agotados por el conflicto. Pero ceder a las demandas de Putin simplemente no es una opción, dijo.

“No podemos simplemente darle todo lo que quiere. Porque él quiere ocuparnos. Si le damos todo lo que quiere, perderemos todo, todos nosotros; la gente tendrá que huir o ser rusa”.

