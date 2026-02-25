¿Qué hay detrás de la nueva estrategia de ofrecer una recompensa de US$ 1 millón en la investigación de Nancy Guthrie?

Por Chelsea Bailey, CNN

Mientras la búsqueda de Nancy Guthrie se extiende hacia una cuarta y desesperada semana, su familia ha ofrecido hasta US$ 1 millón por información que conduzca a su regreso.

La asombrosa recompensa es, en cierto modo, una admisión tácita de que la investigación está entrando en una nueva fase, ya que las pruebas de ADN que antes parecían prometedoras encuentran obstáculos, y los investigadores reconocen que todavía no tienen un sospechoso en el caso de secuestro.

Incluso cuando dijo que su familia está “avivando las brasas de la esperanza” de que la mujer de 84 años regrese a casa a salvo, Savannah Guthrie reconoció una verdad sombría:

“También sabemos que puede estar perdida. Puede que ya se haya ido”, dijo Guthrie en su video del martes anunciando la recompensa. “Pero necesitamos saber dónde está”.

La trágica admisión, que llega más de una semana después de la última súplica de Guthrie a los captores de su madre, genera preguntas sobre por qué los investigadores y la familia decidieron esperar semanas antes de presentar una recompensa tan grande y tentadora. CNN habló con expertos y analistas de las fuerzas del orden sobre la posible estrategia detrás del momento de una oferta tan atractiva, y por qué podría presagiar un giro trágico en la investigación.

En las semanas desde la desaparición de Guthrie, miles de pistas han llegado a la línea directa de la investigación. Pero la marea comenzó a disminuir en los últimos días, y el supervisor del 911 del condado de Pima le dijo a CNN que la cantidad de pistas creíbles había comenzado a disminuir.

Entonces, la familia Guthrie ofreció su recompensa de US$ 1 millón.

Desde que se hicieron públicos los detalles de la recompensa, una fuente familiarizada con la investigación dijo a CNN que los investigadores han recibido más de 750 pistas creíbles.

Y aunque la cifra es significativamente menor que las miles de llamadas que la línea directa recibió anteriormente en la investigación, los expertos dicen que eso podría ser intencional.

“Esta recompensa está diseñada para incitar a alguien dentro del círculo del sospechoso” a presentarse, dijo Jonathan Wackrow, un exagente del Servicio Secreto que estaba en funciones durante el Gobierno del presidente Obama.

“No es el sospechoso en sí mismo en quien se enfoca el mensaje, sino en este círculo más amplio de asociados —potencialmente amigos, familia, cómplices— realmente para que rompan su silencio”.

Alguien con una conexión personal con el secuestrador de Guthrie puede que no haya sido tentado por la anterior recompensa de US$ 200.000 por información, pero la perspectiva de hasta US$ 1 millón podría mitigar parte del riesgo de contactar a las autoridades, dijo Wackrow.

Una fuente cercana a la familia dijo a CNN que los Guthrie estaban dispuestos a ofrecer una recompensa similar antes en la investigación, pero había preocupación de que una suma tan grande pudiera saturar el centro de llamadas encargado de filtrar las pistas.

Hay varias razones por las que las fuerzas del orden podrían haber aconsejado a los Guthrie esperar antes de hacer una oferta tan importante, dijo Josh Campbell, analista senior de seguridad de CNN.

“El tiempo es esencial en un caso de secuestro, y saturar a los investigadores con una montaña de pistas falsas podría haber frenado su esfuerzo mientras separaban la realidad de la ficción”, dijo.

Y agregó que, al principio de una investigación, el objetivo es abrir una línea de comunicación con el secuestrador y llevar el caso a una resolución rápida y segura.

“Puede ser muy contraproducente apelar al mismo tiempo al secuestrador para que haga lo correcto, mientras se anima a personas que puedan conocerlo a delatarlo con el incentivo de una recompensa de US$ 1 millón”.

Los negociadores de crisis del FBI, dijo Campbell, probablemente habrían tratado de encontrar un equilibrio entre incentivar a personas con conocimiento directo del secuestro para que se presenten y no enfurecer al secuestrador y causar daño de manera inadvertida a la víctima.

Fuentes cercanas tanto a los Guthrie como a la investigación dijeron a CNN que la familia ha seguido trabajando en total coordinación con las autoridades, y que la nueva recompensa fue ofrecida en consulta con las fuerzas del orden.

De hecho, el lenguaje de Savannah Guthrie sobre la recompensa parecía alinearse con la forma en que el FBI enmarcó sus ofertas anteriores, con una distinción clave.

En las últimas semanas, el FBI ha ofrecido pagos por información “que conduzca a la localización de Nancy Guthrie y/o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición”.

Pero ahora, tras reconocer que su madre puede estar “bailando en el cielo”, Savannah dijo que su familia ofrece hasta US$ 1 millón por “cualquier información que conduzca a su recuperación”.

El sutil cambio en el lenguaje indica que la recompensa de la familia Guthrie no depende del arresto de los captores de Nancy. También puede ser una aceptación a regañadientes de una tragedia aún peor.

“Esto está cambiando hacia la aceptación de toda una variedad, o una multitud de resultados, incluido el hecho de que (Nancy) ahora puede estar fallecida y están buscando un cierre”, dijo Wackrow, añadiendo que le parece “impactante” que haya tomado semanas llegar a este punto en una investigación tan mediática.

“De nuevo, (la recompensa de US$ 1 millón) es una táctica; habría esperado que se ofreciera al principio de esta investigación, no a mitad de la cuarta semana”.

