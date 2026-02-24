CNN Verifica: Trump emite afirmaciones falsas durante el discurso sobre el Estado de la Unión

Por Daniel Dale

El presidente Donald Trump realizó una serie de afirmaciones falsas en su discurso sobre el Estado de la Unión durnate la noche de este martes.

Aquí hemos compilado una verificación de datos de algunas de las declaraciones que el presidente Trump realizó:

Trump repitió su habitual discurso con la afirmación falsa de que ha asegurado US$ 18 billones en inversiones en EE.UU. desde que regresó al cargo: “En 12 meses, aseguré compromisos por más de US$ 18 billones que llegan de todas partes del mundo.”

La cifra de US$ 18 billones es ficticia. Hasta la noche del discurso de Trump, el propio sitio web de la Casa Blanca decía que la cifra de “anuncios de inversiones importantes” durante este período de Trump era de “US$ 9.7 billones” y eso incluso es una gran exageración.

Una revisión detallada realizada por CNN en octubre encontró que la Casa Blanca estaba contando billones de dólares en promesas de inversión vagas, propuestas que trataban de “comercio bilateral” o “intercambio económico” más que de inversión en EE.UU., y declaraciones sin concretar que ni siquiera llegaban al nivel de compromiso.

Trump afirmó que los precios de la gasolina “ahora están por debajo de US$ 2,30 el galón en la mayoría de los estados, y en algunos lugares, US$ 1,99 el galón.” Pero ningún estado tenía el martes un precio promedio de gasolina por debajo de US$ 2,37 por galón, según la AAA.

Solo dos estados tenían un promedio por debajo de US$ 2,50 por galón.

Y aunque hay algunas estaciones de servicio individuales que venden gasolina por debajo de US$ 2 por galón, son escasas.

Patrick De Haan, director de análisis de petróleo de la firma GasBuddy, declaró durante el discurso que la firma encontró solo cuatro estaciones en todo el país con precios inferiores a US$ 2 (aparte de descuentos especiales) de unas 150.000 que la firma rastrea, es decir, aproximadamente el 0,00003 % del total.

Trump podría decir con justicia que los precios de la gasolina han caído durante esta presidencia. Han disminuido de un promedio nacional de US$ 3,12 por galón en su día de inauguración en enero de 2025, según la AAA, a un promedio nacional de US$ 2,95 por galón este martes.

Además, Trump afirmó: “Y cuando visité el gran estado de Iowa hace solo unas semanas, incluso vi gasolina a US$ 1,85 el galón.” No sabemos qué vio Trump, pero el precio promedio de un galón de gasolina regular en Iowa el día del discurso del 27 de enero era de US$ 2,57, según los datos publicados ese día por la AAA.

Patrick De Haan, director de análisis de petróleo de GasBuddy, manifestó a CNN en ese momento que GasBuddy encontró solo cuatro estaciones en el estado vendiendo a US$ 1,97 el galón (aparte de descuentos especiales) de un total de 2.036 que la firma rastrea, es decir, el 0,19 % del total.

Trump fue corregido sobre este tema por un asistente al discurso en Iowa al que se refería. Cuando habló de la gasolina en Iowa a US$ 1,95 o US$ 1,85 por galón, alguien en la multitud gritó: “No, US$ 2,63”, según el reportero de CNN Steve Contorno, que estaba en el lugar.

Contorno vio que la estación de servicio justo fuera del lugar donde habló Trump vendía a US$ 2,69 por galón.

Trump afirmó falsamente que cuando dio su discurso anterior al Congreso a principios del año pasado, él había “acabado de heredar … inflación en niveles récord.” Añadió un poco más tarde que Biden y sus aliados en el Congreso “nos dieron la peor inflación en la historia de nuestro país.”

Trump no heredó la peor inflación en la historia de EE.UU., y Biden nunca tuvo la peor inflación en la historia de EE.UU.

La tasa de inflación interanual en el último mes completo de Biden en el cargo, diciembre de 2024, fue del 2,9 %, y la tasa en el mes en que Trump asumió el cargo a mitad de mes, enero de 2025, fue del 3,0 %.

La tasa más reciente, para enero de 2026, es del 2,4 %.

La tasa sí alcanzó un máximo de 40 años, 9,1 %, en junio de 2022, pero eso estuvo muy lejos del máximo histórico de 23,7 %, que se estableció en 1920. De todas formas, la tasa luego cayó drásticamente durante los últimos dos años y medio del mandato de Biden.

Trump afirmó que heredó una “economía estancada” de la administración Biden y que ahora está “rugiendo como nunca antes.”

Aunque no hay una definición firme de “estancada” o “rugiendo,” los hechos no corroboran la sugerencia de que haya presidido un enorme auge económico desde que regresó al cargo en enero de 2025.

La economía de EE.UU. creció un 2,2 % en 2025, lo cual fue menor que en cualquier año de la presidencia de Biden. Se registró un crecimiento del 2,8 % en 2024. (El cierre del Gobierno en el otoño de 2025 probablemente redujo el crecimiento a finales de 2025.) Mientras tanto, la tasa de desempleo aumentó del 4,0 % en enero de 2025 al 4,3 % en enero de 2026.

La tasa de inflación interanual del Índice de Precios al Consumidor sí bajó del 3,0 % en enero de 2025 al 2,4 % en enero de 2026, y Trump ciertamente tiene otros datos positivos que citar.

Pero su relato sobre haber llevado la economía de estar muerta a estar en auge simplemente no está respaldado por los datos generales.

Trump volvió a afirmar que la amplia agenda de política interna que promulgó el verano pasado incluía los mayores recortes de impuestos en la historia de Estados Unidos. Pero no es así.

El llamado “proyecto de ley grande y hermoso” introdujo numerosos cambios permanentes y temporales en el código tributario, incluyendo la eliminación de impuestos sobre las propinas y las horas extras, la concesión de desgravaciones fiscales adicionales a las personas mayores y a los padres de niños pequeños, y la autorización para que las empresas deduzcan ciertas inversiones con mayor rapidez.

Los recortes de impuestos ascienden a US$ 4,8 billones, o el 1,3 % del producto interior bruto (PIB) del país, a lo largo de una década, según el último análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, publicado a principios de este mes.

Sin embargo, el proyecto de ley no es el mayor recorte de impuestos de la historia, dijeron los expertos.

Ocupa el séptimo lugar en términos de participación en el PIB desde 1918, según Chris Towner, director de políticas del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un grupo de vigilancia no partidista.

El más grande fue el paquete fiscal de 1981 del expresidente Ronald Reagan, que costó el 2,9 % del PIB en cuatro años. (Observar los cambios en los ingresos como una proporción del PIB es una forma común de evaluar la magnitud de los recortes de impuestos porque muestra los cambios en relación con el tamaño de la economía. Permite comparaciones a lo largo del tiempo a pesar de los cambios en la inflación y la población, por ejemplo).

De manera similar, la Tax Foundation, un grupo de expertos de tendencia derechista, descubrió que el proyecto de ley es el sexto mayor recorte de impuestos desde 1940, en términos de participación en el PIB.

Al criticar las políticas fronterizas del gobierno de Biden, Trump reiteró su habitual afirmación de que el Gobierno de Biden permitió la entrada de 11.888 asesinos a Estados Unidos como inmigrantes: “Eran asesinos, 11.888 asesinos. Entraron a nuestro país”.

Trump estaba describiendo incorrectamente los datos federales.

El Departamento de Seguridad Nacional y expertos independientes han señalado que la cifra a la que parece referirse Trump cuando usa el número “11.888” se refiere a no ciudadanos que ingresaron a EE.UU. no solo bajo Biden, sino a lo largo de varias décadas, incluso durante la primera administración de Trump.

Estos inmigrantes fueron condenados por homicidio en algún momento, generalmente en EE.UU. después de su llegada, y todavía se encuentran en el país.

Estas personas figuran en el “registro de no detenidos” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que incluye a indocumentados que actualmente cumplen sus condenas de prisión, no que andan libres como Trump también ha afirmado.

Puede leer más aquí.

Trump repitió su habitual afirmación falsa de que los aranceles son “pagados por países extranjeros”.

De hecho, los pagos de gravámenes los realizan los importadores en Estados Unidos, no otras naciones, y estos importadores suelen trasladar parte de sus costos a los consumidores.

Si bien los exportadores extranjeros a veces bajan sus precios para intentar mantener la competitividad de sus productos, diversos análisis han revelado que la gran mayoría de los costos de los aranceles que Trump ha impuesto este mandato están siendo cubiertos por una combinación de empresas y consumidores estadounidenses.

En un análisis publicado en febrero, los funcionarios del Banco de la Reserva Federal de Nueva York escribieron: “Encontramos que casi el 90 por ciento de la carga económica de los aranceles recayó en las empresas y los consumidores estadounidenses”.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo federal no partidista, escribió en un informe de febrero que “el efecto neto de los aranceles es aumentar los precios al consumidor en Estados Unidos en la parte completa del costo de los aranceles soportados a nivel nacional (95 por ciento)”, a partir de una combinación de aumentos de precios por parte de las empresas estadounidenses que importan productos arancelados y aumentos de precios por parte de las empresas estadounidenses que enfrentan menos competencia extranjera debido a los aranceles.

Trump reiteró su afirmación de que los residentes somalíes de Minnesota han cometido un fraude de US$ 19.000 millones: “No ha habido un ejemplo más impactante que el de Minnesota, donde miembros de la comunidad somalí han desfalcado aproximadamente US$ 19.000 millones del contribuyente estadounidense. Tenemos toda la información, y en realidad, la cifra es mucho mayor”.

Es posible que se pruebe que la cifra de “US$ 19.000 millones” es cierta, pero hasta la fecha no se ha demostrado nada cercano a esa cifra.

En diciembre, un fiscal federal, Joseph Thompson, afirmó que “la mitad o más” de US$ 18.000 millones en fondos federales facturados por 14 servicios de Medicaid en Minnesota considerados de alto riesgo de fraude –y ahora bajo una auditoría de terceros ordenada por el gobernador Tim Walz– podrían ser fraudulentos.

Pero US$ 9.000 millones no son US$ 19.000 millones, Thompson no dijo que todo el posible fraude fue cometido por residentes somalíes y la administración de Walz cuestionó la afirmación de Thompson.

Un funcionario de la administración de Walz declaró en diciembre que tenían “pruebas de decenas de millones de dólares en fraude hasta el momento”, no de US$ 9.000 millones.

El propio Walz declaró: “Deberían estar igualmente indignados por US$ 1 o la cifra que sea, pero la están usando sin pruebas”.

Y Thompson, quien renunció en enero en medio de tensiones con la administración Trump por su gestión del caso de un agente de ICE que disparó fatalmente a Renée Good, dejó claro en ese momento que el comentario de “la mitad o más” era una estimación preliminar, no una cifra definitiva.

Trump hizo una serie de afirmaciones falsas sobre las elecciones estadounidenses mientras pedía al Congreso aprobar un proyecto de ley que exigiera la identificación del votante y una prueba de ciudadanía al registrarse para votar.

Trump afirmó falsamente: “El fraude es rampante en nuestras elecciones. Es rampante”.

Simplemente no es así. Toda la evidencia sugiere que el fraude representa un porcentaje minúsculo de los votos emitidos.

Trump se refirió a “votos por correo fraudulentos”. La incidencia del fraude también es mínima con los votos por correo, aunque los expertos afirman que es ligeramente mayor que con el voto en persona, y no hay base para describir este método categóricamente como “fraudulento”.

Trump manifestó: “Han hecho trampa, y su política es tan mala que la única manera de que salgan elegidos es haciendo trampa”. Eso es mentira, ya que los demócratas, al igual que los republicanos, son elegidos constantemente en elecciones libres y justas en Estados Unidos.

Trump repitió su habitual afirmación de que hoy en día hay más gente trabajando en Estados Unidos que nunca.

Es cierto, pero la afirmación requiere contexto: el número de personas que trabajan tiende a aumentar con el tiempo porque la población estadounidense tiende a crecer con el tiempo.

Los economistas afirman que existen indicadores mucho más precisos de la salud del mercado laboral.

La tasa de empleo-población, que mide el porcentaje de la población que está empleada, ha bajado ligeramente en lo que va de mandato presidencial, pasando del 60,1 % en enero de 2025, mes en que Trump volvió al cargo, al 59,8 % en enero de 2026.

La tasa de desempleo, que mide el desempleo como porcentaje de la fuerza laboral, ha aumentado, pasando del 4,0 % en enero de 2025 al 4,3 % en enero de 2026 y alcanzó un máximo de cuatro años del 4,5 % en noviembre antes de disminuir.

La tasa de participación en la fuerza laboral, que mide el porcentaje de la población que está empleada o buscando trabajo activamente, se ha mantenido prácticamente sin cambios, bajando del 62,6 % en enero de 2025 al 62,5 % en enero de 2026.

Trump repitió una afirmación falsa y familiar sobre su papel en asuntos exteriores: “En mis primeros 10 meses, terminé ocho guerras”. Si bien Trump ha contribuido a la resolución de algunos conflictos (al menos temporalmente), la cifra de “ocho” es una clara exageración.

Trump explicó durante su discurso que su lista de supuestas guerras resueltas incluye una guerra entre Egipto y Etiopía, pero que en realidad no fue. Se trata de una larga disputa diplomática sobre un importante proyecto de presa etíope en un afluente del río Nilo.

La lista de Trump también incluía otra supuesta guerra que no ocurrió durante su presidencia, entre Serbia y Kosovo. (En ocasiones ha afirmado haber evitado el estallido de una nueva guerra entre ambas entidades, ofreciendo pocos detalles sobre a qué se refería, pero eso es diferente a resolver una guerra real).

Su lista también incluía una guerra que involucraba a la República Democrática del Congo y Ruanda, pero ese conflicto ha continuado a pesar de un acuerdo de paz negociado por la administración Trump en 2025, que nunca fue firmado por la principal coalición rebelde que libra el conflicto.

La lista de Trump también incluyó un conflicto armado entre Tailandia y Camboya, donde los combates estallaron temporalmente nuevamente en diciembre a pesar de un acuerdo de paz negociado por la administración Trump a principios de 2025 .

Se puede debatir la importancia del papel de Trump en la finalización de los demás conflictos de su lista, o cuestionar con razón si algunos realmente han terminado; por ejemplo, las matanzas continuaron en Gaza tras el acuerdo de alto el fuego de octubre entre Israel y Hamas.

Trump manifestó en su discurso: “La guerra en Gaza, que continúa a un nivel muy bajo; ya casi está”. En cualquier caso, la cifra de “ocho” de Trump es obviamente demasiado elevada.

Trump volvió a afirmar falsamente que eliminó los impuestos a la Seguridad Social, una de sus principales promesas de campaña para 2024.

“Con el gran y hermoso proyecto de ley, no creamos impuestos sobre las propinas, ni impuestos sobre las horas extras, ni impuestos sobre la Seguridad Social”, declaró durante su discurso sobre el Estado de la Unión el martes.

El enorme paquete de medidas de política interna que Trump firmó el verano pasado creó una deducción fiscal adicional temporal de US$ 6.000 anuales para las personas mayores de 65 años (con una deducción menor para quienes ganan US$ 75.000 anuales o más).

Sin embargo, como la propia Casa Blanca ha reconocido implícitamente, millones de beneficiarios de la Seguridad Social mayores de 65 años seguirán pagando impuestos sobre sus prestaciones, y esa nueva deducción, que vence en 2028, no se aplica a los beneficiarios de la Seguridad Social menores de 65 años.

Trump afirmó sin fundamento que eliminar el fraude en los programas federales equilibraría el presupuesto federal: “Si logramos encontrar suficiente fraude, tendremos un presupuesto equilibrado de la noche a la mañana. Se acabará muy rápido”.

El déficit presupuestario anual excede con creces la cantidad estimada de dinero que el Gobierno federal pierde por fraude cada año.

Una estimación pionera, publicada en 2024 por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), reveló que anualmente se pierden entre US$ 233.000 y US$ 521.000 millones por fraude.

Sin embargo, el déficit presupuestario federal se situó en poco menos de US$ 1,8 billones de en el último ejercicio fiscal, que finalizó en septiembre, según el Departamento del Tesoro, más del triple del total estimado de fraude más alto.

