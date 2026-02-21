Una disputa sobre la circuncisión le da a Europa una muestra de la nueva diplomacia estadounidense

Por Christian Edwards, CNN

En cuanto al trabajo de embajador se refiere, los diplomáticos estadounidenses no tienen nada mejor que ser destinados a Europa. Las residencias son enormes y la vida es tranquila, al menos al oeste de Kyiv. “Estás en territorio amigo”, dijo Daniel Fried, exembajador de Estados Unidos en Polonia. Cuando surgen disputas, la mayoría se pueden mantener en secreto.

Pero las recientes disputas públicas entre tres embajadores estadounidenses y sus respectivos anfitriones han dado a Europa una muestra del enfoque más firme y discreto de la administración Trump hacia la diplomacia. Para Washington, estos enfrentamientos son una muestra de la mano dura que el continente necesita. Para Europa, son un antagonismo innecesario que viola las “normas diplomáticas básicas”.

Esta semana, Bill White, embajador de Estados Unidos en Bélgica, criticó al país anfitrión por su enfoque hacia la circuncisión ritual judía y lo acusó de antisemitismo.

White criticó duramente la gestión belga de un caso en Amberes, donde tres hombres judíos que realizan circuncisiones rituales, conocidos como “mohels”, están bajo investigación judicial tras presuntamente realizar procedimientos sin presencia médica. En una extensa publicación en X, White exigió la intervención de Frank Vandenbroucke, ministro de salud belga.

“¡A BÉLGICA, ESPECÍFICAMENTE, DEBEN TERMINAR YA EL ‘PROCESAMIENTO’ RIDÍCULO Y ANTISEMITA DE LOS 3 RELIGIOSOS JUDÍOS (MOHELS) EN AMBERES! ESTÁN HACIENDO LO QUE HAN SIDO ENTRENADOS PARA HACER DURANTE MILES DE AÑOS”, escribió White.

Calificó a Vandenbroucke de “muy grosero” y afirmó que el ministro se había negado a estrecharle la mano o a fotografiarse con él. “Quedó claro que no le gusta Estados Unidos, el país que luchó y donde decenas de miles de hijos de nuestra nación murieron por la libertad de Bélgica en dos ocasiones”, dijo White.

Maxime Prévot, ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, calificó la sugerencia de White de “falsa, ofensiva e inaceptable”. Aclaró que Bélgica permite la circuncisión ritual “cuando la realiza un médico cualificado bajo estrictas normas de salud y seguridad”, y afirmó que White había sido convocado a una reunión el martes tras su arrebato.

“Un embajador acreditado en Bélgica tiene la responsabilidad de respetar nuestras instituciones, nuestros representantes electos y la independencia de nuestro sistema judicial”, declaró Prévot. “Los ataques personales contra un ministro belga y la injerencia en asuntos judiciales violan las normas diplomáticas básicas”.

CNN ha solicitado comentarios a la Embajada de Estados Unidos en Bruselas y al Departamento de Estado, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

La disputa recuerda a una acusación anterior de antisemitismo lanzada por Charles Kushner, embajador de Estados Unidos en Francia, contra el presidente Emmanuel Macron. En una carta a The Wall Street Journal, Kushner —padre de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump— acusó a Macron de no haber abordado el aumento del antisemitismo. Macron calificó la brusca carta de Kushner como un “error” y una “declaración inaceptable para alguien que se supone que es diplomático”.

El altercado de esta semana en Bélgica se produjo poco después de que el embajador estadounidense en Polonia, Tom Rose, anunciara el 5 de febrero que Estados Unidos rompería relaciones con Włodzimierz Czarzasty, presidente del Sejm, el parlamento polaco. Tres días antes, Czarzasty había declarado en una conferencia de prensa que Trump “no merece” el Premio Nobel de la Paz que tanto anhela.

Rose afirmó que los “insultos escandalosos e injustificados” de Czarzasty hacia Trump se habían “convertido en un serio impedimento” para las “excelentes relaciones” de Washington con el Gobierno polaco. “No permitiremos que nadie dañe las relaciones entre Estados Unidos y Polonia ni le falte el respeto a Trump”, declaró.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, quien lidera una mayoría de centroizquierda en el Sejm, le dijo a Rose: “Los aliados deben respetarse mutuamente, no sermonearse. Al menos así es como en Polonia entendemos la colaboración”. Rose respondió que “siempre defenderá a mi presidente sin vacilaciones, excepciones ni disculpas”.

Fried, quien fue embajador en Polonia de 1997 a 2000, afirmó que los incidentes marcaron un cambio en la forma tradicional de llevar a cabo la diplomacia. El trabajo de un diplomático, declaró a CNN, “es promover la agenda del presidente”.

“Pero eso no significa necesariamente defender al presidente de todos los ataques. Hay que descubrir cómo trabajar dentro de la política del país en el que se está para promover la agenda del presidente. Eso significa, a veces, ignorar los ataques y centrarse en la agenda”, afirmó.

Fried elogió el trabajo de Rose hasta el momento en Varsovia, pero advirtió: “Rara vez se gana una pelea pública en terreno ajeno. Si se opta por luchar en el terreno ajeno, se pierde”.

Sin embargo, la administración Trump parece haber disfrutado buscando peleas en territorio europeo, desde las críticas del vicepresidente J.D. Vance a sus aliados europeos en Múnich hasta los frecuentes arrebatos de Trump en línea. Fried, quien también se desempeñó como subsecretario de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos durante la presidencia de George W. Bush, afirmó que los embajadores en Europa podrían estar siguiendo esta tendencia más beligerante.

“Están respondiendo a lo que creen que se espera de ellos. Desafortunadamente, es una expectativa razonable”, declaró. “Están lidiando con una Casa Blanca muy susceptible. Podrían pensar que si no responden con contundencia, alguien más del mundo Trump puede atacarlos”.

Pero elegir qué “ataques” ignorar puede tener sus recompensas, afirmó. Recordó cómo José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder en España en 2004 tras una intensa campaña contra la invasión estadounidense de Irak y tras acusar al primer ministro José María Aznar de ser una marioneta del presidente Bush.

Después de las elecciones, Fried recordó cómo Bush había llamado a Zapatero para felicitarlo por su victoria. Básicamente dijo: ‘Oye, era una campaña, lo entiendo. Pero aunque no estemos de acuerdo, tenemos que colaborar en un montón de cosas, y me alegra hacerlo’. Zapatero se quedó atónito. Se le oyó decir: ‘¿Qué? ¿Se pone en contacto conmigo después de todo lo que dije?’.

Bush “sabía lo que hacía”, dijo Fried. “Se evitaron muchos problemas porque Bush, en cierto modo, se encogió de hombros. No se lo tomó como algo personal. Tenía la vista puesta en objetivos más importantes”.

