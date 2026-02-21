Trump aumenta los aranceles globales del 10 al 15 % “con efecto inmediato”

Por Auzinea Bacon, CNN

El presidente Trump anunció este sábado que aumentará del 10 al 15 % los aranceles globales impuestos el viernes.

El viernes, la corte dictaminó que Trump se excedió en su autoridad al imponer aranceles a sus socios comerciales utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), reservada para emergencias nacionales.

“Permítanme que esta declaración indique que yo, como presidente de Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10 % a países, muchos de los cuales han estado ‘estafando’ a EE.UU. durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15 %”, publicó Trump en su cuenta de Truth Social.

Trump añadió que el Gobierno determinará y emitirá los nuevos aranceles “en los próximos meses”.

Tras la decisión que resultó por 6 votos a 3, Trump arremetió contra los jueces de la Corte Suprema y afirmó que impondría un arancel global del 10 % utilizando las facultades presidenciales bajo la Sección 122 de la ley comercial.

Los presidentes pueden imponer aranceles de hasta el 15 % utilizando la Sección 122, pero esos aranceles son temporales y requieren la aprobación del Congreso después de 150 días.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

