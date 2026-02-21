Corea del Sur castiga al expresidente que pensó que podía desmantelar la democracia

Por Helen Regan, Yoonjung Seo y Gawon Bae, CNN

Solo tomó 11 días para que los legisladores surcoreanos destituyeran al expresidente Yoon Suk Yeol después de que declarara la ley marcial y amenazara con desmantelar décadas de democracia arduamente conquistada.

Ahora, 14 meses después de ese desafortunado anuncio, que llevó a los legisladores a abrirse paso entre soldados y policías para entrar al parlamento y a las fuerzas de seguridad a desplegarse en las oficinas de la comisión electoral, Yoon fue condenado por liderar una insurrección y sentenciado a cadena perpetua.

El ajuste de cuentas de Yoon es el resultado del enorme esfuerzo de Corea del Sur por responsabilizar a un jefe de Estado por casi destruir las instituciones democráticas de su nación.

Aunque su decreto relámpago solo duró seis horas, la crisis sumió al país en meses de caos político. Los investigadores han alegado desde entonces que la profundidad del descarado complot incluyó el envío de vuelos secretos de drones a Corea del Norte para intentar provocar un conflicto con su archirrival Kim Jong Un y así justificar la ley marcial.

De hecho, cuando la noticia del discurso de Yoon comenzó a circular por sus chats grupales alrededor de las 10:40 p.m. del 3 de diciembre de 2024, Song Hwa dijo que se preparó para lo peor.

“Al principio, pensé que había una guerra”, dijo Song, de 35 años, quien dirige un negocio de ropa en línea, a CNN el miércoles. Su esposo, Heo Woojin, comentó: “En cuanto vi la noticia, sentí una enorme presión invisible de que tenía que hacer algo”.

Yoon estaba acusando al principal partido de oposición del país de simpatizar con Pyongyang y de realizar actividades “antipatrióticas”. El decreto militar significaba que todas las actividades políticas y protestas estaban prohibidas, las tropas podían arrestar personas sin orden judicial y los medios de comunicación eran silenciados.

Esas medidas draconianas nunca se aplicaron por completo. Pero para los surcoreanos mayores, el decreto trajo de vuelta oscuros recuerdos de años de terror bajo un régimen militar opresivo.

La noche del decreto, la pareja, que vive en Seúl, alimentó apresuradamente a su gata Mango y se subió al automóvil con un solo objetivo: llegar a la Asamblea Nacional, el parlamento de Corea del Sur y sede de la democracia en el corazón de la capital.

“Había hecho una captura de pantalla de la constitución”, dijo Song. Específicamente, la parte donde dice que la Asamblea Nacional puede solicitar el levantamiento de la ley marcial con una votación de quórum.

Heo contó que tomaron una ruta más larga de lo habitual, pensando que las principales autopistas que cruzan el río Han, que serpentea por la capital, o que llevan a la emisora estatal, estarían bloqueadas por las fuerzas de seguridad.

Pero su camino estaba despejado. Alrededor de las 11:30 p.m. estacionaron su auto cerca de la legislatura mientras helicópteros zumbaban sobre sus cabezas.

“El ruido del helicóptero era realmente fuerte y estaba lloviznando con aguanieve. Se sentía como una escena de película”, dijo Heo.

Cientos de personas ya se habían reunido en la puerta principal del parlamento en la gélida noche de diciembre, contaron. Mientras tanto, en las escalinatas del edificio de la asamblea, manifestantes y legisladores se enfrentaban a las tropas que habían bloqueado la entrada.

Los legisladores se abrieron paso a la fuerza para llegar al recinto interior, donde podían votar para anular el decreto militar. Afuera, una política agarró el rifle de un soldado en lo que se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de esa noche, diciendo que sentía que era la “última línea” de defensa que impedía a las fuerzas de seguridad acceder al parlamento.

Otros apilaron muebles para bloquear las puertas.

Alrededor de la 1:00 a.m., 190 legisladores, incluidos varios del propio partido conservador de Yoon, votaron por unanimidad para levantar la ley marcial. Yoon levantó el decreto unas tres horas después.

Song dijo que cree que fueron los ciudadanos de Corea del Sur quienes detuvieron la ley marcial esa noche.

“Creo que fueron los ciudadanos… quienes se unieron para proteger nuestra democracia”, dijo.

“Hay una cita que me gusta mucho”, dijo Heo. “‘El coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él’. La fortaleza de los ciudadanos que actuaron incluso cuando tenían miedo fue realmente increíble”.

El extraordinario decreto de Yoon fue la primera vez en 44 años que un líder surcoreano imponía la ley marcial, desde que Chun Doo-hwan tomó el poder en un golpe militar, inaugurando un período de ocho años de Gobierno de mano dura.

Chun fue condenado de manera similar por insurrección, aunque luego fue indultado.

Corea del Sur ha pasado las últimas cuatro décadas convirtiéndose en una democracia robusta y combativa, con un sistema político que en muchos aspectos refleja al de Estados Unidos: un sistema presidencialista con un poder ejecutivo fuerte. La residencia presidencial incluso se llama la Casa Azul.

Ciertos supuestos paralelismos entre Yoon y el actual presidente de Estados Unidos también han sido señalados por académicos surcoreanos e incluso por los seguidores más acérrimos de Yoon, cuyas banderas estadounidenses y carteles de “Stop the Steal”, inspirados en la base MAGA de Donald Trump, siguen siendo elementos permanentes en las manifestaciones a favor de Yoon.

“Ambos tienen muy poco respeto por la verdad. Ambos tienen poco respeto por las costumbres y tradiciones de larga data que sustentan las instituciones democráticas. Ambos dedican poco tiempo a la cooperación política”, dijo Cho Hee-koung, profesor de derecho en la Universidad Hongik de Seúl.

“(Y) ambos han promovido elecciones robadas y han difundido noticias falsas”, añadió Cho.

Exfiscal, Yoon era un recién llegado a la política cuando asumió el cargo en 2022, ganando la elección presidencial por un margen muy estrecho. Era un conservador radical y un firme aliado de Estados Unidos, duro con China y Corea del Norte.

Pero enfrentó una caída en picada de su aprobación debido a problemas económicos y una serie de escándalos que involucraban a su esposa y nombramientos políticos, lo que provocó llamados a su renuncia. Meses antes de la orden de ley marcial, su partido sufrió una dura derrota en las elecciones y los partidos de oposición tomaron el control de la Asamblea Nacional. Yoon luego alegó fraude electoral, pero las acusaciones nunca se comprobaron.

Yoon dijo que la ley marcial era la única forma de romper un estancamiento político de meses en el que el principal Partido Demócrata de la oposición había utilizado el parlamento para destituir a miembros clave del gabinete y bloquear la legislación.

“La Asamblea Nacional provocó la crisis nacional y no había otra manera más que despertar al pueblo”, dijo en sus declaraciones finales durante el juicio, argumentando que como presidente estaba ejerciendo su autoridad constitucional.

“En ese momento, muchos pensaron que Yoon había fracasado en su intento de autogolpe porque era incompetente”, dijo Cho. “Pero ahora estamos descubriendo que esto había estado en planificación durante mucho más tiempo y con mucho más detalle de lo que pensábamos, y que fue por muy poco, gracias a la suerte, la valentía de ciudadanos comunes y la desobediencia civil de algunos miembros de las fuerzas armadas, que nos salvamos”.

La jueza presidenta Ji Gwi-yeon dictaminó que el despliegue de tropas de Yoon en el parlamento y su intento de arrestar a opositores políticos, incluida la actual presidenta Lee Jae Myung, quien entonces era líder de la oposición, fueron actos de insurrección.

Yoon ha combatido todas las acciones legales en su contra y su falta de remordimiento fue parte del argumento de la fiscalía para pedir la pena de muerte, una medida en gran parte simbólica ya que Corea del Sur no ha ejecutado a nadie en décadas.

Durante todo el proceso, Yoon se negó a responder a las citaciones de los investigadores y protagonizó un enfrentamiento de varias semanas con las autoridades que intentaban detenerlo en su residencia, diciendo a sus seguidores que “lucharía hasta el final”.

Aunque no es raro que expresidentes surcoreanos enfrenten problemas legales, el arresto de Yoon fue la primera vez que se tomó tal medida contra un líder en funciones.

Yoon calificó la acusación de insurrección como “una ilusión y una obra de ficción” y una conspiración política. Tras el veredicto, su equipo legal declaró: “nunca cederemos ante la distorsión y las mentiras”.

El exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue condenado a 30 años de prisión, y otros cuatro líderes militares y policiales recibieron sentencias de entre tres y 18 años por colaborar en la insurrección. El ex primer ministro Han Duck-soo ya cumple una condena de 23 años.

Yoon tiene derecho a apelar, aunque aún enfrenta múltiples juicios penales.

“En general, nuestras instituciones democráticas han resistido un ataque frontal”, dijo Cho.

“Al mismo tiempo, esta prueba de estrés en la vida real ha mostrado realmente dónde están los eslabones débiles y qué necesita ser reparado”.

Song y Heo dicen que la democracia surcoreana fue finalmente protegida por el poder de sus ciudadanos.

“A quienes se preguntan, ‘¿Realmente cambia algo hacer esto?’ quiero decirles que si luchas, el mundo sí cambia”, dijo Heo.

