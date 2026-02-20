Puede que la Corte Suprema le haya hecho un favor a Trump y los republicanos con su fallo sobre los aranceles

Análisis de Aaron Blake

Fue fortuito que la decisión de la Corte Suprema se diera a conocer la misma mañana en que recibíamos un informe económico decepcionante, que mostraba tan solo un 1,4 % de crecimiento anualizado del PIB en el cuarto trimestre.

Esto se debe a que la corte posiblemente salvó a Trump de sí mismo y les hizo un gran favor a muchos republicanos escépticos sobre los aranceles.

Puede que los aranceles no hayan resultado ser el lastre económico que algunos predijeron, al menos no todavía. Pero había muchas señales de que perjudicaban una economía que se perfilaba como el mayor problema del Partido Republicano para las elecciones intermedias de 2026.

Es discutible cuánto de esos problemas económicos se deben a los aranceles de Trump. Tampoco está claro que la eliminación de los aranceles mejore rápidamente la situación. (Y Trump puede probar otros métodos para imponer aranceles).

Pero al menos por ahora, la corte ha eliminado una variable significativa en una ecuación que no funcionaba para Trump ni para el Partido Republicano.

El problema político de su iniciativa arancelaria era que, si funcionaba, eso iba a llevar tiempo. Se trata de un proceso para devolver la fabricación a territorio estadounidense. Pero los problemas políticos del Partido Republicano son aquí y ahora.

Los republicanos han pasado el último año prácticamente sin hacer nada mientras Trump imponía impuestos masivos a las importaciones que contradecían la arraigada ortodoxia republicana de libre comercio.

Pero a partir de mayo pasado, quienes detestaban estos aranceles tenían motivos para creer que los tribunales podrían hacerles el trabajo sucio. Fue entonces cuando el poco conocido Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos anuló por primera vez los aranceles de Trump.

Esa apuesta finalmente dio sus frutos. Si lo hizo lo suficientemente pronto como para salvar al Partido Republicano en 2026 es otra cuestión.

