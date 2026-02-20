Estados Unidos podría atacar a Irán. Así se prepara Teherán

Por Mostafa Salem, Farida Elsebai y Gianluca Mezzofiore, CNN

Mientras Estados Unidos continúa con un importante aumento de su presencia militar en Medio Oriente, Irán ha tomado medidas para indicar que está listo para la guerra, incluyendo la fortificación de sus sitios nucleares y la reconstrucción de instalaciones de producción de misiles.

Los negociadores iraníes y estadounidenses mantuvieron conversaciones indirectas en Ginebra durante tres horas y media el martes, pero concluyeron sin una resolución clara.

El principal diplomático de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que ambas partes acordaron un conjunto de “principios rectores”, pero el vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, afirmó que los iraníes no habían reconocido las “líneas rojas” establecidas por Donald Trump.

A pesar de las conversaciones en curso, la Casa Blanca ha sido informada de que el ejército estadounidense podría estar listo para un ataque el fin de semana, después de una acumulación en los últimos días de activos aéreos y navales en el Medio Oriente, comentaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

Ante la amenaza de guerra, Irán ha dedicado los últimos meses a reparar instalaciones de misiles clave y bases aéreas gravemente dañadas, a la vez que oculta aún más su programa nuclear.

Teherán ha nombrado a veteranos de guerra para sus estructuras de seguridad nacional, ha realizado simulacros de guerra marítimos en el Golfo Pérsico y ha lanzado una intensa represión contra la disidencia interna.

En junio del año pasado, Israel lanzó un ataque sorpresa contra Irán que destruyó parte de su programa nuclear, dañó gravemente plantas de producción de misiles y mató a comandantes militares clave.

Durante los 12 días de conflicto que siguieron, Irán respondió lanzando cientos de misiles y drones contra ciudades israelíes, mientras que Estados Unidos atacó tres instalaciones nucleares del país persa, las cuales el presidente Trump afirmó haber sido “totalmente destruidas”.

Las naciones occidentales han fracasado sistemáticamente en su intento de persuadir a Irán para que detenga su programa de misiles, que Teherán considera un pilar central de su fuerza militar y un derecho a su autodefensa.

A pesar de sufrir grandes pérdidas en la guerra con Israel, el análisis de imágenes satelitales revela que Irán ha reconstruido las instalaciones de misiles dañadas.

Imágenes satelitales de la Base de Misiles Imán Alí en Jorramabad, captadas el 5 de enero, muestran que, de las doce estructuras destruidas por Israel, tres han sido reconstruidas, una ha sido reparada y otras tres se encuentran actualmente en construcción.

La instalación alberga plataformas de silos, cruciales para el lanzamiento de misiles balísticos, con terraplenes y construcciones a su alrededor.

Otras dos bases militares también han sido sometidas a extensas reparaciones. En la instalación aérea de Tabriz, al noroeste del país, vinculada a los misiles balísticos de mediano alcance de Irán, se han restaurado las calles de rodaje y las pistas de aterrizaje.

En otra base de misiles al norte de la ciudad, se han realizado extensas obras tras la guerra.

Todas las entradas se reabrieron tras ser cerradas por los bombardeos, la zona de apoyo junto a la entrada se reconstruyó en su mayor parte y algunos túneles ya están abiertos, según un análisis de CNN y Sam Lair, investigador asociado del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación (CNS).

En la base aérea de Hamadan, en el oeste de Irán, se han rellenado los cráteres creados por las bombas en la pista y se han reparado los refugios de las aeronaves, según un análisis de CNN y Lair.

Irán también ha reconstruido rápidamente su mayor y más nueva instalación de producción de misiles de combustible sólido en Shahrud, una tecnología que permite el rápido despliegue de misiles de mayor alcance.

“Creo que el sitio más importante es Shahrud. Los daños allí se repararon muy rápidamente”, describió Lair. “También se estaba construyendo allí una nueva línea de producción durante la guerra que no sufrió daños y probablemente ya esté operativa, lo que significa que, contrariamente a lo que se esperaba, la producción de motores para misiles de propulsante sólido podría ser mayor ahora que antes de la guerra, al menos en ese sitio”.

A pesar de haber expresado flexibilidad para limitar su programa nuclear, Irán está fortificando rápidamente varias de sus instalaciones, utilizando hormigón y grandes cantidades de tierra para soterrar sitios clave, según nuevas imágenes satelitales y análisis del Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional (ISIS).

Imágenes satelitales de alta resolución del 10 de febrero de 2026, analizadas por ISIS, muestran que Irán continúa reforzando las entradas de los túneles del complejo subterráneo excavado en la montaña Pickaxe, cerca de Natanz.

Se observa hormigón fresco tanto en las entradas oeste como este, lo que aumenta la protección que podría ayudar a salvaguardar las instalaciones de posibles ataques aéreos, junto con camiones y otros equipos de construcción en el sitio.

En una instalación nuclear conocida como ‘Taleghan 2’ en el complejo militar Parchin al sureste de Teherán, imágenes satelitales publicadas esta semana muestran que Irán ha completado un sarcófago de concreto alrededor del sitio y ahora lo está cubriendo con tierra, según el instituto con sede en Washington que se centra en la no proliferación nuclear.

“La instalación podría convertirse pronto en un búnker totalmente irreconocible, que brindaría una protección significativa contra ataques aéreos”, advirtió el presidente de ISIS, David Albright, en una publicación en X.

En el Complejo Industrial 7 de Tir, cerca de Isfahán, en el centro de Irán, vinculado a la producción de piezas de centrífugas para el enriquecimiento de uranio, se han reconstruido las estructuras dañadas, según un análisis de imágenes revisado por CNN.

El complejo fue sancionado por la ONU en octubre de 2025.

“Creo que Irán está reconstituyendo sus programas nucleares y de misiles, probablemente más rápido de lo que Israel afirmó que podía hacerlo durante (la Operación) Rising Lion”, declaró a CNN Jeffrey Lewis, destacado académico de seguridad global en el Middlebury College, refiriéndose a los ataques israelíes de junio.

“La reconstrucción de los edificios, así como otra información, sugiere que Irán pudo reemplazar ese equipo o trasladarlo a lugares seguros bajo tierra antes de los ataques”, añadió.

El conflicto del año pasado con Israel dejó al descubierto las debilidades de las estructuras de mando de Irán bajo presión: según se informa, el líder supremo Alí Jamenei se ha vuelto cada vez más difícil de alcanzar y la autoridad ha recaído en los gobernadores provinciales.

Desde entonces, Teherán ha fortalecido el Consejo Supremo de Seguridad Nacional encabezado por Ali Larijani, confidente de Jamenei, y ha formado una nueva autoridad –el Consejo de Defensa– para gobernar en tiempos de guerra.

El veterano de guerra y excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Ali Shamkhani, que sobrevivió a un intento israelí contra su vida durante la guerra del año pasado, fue designado este mes como secretario del Consejo de Defensa, con el objetivo de “fortalecer integralmente los preparativos de defensa” y desarrollar “mecanismos para contrarrestar las amenazas emergentes”, reportó un medio afiliado al aparato de seguridad de Irán, Nour News.

Hamidreza Azizi, investigador visitante del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, señaló que el nombramiento de Shamkhani indica que Irán se está preparando para la posibilidad de un ataque de decapitación estadounidense, potencialmente dirigido contra el propio Líder Supremo.

“La cuestión de la sucesión post-Jamenei se está convirtiendo en una cuestión más inmediata, y se están preparando para ello… sea o no así, depende de muchos factores, como la magnitud de un posible ataque estadounidense o una campaña. Pero esto es al menos lo que preveo que ocurrirá dentro del sistema”, declaró a Becky Anderson de CNN.

Los ataques de Israel contra Irán en junio fueron precedidos por una sofisticada infiltración de la agencia de espionaje israelí, el Mossad, una táctica que intensificó el ya estado paranoico del régimen iraní.

Irán ha intensificado la represión contra la disidencia ante la preocupación de que la guerra pueda desencadenar un cambio de régimen.

El mes pasado, las fuerzas de seguridad reprimieron brutalmente las protestas en todo el país, con la muerte de miles de personas y el arresto de muchas más en la represión de manifestaciones más mortífera en la historia de la República Islámica.

El régimen acusó a los manifestantes de ser espías israelíes y desplegó la brutal fuerza paramilitar local Basij para reprimir las manifestaciones que fueron provocadas por las malas condiciones económicas pero se transformaron en pedidos de un cambio de régimen.

Y la creciente paranoia del régimen incluso se ha vuelto contra sus propios intereses.

La semana pasada, cuatro destacados reformistas que hicieron campaña por el presidente Masoud Pezeshkian fueron detenidos por las fuerzas de seguridad iraníes y acusados ​​de incitar al caos interno y de trabajar para destruir la cohesión nacional difundiendo posturas falsas contra el país.

Mientras los negociadores iraníes dialogaban con Estados Unidos en Ginebra, Irán lanzó ejercicios navales en el Golfo Pérsico para demostrar sus capacidades disruptivas a los aliados regionales de Washington.

Por primera vez, el CGRI cerró partes del Estrecho de Ormuz durante unas horas mientras realizaba ejercicios navales, según medios iraníes.

El punto crítico se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, por donde fluye diariamente una quinta parte de la producción mundial de petróleo.

Los funcionarios iraníes han amenazado previamente con cerrar el estrecho ante las tensiones con Occidente, un escenario que podría causar trastornos en el mercado energético mundial.

La Armada de Irán también realizó un ejercicio conjunto con Rusia en el Golfo de Omán y el norte del Océano Índico, donde ambas partes realizaron un simulacro para “recuperar un barco secuestrado simulado”, según los medios estatales iraníes.

Este mes, Estados Unidos desplegó dos portaviones en la región, y uno de ellos derribó un dron iraní que se acercaba agresivamente en el Mar Arábigo.

Previamente, dos cañoneras operadas por el CGRI se acercaron a un petrolero con bandera estadounidense en el estrecho de Ormuz y amenazaron con abordarlo y apoderarse del buque, según un portavoz militar estadounidense.

En medio de la escalada militar de Estados Unidos y los preparativos de guerra de Irán, los expertos opinan que los funcionarios iraníes están tratando de enviar un mensaje a Estados Unidos.

“La táctica iraní consiste en intentar convencer a Estados Unidos de que la guerra será costosa”, declaró Vali Nasr, profesor de la Universidad Johns Hopkins. “Esto no es como en junio. Esto no será como en Venezuela, donde Estados Unidos tendrá que afrontar ciertos costos y calcularlos antes de atacar a Irán”, añadió.

