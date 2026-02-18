Mikaela Shiffrin gana el oro en eslalon femenino y realiza una emotiva dedicatoria a su difunto padre

Por Dana O’Neil y Frank Nunns O’Connell y Mia Fishman, CNN

La estrella estadounidense del esquí Mikaela Shiffrin se alzó con el oro en eslalon femenino tras una fantástica segunda manga con un tiempo combinado de 1:39.10.

Shiffrin parecía inmensamente aliviada y no reaccionó durante un buen rato antes de agacharse sobre sus esquís y finalmente cerrar el puño.

Parecía llorar al salir de meta y recibió un fuerte aplauso de su madre, poniendo fin a una sequía de ocho años sin medallas olímpicas de la mejor manera posible.

Shiffrin ganó su primera medalla de oro en eslalon a los 18 años en Sochi 2014, pero a pesar de afirmarse como la mejor eslalonista de la historia (con 71 victorias en la Copa del Mundo), no había podido subir al podio olímpico en su prueba más emblemática desde entonces. Terminó cuarta en 2018 y no terminó la carrera en Beijing.

Cuando ganó su oro hace 12 años, lo hizo por 0,53 segundos, una diferencia que eclipsó en las pistas de Cortina d’Ampezzo.

La diferencia de 12 años entre medallas marca la mayor diferencia entre oros individuales en una prueba de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Hace tres días, Mikaela Shiffrin escribió el borrador de una publicación de Instagram para celebrar una victoria. La empezó con una simple palabra: “¡Gané!”.

Shiffrin puso fin este miércoles a su sequía olímpica de ocho años al ganar el oro en eslalon femenino y publicó el borrador en Instagram. Esta histórica victoria supone la tercera medalla de oro para la cuatro veces olímpica, la mayor cantidad para cualquier esquiadora alpina estadounidense en la historia.

Shiffrin se tomó un momento para reflexionar y expresar la realidad del dolor que ha experimentado tras la inesperada muerte de su padre en 2020.

“Este fue un momento con el que había soñado”, dijo Shiffrin. “También me ha dado mucho miedo. Todo lo que uno hace en la vida después de perder a un ser querido es como una nueva experiencia. Es como volver a nacer”.

Shiffrin se alejó de las pistas e incluso consideró retirarse. Su madre, Eileen, pensó que su hija nunca volvería a esquiar. Pero hoy apareció con la gracia, la velocidad y la admiración por un deporte que su padre siempre amó.

La preparación para este momento despertó a Shiffrin a la 1:30 a.m. de esta mañana, así que intentó echarse una siesta antes de su segunda bajada. Pero los pensamientos sobre su padre la inundaron y rompió a llorar.

“En lugar de pensar que iba a afrontar este momento sin él, aproveché el momento para estar en silencio con él”, dijo Shiffrin.

Su tiempo combinado de 1:39.10 fue 1,5 segundos más rápido —el mayor margen de victoria en cualquier evento olímpico de esquí alpino, tanto masculino como femenino, desde 1998— que el de la suiza Camille Rast, quien se llevó la medalla de plata.

“Cada momento que he vivido en mi carrera ha sido único y especial”, dijo Shiffrin después de su carrera. “He tenido altibajos, y todo me impulsa hacia adelante, y este momento se siente como el más grande del momento, pero al final, es solo parte del camino”.

