¿Cómo sancionan la UEFA y la FIFA los actos de racismo en el fútbol?

Por Juan Alvarado, CNN en Español

La UEFA, la máxima entidad supervisora del fútbol en Europa, anunció que designó a un inspector de Ética y Disciplina de su propio organismo para investigar las acusaciones de un supuesto comportamiento discriminatorio durante el encuentro de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid por el partido de ida del repechaje a los octavos de final.

El incidente se dio en el minuto 51, en el segundo tiempo, cuando el árbitro decidió parar el partido para aplicar el protocolo antirracista, tras escuchar las quejas de Vinícius.

El delantero brasileño acusó al atacante del Benfica Gianluca Prestianni de proferirle un insulto racista con la boca tapada por su camiseta, algo que el argentino negó rotundamente en su descargo en redes sociales.

La UEFA dice textualmente en sus Regulaciones Disciplinarias que “cualquiera que insulte la dignidad humana de una persona o de un grupo de personas por cualquiera que sea el medio, incluso por motivos de color de piel, raza, religión u origen étnico, incurrirá en suspensión por diez partidos o por un período determinado”.

Por su parte, la FIFA, la máxima entidad del fútbol internacional, dice textualmente en su Código Disciplinario que “cualquier persona que ofenda la dignidad o integridad de un país, una persona o grupo de personas mediante palabras o acciones despectivas, discriminatorias o despectivas sobre cuenta de raza, color de piel, etnia, nacionalidad, origen social, género, discapacidad, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, riqueza, nacimiento o cualquier otro estado o cualquier otro motivo será sancionado con suspensión que durará al menos diez partidos o un período específico, o cualquier otra medida disciplinaria apropiada”.

El jugador del Slavia Prague Ondřej Kúdela fue suspendido por 10 partidos por la UEFA en 2021, después de que una investigación de la entidad determinara que el jugador tuvo “comportamientos discriminatorios” en contra del jugador del club escocés Rangers Glen Kamara.

Esto se dio durante un encuentro por la UEFA Europa League. Tras el partido, el entrenador del club en ese entonces, Steven Gerrard, dijo a los medios que Kamara recibió insultos raciales por parte de Kúdela.

En otro caso, el delantero de los New York Red Bulls (de Estados Unidos) Dante Vanzeir fue suspendido por seis partidos por realizar un insulto racista durante un encuentro de la MLS hacia el jugador de los San Jose Earthquakes Jeremy Ebobisse.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.