Cubro Venezuela desde hace una década. Pero esta visita de EE.UU. fue algo que no había visto antes

Han pasado menos de dos meses desde que fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una redada nocturna en Caracas. Y, sin embargo, es difícil exagerar lo diferente que se siente ahora el país sudamericano.

Hay una nueva energía, un optimismo que, para ser franco, nunca antes había visto.

Me mudé a Caracas en 2016.

En la década siguiente, Venezuela lo vivió todo: un cuarto de la población huyó de un colapso económico catastrófico; las tasas de criminalidad se dispararon antes de disminuir gradualmente tras la pandemia de covid-19; manifestantes anti-Maduro salieron a las calles año tras año solo para ser reprimidos por gases lacrimógenos y balas de goma.

Sin embargo, a pesar de todo, Maduro siguió gobernando, aparentemente inamovible.

Trabajando en Caracas como corresponsal extranjero durante los meses más turbulentos de 2019, a menudo pensaba en esta cita de la novela italiana El gatopardo sobre la conquista de Sicilia en el siglo XIX: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.

En la Venezuela de Maduro, las elecciones —al menos nominalmente— se realizaban casi todos los años. Pero, mientras los ministros del gabinete iban y venían, el hombre en la cima —Maduro— siempre permanecía igual.

De igual manera, la crisis económica, que persistía a pesar de la introducción en Caracas de una criptomoneda nacional, el petro, para evadir las sanciones estadounidenses, o la eliminación de cinco ceros del bolívar por parte del banco central para contener la hiperinflación.

Tan recientemente como a finales del año pasado, parecía que ninguna crisis era lo suficientemente grande como para que el gobierno pasara la página. Venezuela parecía condenada a repetir el ciclo.

Lo que ocurrió el 3 de enero lo cambió todo: fuerzas especiales de EE.UU. capturaron a Maduro durante una redada en Caracas y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico que él niega.

En su ausencia, Maduro fue reemplazado por su exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, quien ha transformado de manera implacable la perspectiva geopolítica de su país. Tras solo 39 días en el poder, Rodríguez recibió al secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, el funcionario estadounidense de más alto rango en visitar Caracas desde el presidente Bill Clinton en 1997.

Yo estaba allí para cubrir la visita de Wright. A continuación te cuento por qué pienso que los cambios que están ocurriendo en Venezuela ahora no se parecen a nada que haya visto antes.

La semana pasada, uno de los momentos más surrealistas que presencié no tuvo lugar en Caracas, sino en un campo petrolero operado por Chevron en medio de la nada llamado Petroindependencia 1.

CNN fue uno de los tres medios internacionales invitados a acompañar, mientras Rodríguez escoltaba a Wright por su país para mostrar el potencial de lo que se cree son las mayores reservas de petróleo del mundo.

El momento parecía sencillo: dos líderes visitando un complejo industrial, dándose la mano, sonriendo ante la cámara y pronunciando uno o dos discursos anodinos.

Lo que no esperaba ver era a Rodríguez y Wright viajando en el mismo vehículo, con un personal mínimo, Rodríguez cambiando amistosamente del inglés al español para asegurarse de que el secretario estuviera cómodo, y ambos discutiendo los detalles técnicos más finos de cómo funcionan los pozos de petróleo.

Ten en cuenta que durante los últimos 27 años Estados Unidos ha sido el archienemigo de Venezuela.

Bajo Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, los proyectos petroleros de empresas occidentales como el que visitamos eran tolerados en el mejor de los casos, pero a menudo expropiados, mientras el gobierno promovía lazos comerciales más estrechos con Irán y Rusia por motivos políticos.

Políticos de todos los orígenes se sentían incómodos hablando inglés en público porque se consideraba el idioma “del Imperio”.

En las últimas semanas, Rodríguez ha eliminado todo eso: puso en marcha una nueva dirección económica que parece competente y exhaustiva; abandonó la retórica combativa para construir lazos tanto con empresas estadounidenses como europeas, estas últimas recibieron nuevas licencias la semana pasada; y, más importante aún, buscó relaciones positivas con los pocos empresarios que quedan en el país.

Datos revisados por CNN muestran que, en las semanas desde que Rodríguez asumió el cargo, al menos siete petroleros han salido del puerto que visitamos rumbo a Texas y Louisiana. Según la Casa Blanca, Estados Unidos está intermediando la venta de cientos de millones de barriles de petróleo, cuyas ganancias ya están llegando a las calles y calmando la espiral inflacionaria, hasta el punto de que Caracas este mes me pareció más barata que en diciembre.

Claramente, aún queda mucho por hacer: Chevron afirma que el proyecto que visitamos produce alrededor de 40.000 barriles por día, pero su capacidad es siete veces mayor. El secretario Wright nos dijo que aún quedan “obstáculos políticos” por eliminar y que esto requerirá tiempo, pero, cuando le pregunté a Rodríguez, me dijo que ambos países estaban trabajando sin descanso para cimentar una nueva sociedad energética que, espera, será “a largo plazo”.

Eso es un gran cambio para una mujer que en 2019 dijo que “el capitalismo es incapaz de generar felicidad”.

Justo cuando nuestro grupo seleccionado visitaba los campos petroleros el jueves, grupos de estudiantes salieron a las calles en Caracas y otras ciudades para exigir la liberación de los presos políticos, cientos de los cuales siguen tras las rejas según organismos de vigilancia de derechos humanos.

Fueron protestas pequeñas, de cientos y no de decenas de miles, pero son una señal de que, lenta pero seguramente, la maquinaria represiva de Caracas ya no es tan temida como antes.

Las protestas estudiantiles han sido durante mucho tiempo un pilar de la oposición anti-Maduro, pero la última vez que el movimiento democrático se aventuró a salir abiertamente fue en enero de 2025.

El julio pasado, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 2.000 manifestantes en menos de dos días para sofocar la revuelta después de que las autoridades electorales concedieron controvertidamente la victoria a Maduro a pesar de la abrumadora evidencia de lo contrario.

Esta vez, los manifestantes no buscaron el enfrentamiento con la policía, me dijo su líder, Miguelangel Suárez.

Suárez, un estudiante de política de 26 años, cree que ahora hay una oportunidad para recuperar el espacio público. “Tenemos la oportunidad de poner a prueba hasta dónde está dispuesta a llegar (la represión). El momento para presionar por garantías políticas es ahora”, me dijo.

Otros líderes de la oposición también están desafiando al gobierno más abiertamente que antes. El 9 de febrero, Juan Pablo Guanipa, un aliado cercano de la premio Nobel María Corina Machado y quien había pasado más de ocho meses en prisión, fue arrestado nuevamente horas después de ser liberado por liderar una protesta en Caracas. En lugar de ser regresado a una celda, fue puesto bajo arresto domiciliario y podría estar en camino a un indulto total si se aprueba una ley de amnistía que está siendo discutida actualmente.

Machado es la líder indiscutible del movimiento democrático de Venezuela, pero ha pasado las últimas semanas apartada, diciendo que confía en que la administración de Trump presionará por una transición completa a la democracia —y nuevas elecciones— una vez que el país esté estable y la crisis económica controlada.

Lo que vi en Caracas no llega a las aspiraciones de Machado, ya que el gobierno de Maduro sigue en el poder aunque él no lo esté.

Machado ha dicho que planea regresar a Caracas lo antes posible, pero por ahora no está claro si se le permitiría volver. Rehusó hablar con CNN para este reportaje.

Suárez me dijo que respeta el liderazgo de Machado en el movimiento democrático, pero que cree que Venezuela debe alcanzar otros objetivos tangibles antes de poder volver a las urnas: “Para reconstruir Venezuela, se debe permitir que Machado esté en el país, se debe permitir la entrada de todos nuestros hermanos exiliados. Deben liberarse los presos políticos, permitir que los partidos políticos hagan política, deben cambiar las autoridades electorales y debe haber separación de poderes. Cuando logremos eso, podremos avanzar con la transición a la democracia”.

Una cautela similar era palpable entre varios diplomáticos con los que hablé. El consenso, al menos entre la comunidad internacional, es que Venezuela está dando los primeros pequeños pasos hacia la democracia, pero que no debe apresurarse.

“Sin prisa pero sin pausa” es algo que escuché de más de una fuente, la mayoría de las cuales pidió no ser identificada por nombre ya que no estaban autorizadas a hablar con la prensa.

A lo largo de 2025, la creciente confrontación entre Maduro y el presidente de EE.UU., Donald Trump, parecía no dejar opciones buenas para Venezuela, atrapada entre un gobierno autoritario y una intervención extranjera amenazante que a algunos les recordaba a Iraq en 2003.

Al final, la intervención extranjera se produjo pero fue mucho menos sangrienta de lo que se temía, y desde entonces el personal que ha llegado de EE.UU. ha sido de diplomáticos y ejecutivos petroleros en vez de infantes de marina.

Significa ir despacio —nadie ha derribado ninguna estatua de Maduro, todavía— pero también evitar los errores de las guerras eternas.

Lo que ha cambiado es que hoy se siente mejor que ayer, y Venezuela cree en la oportunidad de hacer que el mañana sea aún mejor.

El cambio de mentalidad es profundo, incluso con los obstáculos dejados por 12 años de autoritarismo.

Nadie en Caracas se engaña: el país está de rodillas, y se requiere mucho trabajo antes de que Venezuela pueda volver a ser grande, pero hasta los críticos más duros deben reconocer el entusiasmo.

Tal vez la conversación más surrealista que tuve no fue escuchar a un presidente chavista alabando el capitalismo, ni ver a amigos que llevan ocho años fuera del país finalmente buscando un vuelo a Caracas; sino un diplomático europeo que, tras una larga pausa, me dijo: “Al menos por ahora, tenemos que admitir que Trump acertó en esta”.

