María Corina Machado elogia el papel de EE.UU. en el derrocamiento de Maduro

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que Estados Unidos arriesgó la vida de sus ciudadanos para derrocar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, por lo cual dedicó su Premio Nobel de la Paz al presidente de EE.UU., Donald Trump.

En su intervención este sábado en la Conferencia de Seguridad de Munich, a través de un enlace de video desde un lugar no revelado en Estados Unidos, Machado afirmó que volvería a su país lo antes posible y que su regreso se coordinaría con el Gobierno estadounidense.

Machado alegó que la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, estaba estrechamente vinculada al entorno criminal del régimen de Maduro, días después de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reuniera con Rodríguez en Caracas y recorriera con ella las instalaciones petroleras del país.

Machado dijo que la liberación de presos políticos era un ejemplo de la creciente presión sobre el Gobierno venezolano desde dentro. Sin embargo, señaló que cientos de personas seguían entre rejas.

La opositora venezolana agregó que el viernes había hablado con su compañero de la oposición Juan Pablo Guanipa, que fue detenido de nuevo esta semana solo dos días después de su salida de prisión. Según Machado, Guanipa se encuentra bajo arresto domiciliario y su casa está rodeada por personal de seguridad.

Con todo, Trump elogió el viernes a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mientras se preparaba para reunirse con militares estadounidenses involucrados en la operación que capturó a Nicolás Maduro. Trump afirmó que la relación entre ambos países “ahora es un 10”.

“Tenemos una muy buena relación con la presidenta de Venezuela, como saben. Estamos trabajando muy estrechamente… La relación que tenemos ahora mismo con Venezuela es un 10”, declaró Trump a los periodistas mientras se preparaba para partir de la Casa Blanca hacia Fort Bragg, Carolina del Norte.

Y añadió: “Han hecho un gran trabajo. Ella ha hecho… Delcy ha hecho un trabajo muy, muy bueno, y la relación es sólida”.

Trump destacó la cooperación con Venezuela en la producción y refinación de petróleo.

“En este momento, la relación con Venezuela es la mejor posible”, añadió.

también dijo que haría una visita a Venezuela, pero que aún no ha decidido la fecha.

