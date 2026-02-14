Del reconocimiento de tatuajes a la progresión de edad: así se utiliza la IA en la crisis de desaparecidos en México

Por Karen Esquivel, CNN en Español

Héctor Flores recuerda la primera vez que vio un video de su hijo Héctor Daniel Flores Hernández, reportado como desaparecido en 2021 en el que —por medio de inteligencia artificial— narra la historia de su desaparición y exige a las autoridades ser hallado con vida.

La tecnología de Inteligencia Artificial (IA) utiliza fotografías de la persona desparecida para generar un video animado donde parece que la misma persona está hablando, combinando la imagen fija con movimiento digital y voz sintetizada.

“Cuando vi a mi hijo, fue el primer video que salió, no lo pude terminar de ver la primera vez, tardé en asimilarlo. Verlos con su última foto que tienes y contar lo que uno sabe con las investigaciones es desgarrador”, dijo previamente a CNN.

El video es parte de una iniciativa lanzada en 2023 por parte de los colectivos Luz de Esperanza y Alas de Libertad —agrupaciones de familiares de personas desaparecidas que se organizan para realizar búsquedas, visibilizar casos, y exigir justicia— en el estado occidental de Jalisco, para dar voz a las fichas de búsqueda de sus familiares.

Más de dos años después, Flores —cofundador de Luz de Esperanza— dice a CNN que la iniciativa continúa y que ha tenido un “impacto muy fuerte tanto para las familias como para la sociedad… la visibilidad, fue algo que trascendió fronteras y es una herramienta perfecta no solo para la búsqueda sino también para concientizar y tratar de empatizar”.

Como este, otros proyectos que utilizan IA se han puesto en marcha con el objetivo de ayudar a la crisis de desaparecidos en México, un país que suma más de 132.000 víctimas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación y en el que, de acuerdo con Human Rights Watch, el Gobierno no ha tomado medidas suficientes para prevenirla.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que su gobierno trabaja para atender el problema de personas desaparecidas y no localizadas y su compromiso con las familias a esclarecer los hechos y que haya justicia. En marzo de 2025, el Gobierno mexicano, anunció seis acciones inmediatas contra el delito de desaparición: fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, reformas legislativas, nuevos protocolos de búsqueda inmediata, equiparación del delito de desaparicion al delito de secuestro, transparencia en cifras con publicación mensual de carpetas de investigación, y el fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas.

No existen datos oficiales completos sobre las causas específicas de todas las desapariciones. El registro comenzó en la década de 1960 e incluye datos de desapariciones contra grupos de izquierda y la guerrilla, pero las cifras son mayormente de los últimos años, cuando se intensificó la lucha contra organizaciones criminales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que la mayoría de las desapariciones están vinculadas a la delincuencia organizada y Amnistía Internacional señala que la crisis puede atribuirse al contexto de violencia e inseguridad.

En medio de la situación, universidades, colectivos de búsqueda, organizaciones y autoridades han desarrollado e implementado la IA para la investigación y localización de desaparecidos con proyectos que incluyen el análisis de bases de datos, identificación forense o proyecciones de envejecimiento.

“Lo que se busca es que estas herramientas sean de utilidad para instancias que conforman el sistema nacional de búsqueda como son las fiscalías, las comisiones y los Semefo [Servicios Médicos Forenses], que auxilien y hagan más sencillo el trabajo de las personas”, dice a CNN Andrea Horcasitas, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, que forma parte del Consorcio para el Uso Ético de la IA en la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El Laboratorio de Soluciones Colaborativas de Políticas Públicas (Lab-Co), una organización no gubernamental en América Latina con sede en México, cuyo objetivo es generar innovaciones y soluciones a los problemas en la región en materia de seguridad, violencia y acceso a la justicia, ha desarrollado tres proyectos que incorporan la inteligencia artificial en la búsqueda de desaparecidos.

El primero es IdentIA, una herramienta que utiliza IA para identificar y clasificar fotografías de tatuajes de personas no identificadas con el fin de facilitar así la búsqueda en los registros de personas sin identificar, explica a CNN Thomas Favennec, director ejecutivo de Lab-Co.

Opera mediante la búsqueda por texto asociada a la palabra o descripción del tatuaje (una figura, una palabra, etc.) y por búsqueda por imagen que compara fotografías directamente en una base histórica de tatuajes de personas sin identificar.

“No importa la calidad del tatuaje ni el ángulo, este sistema funciona mediante una búsqueda de vectores y no necesita internet, no se sube nada de contenido sensible a internet, esto permite que no se vulnere la información de nadie”, detalla Ángel Serrano, coordinador de datos y tecnología de Lab-Co.

En una demostración a CNN, Serrano mostró cómo IdentIA realiza la búsqueda de un tatuaje en cuestión de segundos y permite el cruce de información con reportes de personas desaparecidas.

Este sistema se incorporó esta semana a los sistemas institucionales en el estado de Jalisco y está en proceso de implementación en los servicios periciales de Quintana Roo y Zacatecas.

Favennec agrega que otra de sus herramientas en curso es ContextView, un apoyo para el análisis de contexto que permite procesar múltiples documentos no estructurados de carpetas de investigación y extraer datos claros, lo que ayuda a las personas que hacen análisis de búsqueda en instituciones oficiales.

Es capaz de hacer consultas específicas con citas textuales y referencia de páginas, extracción de datos particulares como teléfonos, placas vehiculares y coordenadas y, como su nombre lo indica, hacer un análisis contextual.

El tercer esquema permite analizar nombres de forma estructurada y más potente para encontrar las coincidencias en distintas bases de datos que tienen nombres escritos de formas diferentes. Favennec explica que se ha aplicado a la fecha para personas fallecidas identificadas, pero no reclamadas.

“Las familias no saben que esto sucede y es complicado porque hay un tema de bases de datos que no se cruzan. Ahí hay un desafío que es buscar a la familia. Entonces, lo nuevo que hemos desarrollado es algo que permite hacer esos análisis de comparación entre la situación de personas desaparecidas y los registros de servicios forenses en distintos estados del país”, detalla.

Las iniciativas son parte del proyecto “Construyendo Alianzas para la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación humana”, financiado por la Unión Europea y la Embajada Británica a través de la iniciativa Frontier Tech Hub.

Horcasitas, de la Universidad Iberoamericana, señala que hay una herramienta llamada ImageBox que ya se utiliza en algunas fiscalías que permite limpiar los rostros de las personas que se encuentran en la morgue o el Servicio Médico Forense y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de Ciudad de México (Incifo) para auxiliar en el reconocimiento de las personas.

“Esto evita que las personas se enfrenten a ver las fotografías desgarradoras, que obviamente tienen impactos psicosociales y cualquier persona que tenga que ver los catálogos de las morgues”, detalló.

La Fiscalía de Ciudad de México ha utilizado la técnica de “inpainting” que utiliza la inteligencia artificial para rellenar, restaurar o eliminar partes seleccionadas de una imagen, lo que permite añadir o reparar zonas dañadas con resultados realistas. Con esto, las autoridades realizan búsquedas inversas, es decir, que, en lugar de buscar a la persona desaparecida, se emite un boletín para encontrar a la familia.

CNN contactó a la Fiscalía capitalina para obtener más detalles, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

El Proyecto Regresa, desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), busca generar una imagen de cómo se vería en la actualidad un niño que desapareció años atrás, para ayudar así a sus familiares a encontrarlo.

La premisa de esta iniciativa se basa en que cuando una persona desaparece, el protocolo de búsqueda se basa en la fotografía más reciente que se tiene y en el caso de niños y adolescentes que no son localizados rápidamente podrían no ser reconocidos en el mediano y largo plazo debido a la velocidad con la que cambian y maduran sus rostros y cuerpos.

Encabezado por Ana Itzel Juárez Martín, doctora en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la iniciativa combina herramientas de IA con conocimientos y técnicas de Antropología Física y Social.

La idea del algoritmo –que aún es un programa piloto– es realizar la progresión de edad utilizando fotografías de niños desaparecidos para determinar cómo se verán a los 5 años, a los 15 o a los 30. También sería capaz de saber cómo se veía un adulto en la infancia.

Las cifras oficiales contabilizan más de 118.000 menores entre 0 y 17 años reportados como desaparecidos desde 1964 hasta septiembre de 2025. Un informe de 2022 de la Red por los Derechos de la Infancia en México señala que en el caso de la desaparición de menores están involucradas redes de reclutamiento para integrarlos al crimen organizado o para trata y explotación sexual.

Juárez Martín explicó que la intención del proyecto Regresa es entrenar el algoritmo para que aprenda cuál es el crecimiento biológico natural del rostro y que identifique la variabilidad poblacional del mexicano y su crecimiento.

“Aunque ya existen algunos bancos de imágenes para uso de investigación, no los hay soólo de población mexicana, por lo que este algoritmo sería el primero de este tipo y se entrenaría para identificar la variabilidad que existe en el mexicano, por ejemplo, su tipo de nariz, grosor de labios, forma de ojos y cejas”, dijo.

En un país en el que, según la organización Causa en Común, cada día desaparecen 41 personas al día, es importante contar con herramientas que ayuden y faciliten la búsqueda de desaparecidos en todo el país.

Lo que sigue es seguir buscando los vacíos o aquellos huecos donde se necesita hacer más eficientes ciertos procesos. “Estamos en el espera de ver cómo operan estas herramientas de inteligencia artificial, ver si funcionan, ver las mejoras que se tengan que hacer, y también entender cuál es el flujo de trabajo dentro de las instancias que conforman al Sistema Nacional de Búsqueda”, dice Horcasitas.

Favennec dice que la implementación de la IA en los procesos de búsqueda y localización ha sido bien recibido por colectivos y autoridades, pero agrega que es necesario saber que la tecnología “no es magia, ayuda a procesar más rápido y mejor la información […] pero en una crisis donde se mezclan tantas cosas de tantas diferentes formas, lo que se necesita es colaboración”.

