Sentencian a 10 años de prisión a niñera que planeó elaborado doble homicidio junto a Brendan Banfield

Por Eric Levenson, CNN

La niñera que ideó un elaborado plan de doble homicidio junto con el exagente del IRS Brendan Banfield y luego testificó en su contra en la corte fue sentenciada este viernes a 10 años de prisión, la pena máxima y muy por encima de la recomendación conjunta de sentencia.

Juliana Peres Magalhães, de 25 años, se declaró culpable en octubre de 2024 por el homicidio involuntario de Joseph Ryan. Los fiscales dijeron que ella y Brendan Banfield atrajeron a Ryan a la casa de los Banfield en Virginia bajo el pretexto de un encuentro sexual BDSM con la esposa de Banfield, Christine, pero luego los mataron a ambos.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Peres Magalhães aceptó cooperar con los fiscales y testificar contra Brendan Banfield. A cambio, los fiscales acordaron recomendar que fuera sentenciada al tiempo ya cumplido. Ella ha estado bajo custodia desde su arresto en octubre de 2023.

Aun así, la decisión final de la sentencia recayó en la corte. El homicidio involuntario es castigado con hasta 10 años de prisión.

Tras escuchar una disculpa entre lágrimas de Peres Magalhães y declaraciones de luto por parte de la familia de Ryan, la jueza Penney S. Azcarate dijo que no podía aceptar la recomendación de tiempo cumplido. Calificó el caso como “el escenario de homicidio involuntario más grave que la corte ha visto jamás”.

“Tus acciones fueron deliberadas, egoístas y demostraron un profundo desprecio por la vida humana”, dijo la jueza. “Así que seamos claros: no mereces nada más que encarcelamiento y una vida de reflexión sobre lo que le has hecho a la víctima y a su familia. Que pese mucho en tu alma”.

La sentencia se deriva del doble homicidio de Christine Banfield, de 37 años, y Ryan, de 39, en un caso que incluyó acusaciones de un triángulo amoroso, juegos sexuales BDSM y falsas llamadas al 911.

Según los fiscales, Brendan Banfield inició una relación amorosa con Peres Magalhães, la au pair —trabajadora joven, usualmente extranjera, que cumple labores de niñera y algunas tareas del hogar a cambio de un salario y un lugar para quedarse— brasileña de la familia, en agosto de 2022, y juntos tramaron un complicado plan para matar a la esposa de Banfield y estar juntos.

De acuerdo con el testimonio de Peres Magalhães, crearon cuentas falsas a nombre de Christine en un sitio web de fetiches sexuales y luego atrajeron a Ryan a la casa bajo el pretexto de un encuentro sexual consensuado, pero violento.

Cuando Ryan llegó a la casa en febrero de 2023, Brendan Banfield apuñaló mortalmente a su esposa y le disparó a él, testificó Peres Magalhães. Peres Magalhães también disparó a Ryan, dijo ella.

Luego, Banfield preparó la escena para que pareciera que se había topado con un ataque violento y que disparó a Ryan en defensa propia, según su testimonio.

Después, Peres Magalhães se mudó al dormitorio de Brendan Banfield; los investigadores luego encontraron una foto enmarcada de ambos en la mesa de noche de él.

Banfield fue declarado culpable de dos cargos de homicidio a principios de este mes. Se espera que sea sentenciado a cadena perpetua el 8 de mayo.

Antes de la sentencia del viernes, dos miembros de la familia de Ryan contaron a la corte sobre su querido “Joe”, a quien, dijeron, mataron y difamaron como violador y asesino.

“Lo que sí espero es que, aunque sea por un momento, el mundo, y usted, jueza, digan que Joe significó más que nada”, dijo su madre, Deirdre Fisher. “Que era alguien merecedor de dignidad y vida, que no merecía ser usado y desechado, tratado como completamente desechable”.

Su tía, Sangeeta Ryan, dijo que su sobrino amaba la pintura, las artes marciales y cuidar animales descuidados, especialmente perros.

“Joe se preocupaba por las personas, se preocupaba por los animales, y no lastimaba a la gente”, dijo.

Expresó que esperaba que Peres Magalhães no quedara en libertad y que continuara reflexionando sobre las vidas que destruyó.

“Aunque reconocemos que la acusada finalmente contó la verdad, decir la verdad no la absuelve de responsabilidad”, dijo Sangeeta Ryan.

Luego, Peres Magalhães habló ante la corte durante unos cuatro minutos, en los que pidió disculpas a las familias de Ryan y Christine Banfield.

“Me perdí a mí misma en una relación, dejando atrás mis principios y valores”, dijo.

“Entiendo que soy responsable y realmente lamento el dolor que causé. Espero que algún día pueda ser perdonada, así como espero poder perdonarme a mí misma”, añadió.

Peres Magalhães fue arrestada y acusada de homicidio intencional y de un delito con arma de fuego en octubre de 2023. Brendan Banfield fue acusado formalmente de asesinato en septiembre de 2024, apenas un mes antes de que Peres Magalhães aceptara oficialmente su acuerdo de culpabilidad.

En el juicio por asesinato de Banfield el mes pasado, Peres Magalhães admitió el plan de doble homicidio y expuso sus detalles durante tres días de testimonio. Dijo que finalmente decidió contar la verdad porque sentía culpa y vergüenza.

“Oculté la verdad durante mucho tiempo, solo para mí misma, y fue demasiado para mí y simplemente ya no podía lidiar con esto”, dijo.

Banfield subió al estrado en su propia defensa y, aunque admitió haber tenido una aventura, negó que él y la niñera hubieran planeado algún complot asesino.

“No, no hubo ningún plan”, dijo. “Creo que es una línea de preguntas absurda para algo que no es serio, que se haya hecho un plan para deshacerse de mi esposa. Eso es absolutamente una locura”.

Testificó que fue a su casa una mañana y se encontró con un hombre violando y apuñalando a su esposa, así que le disparó al hombre.

El jurado declaró a Banfield culpable de dos cargos de homicidio con agravantes, un delito con armas de fuego y poner en peligro a un menor. Su hija, que tenía 4 años en ese momento, estaba en la casa durante los homicidios, según los fiscales.

