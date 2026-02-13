Jugadores y equipos del All-Star Game de la NBA 2026 y cómo funciona el nuevo formato
Por Federico Leiva, CNN en Español
La NBA está lista para entregarle a los aficionados una nueva edición de su Juego de las Estrellas, u All-Star, como se lo conoce en inglés. La edición de 2026 llega con un formato renovado, en un nuevo intento de los organizadores por atrapar mayor audiencia, o, en el peor de los casos, no seguir perdiéndola.
El desafío es grande. Además de ausencias destacadas, como la de Stephen Curry o Giannis Antetokounmpo por lesión, la NBA lucha contra una gran complicación para su armado de este evento, siempre sinónimo de espectáculo visual: la falta de timing. Dicho de otro modo, el mal momento en el que llega para que los protagonistas, vamos a decirlo literalmente, jueguen en serio.
A diferencia de lo que pasa en el fútbol americano, donde el Pro Bowl (el Juego de las Estrellas de la NFL) se juega al termino de la temporada regular y los playoffs (y solo antes del Super Bowl), el de la NBA llega en plena competencia, a menos de 30 partidos del cierre de la fase regular. Por eso, el incentivo para arriesgar el físico y ofrecer real competencia es, cuando menos, poco.
Sabiendo esto y buscando que el evento sea al menos novedoso, los organizadores apostaron por cambiar el formato, y apostar por un triangular.
Veinticuatro basquetbolistas fueron seleccionados para este evento, quedando repartidos en dos equipos formados enteramente por estadounidenses y uno por extranjeros.
Estos tres conjuntos se enfrentarán todos contra todos (sistema conocido como round robin) y los mejores dos jugarán también una final.
El nuevo formato tiene otra novedad extra: los partidos durarán solo 12 minutos, exactamente lo que dura un cuarto de los encuentros de la NBA (a nivel FIBA duran 10). Es decir que el evento total tendrá la duración de un partido completo: 48 minutos, repartidos en cuatro juegos de 12 cada uno.
Para este año también se terminó la votación por puesto, es decir que los jugadores más votados se ganaron su lugar, sin importar su lugar en la cancha. Los únicos que fueron seleccionados por fuera de la votación son los reemplazos de los lesionados (Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander y Giannis Antetokounmpo entre ellos), elegidos por el comisionado Adam Silver.
Estados Unidos “Estrellas”
Scottie Barnes – Toronto Raptors
Devin Booker – Phoenix Suns
Cade Cunningham – Detroit Pistons
Anthony Edwards – Minnesota Timberwolves
Jalen Johnson – Atlanta Hawks
Jalen Duren – Detroit Pistons
Chet Holmgren – Oklahoma City Thunder
Tyrese Maxey – Philadelphia 76ers
Entrenador: J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons)
Estados Unidos “Rayas”
Jaylen Brown – Boston Celtics
Jalen Brunson – New York Knicks
Kevin Durant – Houston Rockets
De’Aaron Fox – San Antonio Spurs
Brandon Ingram – Toronto Raptors
LeBron James – Los Angeles Lakers
Kawhi Leonard – Los Angeles Clippers
Donovan Mitchell – Cleveland Cavaliers
Entrenador: Mitch Johnson (San Antonio Spurs)
Resto del Mundo
Deni Avdija – Portland Trail Blazers
Luka Doncic – Los Angeles Lakers
Nikola Jokic – Denver Nuggets
Jamal Murray – Denver Nuggets
Norman Powell – Miami Heat
Alperen Sengun – Houston Rockets
Pascal Siakam – Indiana Pacers
Karl-Anthony Towns – New York Knicks
Víctor Wembanyama – San Antonio Spurs
Entrenador: Darko Rajakovic (Toronto Raptors)
