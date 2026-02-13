El Gobierno de Trump presenta una nueva demanda contra Harvard en la larga batalla por el financiamiento

Por Andy Rose, CNN

La administración Trump ha lanzado un nuevo ataque en su batalla de casi un año con la Universidad de Harvard por el financiamiento federal a la institución, al presentar una nueva demanda contra la universidad este viernes.

El Departamento de Justicia afirma que Harvard se ha negado a proporcionar la documentación solicitada en una investigación sobre si la universidad ha discriminado a estudiantes en sus decisiones de admisión, lo que violaría los términos de sus subvenciones gubernamentales.

“Harvard no ha revelado los datos que necesitamos para garantizar que sus admisiones estén libres de discriminación. Seguiremos luchando para priorizar el mérito por encima de la DEI en todo Estados Unidos”, declaró la Fiscal General Pam Bondi en un comunicado.

CNN contactó a la Universidad de Harvard para obtener comentarios.

La disputa más amplia se remonta a febrero de 2025, cuando Harvard recibió una carta donde se notificó por primera vez que el Departamento de Justicia estaba “al tanto de las acusaciones de que su institución podría no haber protegido a los estudiantes y profesores judíos de la discriminación ilegal”.

El gobierno congeló miles de millones de dólares en fondos federales para Harvard, una decisión que fue revocada por un juez federal en dos demandas interpuestas por Harvard y que aún siguen en curso.

