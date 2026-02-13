El Gobierno de Cuba investiga las causas de un incendio en una refinería de La Habana

Por CNN en Español

Un incendio de gran magnitud que se desató este viernes en las instalaciones de la refinería Ñico López, en La Habana, ya fue controlado, según confirmaron las autoridades del Ministerio de Energía y Minas de Cuba.

“Controlado incendio que ocurrió esta tarde en uno de los almacenes ubicado en la Refinería “Ñico López’”, publicó el ministerio en X.

De acuerdo con la información, por estas horas “se investigan las causas” de lo ocurrido, dijo el Gobierno, sin dar más detalles del siniestro.

Se trata de una de las tres únicas refinerías del país, según información de EFE.

Cuba enfrenta una grave crisis energética marcada por agudas carencias de petróleo, diésel y especialmente combustible para aviones, tras el cese de los suministros de petróleo de Venezuela y México debido a la presión de Estados Unidos y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el 3 de enero.

Apagones, fallas eléctricas que interrumpen las actividades cotidianas y los servicios en hospitales, escuelas y cocinas son una constante en la isla. Y si bien no se trata de situaciones nuevas, se han profundizado ante las medidas de Estados Unidos.

Noticia en desarrollo.