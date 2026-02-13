EE.UU. envía un segundo grupo de portaaviones a Medio Oriente, según fuentes

Por Kevin Liptak y Jim Sciutto, CNN

El Pentágono enviará a Medio Oriente un segundo grupo de portaaviones, el USS Gerald Ford, según un alto funcionario de la administración y una fuente familiarizada con el asunto. Esta medida suma presión a Irán, incluso cuando el presidente Donald Trump ha declarado que las conversaciones con Teherán continúan.

El grupo de ataque del portaaviones Ford, el más avanzado de Estados Unidos, ha estado estacionado en el mar Caribe durante varios meses en medio de la campaña de Trump en Venezuela, que ha incluido ataques contra presuntos barcos con narcotraficantes en el Caribe y que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas.

Ahora se unirá al USS Abraham Lincoln en Medio Oriente, lo que amplía las opciones de Trump para un posible ataque contra Irán. La medida fue reportada por primera vez por The New York Times.

El cambio se produce incluso después de que Trump le comunicara al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una visita a la Casa Blanca el miércoles, que tiene la intención de lograr un acuerdo con Irán.

“Quieren llegar a un acuerdo, como deberían”, declaró Trump la semana pasada. “Saben sobre las consecuencias si no lo hacen. Si no llegan a un acuerdo, las consecuencias serán muy graves. Así que veremos qué sucede”.

Trump declaró el jueves que espera llegar a un acuerdo con Irán “durante el próximo mes”.

Sin embargo, el presidente no ha descartado nuevos ataques y ha ordenado un aumento de activos que podría permitir una importante campaña aérea estadounidense contra los activos nucleares y de misiles de Irán. Además del USS Abraham Lincoln, varios buques de guerra estadounidenses se han posicionado en la región, conformando lo que Trump ha llamado una “flotilla”.

El USS Abraham Lincoln llegó al océano Índico el mes pasado, lo que lo acerca para ayudar en cualquier posible operación estadounidense contra Irán.

Días después, el portaaviones Lincoln transitaba por el mar Arábigo a unas 800 millas (Casi 1.300 km) de la costa sur de Irán cuando derribó un dron iraní.

Mientras tanto, delegaciones de Estados Unidos e Irán se reunieron a principios de este mes en Omán para la primera ronda de negociaciones desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el verano pasado. Las conversaciones se produjeron después de que Trump suspendiera los ataques contra Irán tras considerar seriamente una acción militar en respuesta a la brutal represión del país contra los manifestantes.

Tras finalizar las conversaciones, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, visitaron el portaaviones Lincoln.

Un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en el hemisferio occidental, declaró a CNN que el cambio en la postura de fuerza no disminuirá las capacidades de Estados Unidos en el Caribe.

“Si bien la posición de fuerza evoluciona, nuestra capacidad operativa no lo hace. Las fuerzas del Comando Sur permanecen plenamente preparadas para proyectar poder, defenderse y proteger los intereses estadounidenses en la región. Bajo la dirección del presidente y el secretario de Guerra, continuamos con las operaciones centradas en la misión para contrarrestar las actividades ilícitas y los actores malignos en el hemisferio occidental”.

CNN también se ha puesto en contacto con el Comando Central de EE.UU., cuya competencia incluye operaciones militares en Oriente Medio.

Kaanita Iyer, de CNN, contribuyó a este informe.

