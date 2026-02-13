Delcy Rodríguez afianza su relación con el Gobierno de Trump. La oposición, mientras tanto, sigue dividida en Venezuela

Por German Padinger, CNN en Español

En los últimos años, la figura de María Corina Machado, la exdiputada y premio Nóbel de la Paz venezolana, se ha convertido en una de las más prominentes de la oposición en Venezuela, en especial tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que el Gobierno se declaró ganador sin presentar actas y la líder opositora clamó victoria para su candidato, Edmundo González.

Pero no es la única ni la de mayor trayectoria. Tras los cambios ocurridos en el país luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que dio inicio a una transición política en medio de la apertura económica y la liberación de presos políticos, el mapa de los opositores en Venezuela ha vuelto a tener relevancia.

Pero al frente de esa transición, para sorpresa de muchos opositores, no está ningún crítico de Chávez y Maduro: la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, una de las piezas más importantes del chavismo, juró como presidenta encargada poco después de la captura de Maduro —con el visto bueno del presidente de EE.UU., Donald Trump— y desde entonces no ha hecho otra cosa que reconstruir la relación con Washington y acceder a los pedidos de la Casa Blanca.

“Delcy ha hecho un trabajo muy, muy bueno, y la relación es sólida”, dijo Trump este viernes. “En este momento, la relación con Venezuela es la mejor posible”, agregó, en una frase que hubiera sido inconcebible apenas un mes atrás.

Estos cambios vertiginosos, marcados per pragmatismo, también impactan en la oposición, que al momento no ha logrado establecer una estrategia en conjunto para enfrentarse a la transición propiciada por EE.UU. pero liderada por Rodríguez.

A contiuación, un breve vistazo a los principales líderes opositores al chavismo, que gobierna el país desde 1999, actualmente en Venezuela.

La fundadora del partido Vente Venezuela ha enfretado dos años muy intensos: fue inhabilitada en 2024, pero tuvo un rol central en las elecciones de ese mismo año en las que compitió su candidato Edmundo González. Tras la crisis política destada por el anuncio de la victoria de Maduro sin actas ni credibilidad, pasó a la clandestinidad; en 2025 salió de Venezuela en forma encubierta y luego ganó el Premio Nobel de la Paz, lo cual le generó un inesperado conflicto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ansiaba el mismo premio.

Pero su carrera no empezó en 2024. De hecho, comenzó a oponerse al fallecido presidente Hugo Chávez en 2004 y ganó su primera elección en 2010, cuando se convirtió en diputada en la Asamblea Nacional.

Allí se transformó en una de las voces más críticas del chavismo en Venezuela, y por su alto perfil en los años recientes parecía la candidata natural para liderar un transición tras la caída de Maduro.

Sin embargo, Trump sorprendió en enero al señalar que no creía que Machado, de 58 años, tuviera lo necesario para liderar el país. “Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni con el respeto dentro del país”, dijo Trump

Aún así, Machado se reunió semanas después con Trump en la Casa Blanca, y continúa siendo una de las líderes opositores más importantes en Venezuela.

Aunque González, de 74 años, ha tenido una larga carrera como diplomático y analista internacional, sigue siendo un nombre relativamente nuevo en el ecosistema político venezolano y su ascenso a la candidatura presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) fue tan meteórico como movido por la necesidad: llegó a la boleta luego de que Machado y su sucesora designada, Corina Yoris, fueran inhabilitadas.

Aún así, se convirtió en el rostro, junto a Machado, de la oposición a Maduro en las elecciones de 2024, y tras su exilio en España continuó siendo una figura relevante.

González dice haber ganado las elecciones de 2024 y ser el presidente electo de Venezuela lo cual es rechazado por el Gobierno y el Consejo Nacional Electoral, controlado pro el chavismo. Tras el derrocamiento de Maduro, tanto González como Machado dijeron que González era el legítimo presidente de Venezuela.

Siempre junto a Machado, no está claro cuál será el rol de González en la transición que se avecina y desde el exilio.

El chavismo lleva 25 años en el poder -aún si se encuentra en transición política tras la salida de Maduro- y ha vivido numerosas crisis políticas y enfrentamientos en la oposición. Y si Machado y González se han convertido en los referentes actuales, Henrique Capriles puede ser considerado uno de los dirigentes históricos y quizás el único de la vieja guardia aún en pie.

Capriles ostenta el logro de haber derrotado a Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo y actual ministro del Interior, en las elecciones a gobernador del estado Miranda, en 2018. También compitió en las elecciones presidenciales que Hugo Chávez ganó en 2012 y tras su muerte en 2013, Capriles se enfrentó a Maduro.

La victoria de Maduro fue en aquel por un margen muy estrecho y Capriles dijo que el resultado era “ilegítimo” y pidió “auditar las elecciones para alcanzar la verdad”, pero el Gobierno rechazó los planteos y el CNE declaró ganador a Maduro.

Los años siguientes estuvieron marcados por las protestas masivas contra Maduro y la represión del Gobierno y Capriles, miembro fundador del partido Primer Justicia, se mantuvo como un líder opositor de referencia hata que la oposición comenzó a desintegrarse en medio del colapso económico y político de Venezuela y la emigración en masa iniciada a partir de 2017.

Capriles dejó de ser el único referente opositor y ha tenido serias diferencias con Machado, especialmente tras rechazar en septiembre una eventual intervención militar de EE.UU. en Venezuela y pedir un diálogo entre Maduro y Trump. Al contrario, Machado justificó el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe pocos días después de las palabras de Capriles, al considerar que respondía “acertadamente a la naturaleza del problema”, y luego relativizó el prospecto de una invasión estadounidense al señalar que “Venezuela ya fue invadida”.

Ambos líderes también chocaron por las elecciones legislativas de 2025, en las que Machado llamó a no participar citando el antecedente de las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024. Capriles, sin embargo, participó y fue electo diputado.

Capriles hoy en día forma parte de un sector de la oposición que recientemente aceptó dialogar con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras el derrocamiento de Maduro.

Poco después de la captura del presidente, Capriles había dicho que Venezuela “vive momentos de tensión e incertidumbre”, y aseguró que plantea “contribuir desde donde corresponda a una transición ordenada y evitar errores que nos cuesten años adicionales de retroceso”.

Mientras que a finales de enero dijo que no podía haber transición política en Venezuela sin libertades personales.

“Aquí no se puede hablar de transición o cambios profundos hasta que no hablemos de las libertades personales, y la libertad personal no se circunscribe únicamente a no ir preso, las libertades personales son mucho más grandes”, señaló.

Como Capriles, Guanipa nunca dejó Venezuela. A diferencia de él, pasó los últimos diez meses en prisión, luego de que Cabello lo acusara sin pruebas de estar involucrado en un supuesto plan de “terror”, lo cual Guanipa ha negado repetidamente.

En los últimos días Guanipa cobró mayor notoriedad tras convertirse el domingo en uno de los casi 400 presos políticos liberados por el Gobierno de Venezuela, aunque fue detenido horas después por el supuesto “incumplimiento de las condiciones impuestas” para su excarcelación.

Tras conocerse su detención, Cabello, ministro del Interior, dijo que hay opositores que se creen “intocables”

Guanipa, muy cercano a Machado, fue nuevamente puesto en libertad este lunes, pero bajo arresto domiciliario.

Abogado de profesión, Guanipa fue concejal de Marcaibo y diputado por el estado Zulia en la Asamblea Nacional.

Pero es mayormente recordado por ganar las elecciones de 2017 a gobernador del estado Zulia, tras lo cual se negó a jurar en el cargo ante la Asamblea Nacional Constituyente, cámara controlada por el chavismo que en aquel entonces era la minoría en la Asamblea Nacional, de mayoría opositora luego de las elecciones de 2015.

Como consecuencia de esa negación, el Gobierno de Maduro anuló la elección y no le permitió asumir.

