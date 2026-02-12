La comida envasada para perros contienen niveles “alarmantes” de plomo, mercurio y otros contaminantes

Por Sandee LaMotte

Las muestras de alimentos envasados populares para perros contenían “niveles peligrosos” de metales pesados, contaminantes plásticos y acrilamida, un compuesto que causa cáncer y que se crea cuando los alimentos se someten a altas temperaturas, según una nueva investigación.

“Los niveles de metales pesados ​​y otros contaminantes que encontramos fueron alarmantes”, declaró Molly Hamilton, directora ejecutiva del Proyecto Etiqueta Limpia, que realizó la investigación. Esta organización sin fines de lucro con sede en Colorado analiza la pureza de los productos de consumo y ofrece a los fabricantes una etiqueta certificada si sus productos cumplen con estándares estrictos.

“Los dueños de mascotas cuidan a sus perros tan profundamente como los padres cuidan a sus hijos”, dijo Hamilton. “Deberían poder comprar comida para perros sin preocuparse de que pueda dañar a su mascota”.

“Tampoco se pueden tomar estas cifras al pie de la letra, ya que un perro necesita comer unas 3 tazas de alimento fresco o congelado para obtener las mismas calorías y nutrientes que una taza de alimento seco”, explicó. “Por lo tanto, la exposición del perro a los metales pesados ​​presentes en los alimentos frescos o congelados aumenta porque tiene que comer dos o tres veces más”.

Un estudio de octubre de 2021 también detectó altos niveles de dos metales pesados ​​en alimentos para perros. Casi el 81 % de los alimentos envasados para perros analizados en el estudio excedían el nivel máximo tolerado de mercurio establecido por las agencias reguladoras, mientras que el 100 % de los productos alimenticios para perros excedían el nivel máximo tolerado de plomo.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), no existe un nivel seguro de plomo para los humanos . La EPA no indica niveles para perros.

Los umbrales de seguridad para todos los alimentos para animales son establecidos por la Asociación de Funcionarios Estadounidenses de Control de Alimentos (AAFCO) y el Consejo Nacional de Investigación (NRC). Los niveles máximos de metales pesados ​​se basan en las especies más susceptibles a las toxinas, explicó Wakshlag.

La dificultad de usar las expectativas del NRC o la AAFCO radica en que no cuentan con directrices específicas para perros. Los alimentos para mascotas se clasifican en la misma categoría que los animales de granja, dijo Hamilton. La teoría predominante en la industria es que los perros tienen una mayor tolerancia a los metales pesados ​​que los humanos, aunque el fundamento de esta teoría es objeto de debate.

Eso no se sabe porque hay muy pocos estudios sobre la exposición tóxica en los perros, dijo Wakshlag.

“¿Cómo afectaría a un perro el consumo crónico de estos contaminantes en niveles muy altos? No lo sabemos”, dijo. “Disponemos de muy pocos estudios que hayan seguido a perros durante años con diferentes dietas para encontrar esas respuestas”.

Una solución sería que las compañías de alimentos para mascotas analizaran periódicamente sus productos para detectar toxinas e informaran los resultados a los consumidores, añadió Wakshlag.

“Pero los análisis exhaustivos requieren tiempo y dinero”, dijo. “Así que, si busca este tipo de información, espere que su bolsa de comida para perros suba de US$ 3 a US$ 4, porque eso es lo que costará hacer estas pruebas”.

Los niveles de acrilamida en los alimentos secos para perros fueron aproximadamente 24 veces más altos que en los alimentos frescos y congelados; en un alimento se analizaron 780 partes por mil millones, según el informe del Clean Label Project.

“Nunca he visto acrilamida a un nivel de 780 en un alimento”, dijo Wakshlag. “Esa empresa debe estar cocinando sus alimentos a un nivel excesivo o usando ingredientes que aumentan la formación de acrilamida. Eso equivale a una persona que come cinco porciones de papas fritas al día en términos de exposición a la acrilamida”.

La acrilamida aparece en alimentos ricos en carbohidratos cuando se fríen, se asan a la parrilla o se hornean a temperaturas superiores a 120 °C (248 °F). El dorado de las tostadas, las papas fritas, el café y los productos horneados puede generar acrilamida, considerada “probablemente cancerígena para los humanos” por la EPA. Esta sustancia química también está presente en el humo del tabaco y se utiliza para fabricar papel, tintes y plásticos.

“La acrilamida reduce la capacidad de los machos para reproducirse”, afirma la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de EE. UU. en su sitio web. “La acrilamida ha causado varios tipos de cáncer en animales. No se dispone de datos adecuados sobre su uso en humanos”.

La investigación también analizó los niveles de dos bisfenoles: bisfenol A (BPA) y bisfenol S (BPS), y un ftalato llamado di(2-etilhexil)ftalato o DEHP. En consonancia con los demás hallazgos, el alimento seco para perros contenía los niveles más altos, mientras que el alimento fresco y congelado contenía los niveles más bajos.

Si bien no se han realizado estudios en perros, el ftalato DEHP puede haber contribuido a más del 10 % de la mortalidad mundial total de adultos por enfermedades cardíacas entre hombres y mujeres de 55 a 64 años, según un estudio publicado en abril de 2025.

El bisfenol A, o BPA, se ha relacionado con anomalías fetales, bajo peso al nacer y trastornos cerebrales y del comportamiento en bebés y niños . En adultos, este compuesto químico se asocia con el desarrollo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, disfunción eréctil, cáncer y un 49 % más de riesgo de muerte prematura en un plazo de 10 años.

El bisfenol S, o BPS, es un sustituto común del BPA. Estudios demuestran que el BPS puede tener un impacto negativo similar en el sistema reproductivo y alterar la función celular.

Entonces, con todas estas toxinas, ¿qué puede hacer el dueño de una mascota?

Primero, no te asustes, aconsejó Hamilton. Si tu veterinario está de acuerdo y se ajusta a tu presupuesto, considera alimentos frescos y congelados. Sin embargo, muchas mascotas son exigentes y no permiten que sus dueños cambien las croquetas por alimentos frescos o congelados.

“Si va a seguir usando alimento seco, rótelo con otras marcas para diversificar la dieta de su perro”, dijo. “No querrá comer lo mismo todos los días en cada comida, y a muchos perros les encanta comer alimentos nuevos. Rotar la dieta es probablemente lo mejor que puede hacer”.

Inspírate con un resumen semanal sobre cómo vivir bien, simplificado. Suscríbete al boletín “Vida, Pero Mejor” de CNN para obtener información y herramientas diseñadas para mejorar tu bienestar.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.