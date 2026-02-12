Canadá urge a sus ciudadanos a salir de Cuba y recomienda evitar viajes a la isla

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El Gobierno de Canadá emitió este miércoles una alerta en la que recomienda a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a Cuba e insta a quienes estén en la isla a salir del país debido al agravamiento de la escasez de combustible.

“Se insta a los canadienses a que salgan del país mientras sigan disponibles los vuelos comerciales. Nuestro Gobierno está colaborando con las aerolíneas para ayudar a los canadienses a regresar a casa”, dijo en X la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand.

La alerta de viaje explica que el “agravamiento de la escasez de combustible, electricidad y productos básicos, como alimentos, agua y medicamentos” también puede afectar a los centros turísticos. Además, recordó que todas las aerolíneas canadienses suspendieron sus servicios a Cuba.

Canadá es el principal mercado emisor de visitantes a Cuba, por lo que la medida es un duro golpe para el turismo, uno de los pocos motores económicos de la isla. En 2025, más del 40 % de los visitantes extranjeros llegaron desde el país norteamericano, según reportó en febrero la Oficina Nacional de Estadísticas e Información cubana.

Horas antes, Rusia, segundo país emisor de visitantes a Cuba, anunció una suspensión de vuelos y la evacuación de turistas por la crisis de combustible.

Además, esto transcurre en medio de la temporada alta (de diciembre a febrero), el período en el que más visitantes suele recibir desde Canadá.

“Las aerolíneas canadienses facilitarán el regreso de sus clientes que se encuentran actualmente en Cuba y se están poniendo en contacto directamente con ellos”, agregó el comunicado. “Si no tiene billete de vuelta, busque una opción comercial para salir del país”, recomendó.

