Un ataque con drones rusos mata a tres niños pequeños ucranianos y a su padre

Por Ivana Kottasová y Kostya Gak, CNN

Tres niños pequeños y su padre murieron en un ataque con drones rusos en el este de Ucrania, que también dejó herida a su madre embarazada, informaron los servicios de emergencia locales.

La familia había llegado apenas el día anterior a la localidad de Bohodukhiv, a unos 60 kilómetros al oeste de Járkov, tras huir de los bombardeos, dijo Oleg Synegubov, gobernador de la región de Járkov.

“Acababan de evacuar Zolochiv, intentando escapar de los constantes bombardeos y encontrar un lugar más seguro donde vivir. Esta fue su primera noche en el nuevo lugar”, escribió en Telegram.

Las autoridades de Zolochiv informaron más tarde este miércoles que se habían registrado nuevos ataques en la aldea, incluyendo un ataque con drones que dejó heridos a dos adolescentes.

Synegubov identificó a las víctimas como los gemelos de dos años Ivan y Vladislav, su hermana de un año Miroslava y su padre, Gryhoriy, de 34 años. Este miércoles por la mañana, las autoridades habían afirmado que Miroslava era la mayor de los tres hermanos, una confusión que podría deberse al hecho de que la familia era nueva en la zona.

Volodymyr Belyi, alcalde de la localidad, calificó el ataque como un “crimen que supera la comprensión humana”.

“Hemos perdido lo más preciado que teníamos: nuestro futuro”, dijo en un comunicado.

La policía dijo que la madre, que está embarazada de 35 semanas, sufrió heridas en la cabeza y quemaduras. Ya fue dada de alta del hospital, dijo Synegubov, quien también aclaró la identidad de otro sobreviviente, una vecina de 73 años a la que la policía identificó erróneamente como la abuela de los niños.

La casa donde se alojaba la familia quedó completamente destruida por el ataque y el incendio posterior. Fotos del lugar muestran escombros quemados, con juguetes carbonizados visibles en lo que antes era el interior de la casa.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que el ataque demostraba que Rusia no se tomaba en serio la paz.

“Cada uno de estos ataques rusos socava la confianza en todo lo que se está haciendo diplomáticamente para poner fin a esta guerra”, señaló en un comunicado en Telegram.

Zelensky dijo que Rusia lanzó 129 drones de ataque contra Ucrania durante la noche, atacando las regiones de Járkov, Dnipropetrovsk, Zaporizhia y Poltava.

Los ataques continuaron durante el día. Las autoridades de la región de Járkov informaron que un dron alcanzó un vehículo médico que transportaba a cinco trabajadores sanitarios y pasajeros civiles, causando la muerte de una mujer.

Rusia también lanzó dos misiles balísticos hacia Lviv este miércoles por la tarde, informó el alcalde de la ciudad ucraniana occidental, Andriy Sadoviy. Señaló que Ucrania logró “neutralizarlos”, lo que calificó como una tarea “monumental”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Victoria Butenko, de CNN, contribuyó con este artículo.