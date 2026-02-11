Tyrannoroter heberti: la criatura del tamaño de un balón que sería uno de los primeros animales terrestres herbívoros

Por Lily Hautau, CNN en Español

Una criatura robusta y rechoncha que deambulaba por la Tierra hace 307 millones de años está ayudando a los científicos a entender cómo aparecieron por primera vez los animales herbívoros en tierra firme. La especie recién descrita es uno de los tetrápodos más antiguos conocidos —o animales de cuatro extremidades— que muestra evidencia de tener una dieta basada en plantas.

El descubrimiento, detallado en un estudio publicado el martes en la revista Nature Ecology & Evolution, se centra en un cráneo hallado en un tocón de árbol fosilizado a lo largo de los acantilados de la Isla de Cabo Bretón en Nueva Escocia. El nombre de la especie, Tyrannoroter heberti, es un guiño al hombre que descubrió el fósil, Brian Hebert, un entusiasta local de la paleontología.

“Se traduce como ‘el tirano excavador de Hebert’”, dijo el coautor principal del estudio, el Dr. Arjan Mann. El nombre combina las palabras griegas para “tirano” y “labrador”, ya que probablemente usaba su hocico para excavar.

El hallazgo revela que los animales terrestres de cuatro extremidades más antiguos probablemente comenzaron a comer vegetación hacia la mitad del período Carbonífero, retrasando la línea de tiempo para la aparición de vertebrados herbívoros. “Eso es poco tiempo después de que los tetrápodos pasaran completamente a tierra firme”, dijo Mann.

Usando escaneo e impresión 3D, el equipo pudo estudiar el fósil con un detalle extraordinario. “Es una forma de preparación digital que nos permite visualizar el cráneo y hacer impresiones 3D para nuestras colecciones de museo, para divulgación y para llevarlas por el mundo sin poner en riesgo el fósil real”, explicó Mann, curador de tetrápodos tempranos en el Field Museum of Natural History de Chicago.

Después de estudiar el fósil y compararlo con esqueletos de parientes, los investigadores pudieron determinar que Tyrannoroter heberti era “un poco grande, robusto, lindo, del tamaño de un balón de fútbol, con aspecto de reptil”, similar a un lagarto de lengua azul, explicó Mann. Pero lo que diferenciaba a esta criatura eran sus dientes y su cráneo.

El animal tenía un cráneo ancho, en forma de corazón, y dientes de gran tamaño dispuestos en filas en el techo de la boca y la mandíbula inferior. Estos dientes encajaban como piezas de rompecabezas, permitiendo al animal triturar plantas duras y fibrosas.

“Esta enorme cantidad de superficie en su paladar, cubierta de dientes grandes y robustos, probablemente es una adaptación clave a la herbivoría”, explicó Mann, refiriéndose a la alimentación vegetal.

Para confirmar su dieta basada en plantas, el equipo de investigación recurrió a tomografías computarizadas y microscopios electrónicos para identificar facetas de desgaste —áreas donde los dientes se rozan entre sí—. “Otros animales con facetas de desgaste similares son herbívoros en períodos posteriores”, señaló Mann.

La nueva investigación muestra que la alimentación herbívora evolucionó antes y en más grupos animales de lo que se pensaba, dijo Michael Coates, profesor de biología y anatomía de organismos en la Universidad de Chicago, quien no participó en el estudio. Los hallazgos arrojan luz sobre cómo se desarrollaron los primeros ecosistemas terrestres, según Coates.

También señaló que las filas de dientes de Tyrannoroter son un rasgo heredado de sus antepasados acuáticos.

Los autores del estudio plantearon la hipótesis de que este animal terrestre temprano se alimentaba inicialmente de insectos, pero que a lo largo de las generaciones evolucionó hasta convertirse en herbívoro. Coates estuvo de acuerdo, y añadió que alimentarse de vegetación acortó la “cadena alimentaria” de Tyrannoroter al eliminar a los insectos como “intermediarios”.

Este cambio dietético habría requerido algo más que dientes especializados. Para digerir plantas fibrosas, Tyrannoroter y otros primeros herbívoros probablemente desarrollaron cuerpos más grandes y en forma de barril para alojar intestinos más grandes. Estos sistemas digestivos expandidos habrían albergado microbios intestinales robustos, organismos diminutos que ayudan a descomponer el material vegetal.

El significado más amplio del hallazgo, explicó Mann, es que sugiere que los vertebrados de cuatro extremidades evolucionaron rápidamente hacia la herbivoría después de convertirse en habitantes terrestres a tiempo completo, apareciendo antes de lo que los científicos pensaban previamente. “Los ecosistemas terrestres modernos tienen comunidades dominadas por herbívoros”, dijo. “Este animal muestra que casi tan pronto como los animales se estaban volviendo terrestres, también experimentaban con la herbivoría y potencialmente allanaban el camino para la herbivoría a gran escala y generalizada que vemos más tarde”.

Los hallazgos también sugieren que la herbivoría evolucionó de manera independiente en varios grupos diferentes de los primeros vertebrados terrestres, no solo en los ancestros de los reptiles modernos.

El cambio climático también pudo haber dado forma a los ecosistemas antiguos, señaló Mann. A medida que el clima cambió de bosques húmedos, similares a manglares, a ambientes más áridos, muchos de los primeros herbívoros tuvieron dificultades para adaptarse y eventualmente desaparecieron. Con la desaparición de la flora que estas especies necesitaban para sobrevivir, los animales se convirtieron en un “grupo muerto en vida”, explicó Mann. Esto pudo haber sido lo que llevó a la extinción de la línea evolutiva del Tyrannoroter, según Mann.

Quedan muchos misterios sobre los primeros animales herbívoros y su lugar en el árbol genealógico. “Creo que este estudio solo rasca la superficie y nos permite esa puerta de entrada para comenzar a estudiar los tetrápodos con esta nueva perspectiva”, comentó Mann.

Y para los paleontólogos aspirantes, Mann tiene un mensaje. “La mayoría de las preguntas que quedan sobre la evolución temprana de los tetrápodos y la evolución de los vertebrados están delante de nosotros, no detrás de nosotros”, afirmó. “Los nuevos fósiles cambian las historias todo el tiempo, y este es el caso de un nuevo fósil que sale a la luz y cambia toda nuestra perspectiva sobre la evolución de la vida en la Tierra”.

