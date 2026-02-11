¿Por qué Google acaba de emitir un raro bono a 100 años?

Análisis de Allison Morrow, CNN

Los inversionistas confían en que la empresa matriz de Google, Alphabet, seguirá existiendo en 2126.

Cuando una empresa necesita recaudar fondos, generalmente puede vender acciones o emitir bonos. Esta semana, Google optó por los bonos. Sin embargo, la decisión de incluir un llamado bono centenario llamó la atención por varias razones.

El gigante tecnológico emitió este martes un bono corporativo poco común que vencerá dentro de 100 años, como parte de una ola de financiamiento multimillonaria para impulsar sus proyectos de inteligencia artificial.

Ahora, subrayemos esto: Google, una empresa pública valorada en casi US$ 4 billones, con más de US$ 73.000 millones en flujo de caja libre anual, recurre a los mercados de deuda para obtener aún más recursos. Esto se debe a que incluso los US$ 126.000 millones en efectivo de Google parecen insuficientes cuando la compañía planea duplicar su inversión en inteligencia artificial este año, hasta alcanzar los US$ 185.000 millones.

Las empresas normalmente no emiten bonos con plazos tan largos porque no suelen durar tanto tiempo. Tampoco las personas viven tanto ni podrían aprovecharlo. Si eres un inversionista común que compra un bono centenario de Google hoy, no estarás presente cuando venza. No te lo puedes llevar contigo.

Sin embargo, estos bonos tienen sentido para instituciones como fondos universitarios o gobiernos que se espera existan durante generaciones.

No es inusual que una empresa los emita, pero no es común. Y no siempre ha resultado bien para quienes lo han hecho.

IBM emitió su bono a 100 años en 1996, cuando dominaba el sector tecnológico. Pero poco después, competidores como Microsoft y Apple comenzaron a disputarle el liderazgo.

Otro ícono de los años 90, JC Penney, vendió US$ 500 millones en bonos centenarios en 1997, pero esos bonos se vendían por centavos de dólar 23 años después, cuando la empresa se declaró en bancarrota. (Los tenedores de bonos son acreedores, por lo que suelen estar en mejor posición que los accionistas en una quiebra, aunque la diferencia suele ser mínima).

La última empresa estadounidense en emitir este tipo de deuda fue Motorola, en 1997. (Para los jóvenes: Motorola fabricaba teléfonos móviles y buscapersonas. Si no sabes qué es un buscapersonas, búscalo en Google).

“Al inicio de 1997, Motorola estaba entre las 25 empresas más valiosas y con mayores ingresos en Estados Unidos”, tuiteó el inversionista Michael Burry, conocido por “The Big Short”. “La marca Motorola era la número uno en el país, por encima de Microsoft… Hoy Motorola ocupa el puesto 232 en capitalización bursátil y solo tiene US$ 11.000 millones en ventas”.

Motorola sigue operando y pagando su deuda, por lo que los tenedores de bonos siguen recibiendo pagos. No obstante, la emisión de ese bono, seguida de su declive, redujo el interés por este tipo de deuda a tan largo plazo. El bono no causó el declive de Motorola, pero la decisión de emitirlo reflejó un exceso de confianza corporativa.

Existe un mercado para estos bonos centenarios, pero no es grande. Realmente, solo tienen sentido para inversionistas institucionales, como aseguradoras y fondos de pensiones con obligaciones a largo plazo.

Hasta ahora, el mercado parece dispuesto a otorgar crédito a Alphabet. Y no es poco: la empresa recaudó casi US$ 32.000 millones en menos de 24 horas, según Bloomberg, que fue el primero en informar sobre la emisión del bono a 100 años. Alphabet vendió deuda en libras esterlinas y francos suizos este martes, tras una colocación de US$ 20.000 millones en Estados Unidos el día anterior. El bono a 100 años tuvo una demanda casi 10 veces superior a la oferta.

Así que, aunque el bono centenario es una oferta inusual con antecedentes históricos poco alentadores (especialmente en tecnología), hay interés por él.

“Entiendo por qué el mercado está dispuesto a prestarles dinero”, dijo Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers. “La gente compra estos bonos porque, en general, estas grandes tecnológicas tienen poca deuda, gran capacidad de generar ingresos y sólidos flujos de efectivo”.

Google, en particular, tiene características únicas a su favor, añadió Sosnick. Entre ellas: la empresa se ha convertido en un monopolio autorizado por el Gobierno, tras un fallo judicial el año pasado que determinó que, aunque Google violó leyes antimonopolio, no tendría que cambiar fundamentalmente su modelo de negocio.

“Si vas a prestar dinero a alguien por 100 años, un monopolio consolidado probablemente no sea una mala opción”, concluyó Sosnick.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.