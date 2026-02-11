Las 5 cosas que debes saber este 11 de febrero

Por CNN en Español

Cuba despliega plan para sobrevivir a una de sus peores crisis. Miles de hondureños y nicaragüenses están en riesgo de deportación tras fallo sobre el TPS. El FBI publica imágenes de la casa de Nancy Guthrie mientras sigue su búsqueda. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, dijo que no hay elecciones presidenciales previstas en un futuro cercano en el país y que se busca priorizar la “estabilidad” en estos momentos de cambio desencadenados por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El Gobierno de Cuba, asediado por la presión de Estados Unidos en materia energética, ha desplegado una serie de medidas para intentar cubrir servicios elementales en un plan de supervivencia que ya tiene paralelos con el “período especial” de la década de los 90, tras la caída del bloque soviético.

En la ofensiva contra la inmigración del Gobierno de Donald Trump, el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) ha sido uno de los objetivos de la Casa Blanca. Mientras que los venezolanos con TPS se mantienen desprotegidos y en el limbo de una larga batalla legal, los nicaragüenses, hondureños y nepalíes con esta protección parecen haber llegado al mismo punto de incertidumbre tras un nuevo fallo de un tribunal federal.

La búsqueda de Nancy Guthrie, desaparecida de 84 años y madre de la presentadora del programa “Today” Savannah Guthrie, continúa en su segunda y angustiosa semana. El martes, el caso dio un giro cuando el FBI divulgó imágenes de la mañana de su desaparición de una cámara en las que se ve una persona armada y enmascarada.

Nueve personas murieron y decenas resultaron heridas en un tiroteo en una escuela y una casa en el noreste de Columbia Británica el martes por la tarde. Los tiroteos masivos son poco frecuentes en Canadá, un país con leyes de armas mucho más estrictas que las de Estados Unidos, y los tiroteos escolares de esta escala son casi desconocidos. Esto es lo que sabemos.

¿Cuál es el ingrediente especial de McDonald’s para San Valentín en EE.UU.?

A. Caviar.

B. Faisán.

C. Salmón.

D. Langosta.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Ha sido un invierno brutal, pero llega el mejor momento para las grandes tormentas en el noreste de EE.UU.

Las tormentas de nieve más impactantes en el noreste, muchas de las cuales son poderosos nor’easters, ocurren con mayor frecuencia en febrero, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Cierran el espacio aéreo de El Paso durante 10 días por motivos de seguridad

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. emitió una restricción que detiene temporal e inmediatamente todos los vuelos hacia y desde El Paso, Texas, y una zona del sur de Nuevo México durante 10 días. Esto es lo que se sabe de su decisión.

Ganó una medalla y confesó una infidelidad en vivo

Tras conseguir el bronce en la prueba individual masculina de 20 km en los Juegos Olímpicos de Invierno, el biatleta noruego Sturla Holm Laegreid admitió en la televisión noruega que le había sido infiel a su novia.

128,2 millones

El show de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny promedió 128,2 millones de espectadores, por debajo del récord impuesto por Kendrick Lamar en 2025, cuando marcó una media de 133,5 millones, según la NFL, que cita datos oficiales de Nielsen.

“Menos mal que lo están deteniendo. Todos sabían que estaba haciendo esto”

—Lo dijo Donald Trump al Departamento de Policía de Palm Beach poco después de que la investigación policial sobre Jeffrey Epstein se hiciera pública a mediados de la década del 2000, según un documento recientemente publicado.

Padres inmigrantes celebran el éxito de su hijo, el conocido taquero del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

El histórico show de Bad Bunny en el Super Bowl incluyó el toque especial de Villa’s Tacos, un negocio fundado por una familia inmigrante. Los padres de Víctor Villa, originarios de Michoacán, expresaron su orgullo al ver a su hijo compartir la cultura mexicana en un evento global.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. McDonald’s ofrecerá a algunos clientes una comida especial de San Valentín este año: Chicken McNuggets y caviar. La empresa dijo a la revista Food & Wine que la oferta de caviar surgió por elección de los clientes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.