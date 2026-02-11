Chloe Kim y la búsqueda de una hazaña inédita en los Juegos Olímpicos de Invierno

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

Chloe Kim no compite solo contra el cronómetro. También lo hace, especialmente, contra la historia. A sus 25 años, la snowboarder estadounidense vuelve a colocarse en el centro de la escena olímpica con un objetivo que ninguna mujer ha conseguido: ganar tres medallas de oro consecutivas en el halfpipe de snowboard. Milano-Cortina 2026 representa el próximo capítulo de una carrera marcada por el talento en las venas.

Kim irrumpió en el deporte cuando aún era una adolescente. En PyeongChang 2018, con apenas 17 años, se convirtió en la mujer más joven en ganar un oro olímpico en snowboard halfpipe. Cuatro años después, en Beijing 2022, regresó no solo para defender su título, sino para reafirmar su dominio con una actuación impecable que la consagró como bicampeona olímpica.

Sin embargo, su camino no ha sido para nada fácil. Tras la gloria de 2018, Chloe Kim decidió alejarse temporalmente del snowboard competitivo para enfocarse en su vida personal y académica. Habló abiertamente sobre el agotamiento mental, la ansiedad y el peso de la fama a tan corta edad.

También enfrentó episodios de racismo en redes sociales, un aspecto que la obligó a fortalecer su carácter fuera y dentro de la nieve. Ese periodo de pausa no fue de retiro, sino una reinvención.

El regreso a la élite no estuvo exento de obstáculos. De cara a Milano-Cortina 2026, Kim sufrió un desgarro en el hombro durante un entrenamiento en Suiza, una lesión que incluso puso en duda su participación olímpica. Lejos de rendirse, adaptó su preparación y encontró la manera de mantenerse en la cima. Con su característico sentido del humor, llegó a bromear diciendo que el soporte le daba mayor estabilidad sobre la tabla, mientras planea someterse a una cirugía una vez finalizados los Juegos Olímpicos.

Esa fortaleza quedó reflejada en la clasificación, donde fue la mejor con una puntuación máxima de 90,25, superando con claridad a la japonesa Sara Shimizu y a su compatriota Maddie Mastro.

Milano-Cortina no es solo una nueva cita olímpica, sino la oportunidad de cerrar un círculo histórico. Un tercer oro consecutivo colocaría a Chloe Kim en una mesa aparte y confirmaría que su legado va más allá de medallas y podios.

La pregunta queda en el aire como uno de sus saltos: ¿podrá Chloe Kim lograr la hazaña inédita? Si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es que, cuando la presión es máxima, suele responder con jerarquía.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.