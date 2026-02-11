A 30 años de Pokémon: anuncian los eventos “Pokémon Day Out” y “Pokémon Night Out”

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

A casi 30 años del lanzamiento de los primeros videojuegos de “Pokémon”, la “fiebre” por los monstruos de bolsillo vuelve a elevarse y las expectativas tras el último Super Bowl han aumentado entre los fans. ¿La razón? Un comercial que contó con la participación de varias celebridades y sus pokémon favoritos.

“Ella tiene un rango vocal de 12 octavas. Siempre encuentra la manera de hacer las cosas divertidas”, dijo la cantante Lady Gaga sobre Jigglypuff, el pokémon cantante; mientras que Jisoo, del grupo de K-pop Black Pink, describió a Eevee como “muy tierno, se parece a mí”.

A ellas se sumaron otros artistas como Trevor Noah, Charles Leclerc, Maitreyi Ramakrishnan, Lamine Yamal y Young Miko, encargados de lanzar la campaña “¿Cuál es tu favorito?”, que invita a fans de todo el mundo a tomarse una fotografía a través de la aplicación “Pokémon Go” junto a los entrañables personajes.

“Desde que la franquicia debutó hace 30 años, los entrenadores suelen preguntarse entre sí: ‘¿Cuál es tu favorito?’; es una pregunta que despierta debates apasionados y recuerda a los fans que, sin importar quiénes sean, hay un Pokémon para ellos”, aseguró el presidente de The Pokémon Company International, Kenji Okubo, a través de un comunicado.

Las mayores sorpresas, eso sí, están por venir: desde la empresa nipona anunciaron “Pokémon Day Out” y “Pokémon Night Out”, eventos internacionales que cruzarán varias plataformas de la franquicia –videojuegos, cartas, aplicaciones de celular, entre otros– y que también buscan festejar los 30 años de Pokémon, cuyo aniversario oficial es el próximo 27 de febrero.

Desde The Pokémon Company aseguran que estos eventos están “diseñados especialmente para que fans de todas las edades puedan conectar con otros entrenadores de formas interactivas e inmersivas. Los eventos “Day Out” ofrecerán actividades y programación familiares, mientras que los eventos “Night Out” tendrán sorpresas divertidas para los fans de toda la vida que crecieron con Pokémon”, señalaron a través de un comunicado.

De momento no se han revelado detalles ni mecánicas de estos eventos, así como tampoco la confirmación de la llegada de la décima generación de monstruos, pero desde la compañía nipona aseguran que 2026 será un año “lleno de celebraciones” y que están “ansiosos” por compartir las novedades el próximo 27 de febrero.

Desde la aparición de los primeros videojuegos “Pocket Monsters: Red & Green” en 1996, Pokémon se ha consagrado como una de las franquicias japonesas más exitosas en todo el mundo, cuyos productos se han exportado y familiarizado con un sinfín de países. Pero las experiencias este 2026 no se han limitado a videojuegos: la reciente apertura del parque de diversiones “Poképark Kanto”, en Tokio, Japón, causó furor entre los seguidores de la serie, quienes agotaron toda la boletería (cuyo precio alcanza los US$ 105, aproximadamente) hasta abril de este año.

