5 conclusiones del testimonio combativo de Pam Bondi en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes

Análisis de Aaron Blake, CNN

El testimonio de Pam Bondi, secretaria de Justicia de Estados Unidos, ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes este miércoles fue uno de los más tensos y confrontativos hasta ahora por parte de un integrante del gabinete del presidente Donald Trump.

Bondi compareció en un momento en que el Gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Justicia enfrentan una serie de controversias, incluida la gestión de los archivos de Jeffrey Epstein, los recientes reportes sobre intentos fallidos de acusar formalmente a seis legisladores demócratas y la muerte de dos manifestantes por agentes federales en Minneapolis el mes pasado.

A continuación, las conclusiones de la audiencia:

Al inicio de la audiencia, la representante demócrata Pramila Jayapal, de Washington, pidió a sobrevivientes de Epstein presentes en la sala que se pusieran de pie. Y desafió a Bondi con una cuestión difícil.

Le pidió a Bondi, que acababa de disculparse con las víctimas por los abusos que habían sufrido, que también se disculpara con ellas por los fallos del Departamento de Justicia a la hora de ocultar la información personal sensible de las víctimas.

Bondi hizo una pausa, como si estuviera pensando en su siguiente movimiento. Entonces, en lugar de disculparse, desvió la respuesta hacia su predecesor, el exsecretario de Justicia Merrick Garland. El intercambio se convirtió rápidamente en discusiones y ataques personales.

Fue un momento revelador. El Departamento de Justicia ha reconocido estos fallos en edición por protección. Y las sobrevivientes son algunas de las figuras más empáticas imaginables. Pero Bondi decidió que el momento exigía combatividad, no contrición.

El resto de la audiencia siguió su curso a partir de ahí. Bondi se mostró extremadamente combativa en todo momento, haciendo todo lo posible por evitar las preguntas de los demócratas y del representante republicano Thomas Massie sobre Epstein, de una forma que podría parecer políticamente poco acertada.

También rechazó las repetidas peticiones de los demócratas de que se dirigiera a las víctimas sentadas detrás de ella, sobrevivientes que afirmaban que el Departamento de Justicia las había ignorado, lo que dio lugar a unas imágenes impactantes.

Llamó a un demócrata “abogado fracasado”. Reprendió a otro por criticar “al mejor presidente en la historia de Estados Unidos”, Trump. Cuando otro demócrata la presionó para que le dijera si se habían investigado las acusaciones de una denunciante contra Trump, ella sugirió que el legislador se centrara en los “horribles crímenes que se cometen en California”, su estado de origen.

Cuando otro legislador le pidió nuevamente que considerara a las víctimas presentes, en lugar de responder, señaló el reloj y dijo: “Se acabó su tiempo”.

Habló tanto por encima de sus interrogadores que el presidente republicano de la Comisión Judicial, Jim Jordan, tuvo que recordarle repetidas veces que el tiempo pertenecía a los miembros, no a ella.

Parecía que Bondi estaba dirigiéndose a un “público único”: Trump. Pero eso podía suponer un perjuicio a la hora de atraer a un público estadounidense que realmente quiere respuestas.

Después de todo, una encuesta reciente reveló que los estadounidenses desaprueban por 3 a 1 la gestión del Gobierno en el caso Epstein.

La combatividad era normal en Bondi, pero corría el riesgo de parecer fuera de lugar y como si no se estuviera tomando en serio un tema importante.

En estos momentos, muchos funcionarios de Trump parecen estar eligiendo entre cumplir sus órdenes y hacer lo que, de otro modo, podría parecer sensato. Y la actuación de Bondi este miércoles fue un buen ejemplo de ello.

Pero Bondi no podía limitarse a perseguir a los demócratas. Al fin y al cabo, algunos republicanos la han presionado a ella y al Departamento de Justicia sobre este tema.

Y un intercambio con Massie, el principal republicano detrás del esfuerzo sobre los archivos de Epstein, destacó cuando se trató de poner realmente contra las cuerdas al Gobierno.

El representante de Kentucky señaló otro gran problema relacionado con las ediciones por protección: cómo el Gobierno pareció editar erróneamente a algunos hombres que, en un momento dado, las fuerzas del orden sospechaban que estaban involucrados en actividades delictivas con Epstein. Massie y el representante demócrata Ro Khanna, de California, han citado a seis de ellos, entre los que se encuentra el magnate multimillonario Les Wexner.

(Wexner no ha sido acusado de delito alguno, y un representante afirmó que cooperó con las autoridades y que se le informó que “no era co-conspirador ni objetivo de investigación en ningún sentido”).

Bondi señaló, al igual que el Gobierno, que el nombre de Wexner aparecía en otras partes de los documentos. Pero Massie se refirió a eso como una cortina de humo, ya que el Departamento de Justicia había ocultado su nombre específicamente en los casos en que estaba relacionado con posibles delitos.

Bondi afirmó entonces que el Gobierno había eliminado el nombre de Wexner “en 40 minutos”. Pero Massie señaló acertadamente que eso solo ocurrió después de que él y Khanna lo hubieran denunciado.

“En 40 minutos después de que los sorprendí en el acto”, replicó Massie.

Bondi continuó llamando a Massie “político fracasado” e “hipócrita”.

Mientras los demócratas intentaban destacar los errores del Gobierno en esta cuestión, Bondi solía enturbiar las aguas evitando responder a las preguntas y entrando en discusiones acaloradas.

El intercambio de Massie realmente surtió efecto.

Por un breve instante, los legisladores recordaron un problema que cada vez les afecta más a todos. Y eso provocó un momento excepcional de verdadera cordialidad.

El representante demócrata Eric Swalwell, de California, que a menudo se ha enfrentado a testigos aliados de Trump, se centró en cambio en las amenazas a las que él y su familia se han enfrentado. Tras detallarlas, preguntó a Bondi si aún se estaban investigando.

“Solo pido su ayuda para proteger la vida, porque la vida está en peligro con el entorno en el que nos encontramos ahora mismo”, dijo Swalwell.

Bondi respondió: “Se están investigando, y puedo darles más detalles al respecto. Ninguno de ustedes debería ser amenazado jamás. Ninguno de sus hijos debería ser amenazado. Ninguna de sus familias debería ser amenazada, y yo trabajaré con ustedes”.

El intercambio puso de relieve un tema que era un gigante dormido, y del que los legisladores suelen ser reacios a hablar. Pero es un tema que claramente afecta a ambos lados del espectro político. Y, por una vez, hubo cierta unidad en cuanto al objetivo.

Por supuesto, ambas partes también han discrepado vehementemente sobre quién tiene más culpa de la violencia política, un tema que también se planteó en otro momento de la audiencia.

Por lo general, estas audiencias funcionan de tal manera que los aliados de los testigos en la comisión tratan de orientar las cosas en una dirección más favorable. Por lo tanto, se centran en cuestiones que juegan a su favor.

No obstante, esos temas eran difíciles de abordar.

Algunos republicanos intentaron centrarse en el hecho de que el Departamento de Justicia de Biden había solicitado los registros de llamadas de los republicanos del Congreso, lo que el Partido Republicano ha comparado con “espiarlos”.

Sin embargo, la audiencia se celebró literalmente un día después de que se informara que el Departamento de Justicia bajo Trump intentó sin éxito acusar formalmente a seis legisladores demócratas. Se trataba, una vez más, de personas que Trump sugería que merecían ser procesadas.

Bondi se centró en sus comentarios iniciales en la idea de mantener la seguridad de las personas, citando descensos significativos en las cifras de delincuencia. Y Jordan, en su declaración inicial, se centró en las deportaciones.

Pero esos también son temas que parecen haberse escapado de las manos del Gobierno. Una encuesta de NBC News publicada esa misma mañana revelaba que el rechazo a Trump en materia de inmigración había alcanzado el 60 %. Y el Gobierno sigue lidiando con las consecuencias del tiroteo mortal de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis a manos de sus agentes, situaciones que también se han convertido en importantes responsabilidades para el Gobierno.

Era el tipo de audiencia en la que aparentemente se necesitaba una actuación contundente, en la que Bondi abordara directamente los temas en cuestión e intentara enderezar el rumbo.

Pero Bondi no acudió para responder a preguntas difíciles. Acudió para sobrevivir a la audiencia.

Bondi, como se dijo anteriormente, llegó dispuesta a todo para contraatacar a los legisladores.

Sin embargo, la desventaja de ese enfoque es que a veces se puede fallar.

Al principio de la audiencia, Bondi sugirió, de forma bastante desconcertante, que los demócratas de la comisión deberían centrarse en la subida del mercado bursátil bajo el mandato de Trump.

“El Dow está por encima de 50.000 puntos, el S&P casi en 7.000 y el NASDAQ rompiendo récords; las cuentas 401(k) y los ahorros para la jubilación de los estadounidenses están creciendo. De eso deberíamos estar hablando”, afirmó Bondi. “Eso es de lo que deberíamos estar hablando”.

El mercado bursátil no suele ser competencia de la Comisión Judicial, como rápidamente señaló un demócrata.

Más adelante en la audiencia, atacó a la representante demócrata Becca Balint, de Vermont, por haber votado en contra de una resolución relacionada con el antisemitismo.

Pero Balint es en realidad la nieta de alguien que murió en el Holocausto.

Balint lo señaló mientras gritaba a Bondi y le imploraba: “¿Hablas en serio?”, antes de abandonar la audiencia.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.