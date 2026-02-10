Trump se reunirá el viernes con miembros las fuerzas armadas de EE.UU. que participaron en la captura de Maduro

Por Donald Judd, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunirá el viernes con miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que participaron en la “Operation Absolute Resolve” (Operación Resolución Absoluta, en español) del mes pasado para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas, anunció este martes la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó sobre el viaje a los periodistas durante la rueda de prensa de la Casa Blanca este martes, diciendo que Trump y la primera dama Melania Trump viajarían a Fort Bragg, en Carolina del Norte, “para reunirse con las familias de los militares y los heroicos miembros de nuestras fuerzas especiales” que llevaron a cabo la operación.

La captura de Maduro el mes pasado fue la culminación dramática de una campaña de meses para derrocar al asediado presidente de Venezuela del poder.

Trump, que en algunos momentos expresó sus recelos sobre las posibles consecuencias no deseadas de la intervención militar, dejó de lado sus reservas y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad, informó CNN.

La madrugada del sábado 3 de enero, Estados Unidos realizó una operación militar que culminó con la detención del entonces presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la también diputada Cilia Flores. Según el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, 100 personas murieron y 100 resultaron heridas en esos hechos.

Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, asumió como presidenta encargada luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declarara una falta forzada de Maduro, un supuesto inédito que no está definido en la Constitución venezolana.

El presidente Donald Trump vio todo reunido en una sala apartada con cortinas en Mar-a-Lago alrededor de pantallas dispuestas para su placer visual —como si se tratara de ver la televisión— mientras soldados estadounidenses altamente entrenados de la Delta Force irrumpían en la casa de Nicolás Maduro en Caracas, donde el presidente de Venezuela dormía junto a su esposa.

Maduro fue rápidamente arrastrado bajo custodia cuando intentaba huir a su habitación segura reforzada con acero.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

El día de la operación, helicópteros estadounidenses sobrevolaron el mar, a 30 metros sobre el agua oscura, rumbo a Caracas. Un par de horas después, Maduro estaba bajo custodia estadounidense, esposado, vestido con pantalones deportivos grises y usando gafas de bloqueo de luz, según una foto que Trump publicó en Truth Social la mañana del sábado.

Trump declaró el sábado que Estados Unidos ahora “administraría” el país por un futuro indeterminado, ofreciendo sorprendentemente pocos detalles y afirmando que no temía poner “botas en el terreno”.

Para un presidente cuyo movimiento político se alimentó, en parte, de resentimientos por dos décadas de sangrientas intervenciones estadounidenses en el extranjero, fue un giro notable. El presidente pasó por alto en gran medida el trabajo que podría venir, enfocándose en cambio en obtener acceso a las vastas reservas de petróleo de Venezuela y negándose repetidamente a descartar una presencia militar estadounidense más robusta si los aliados de Maduro se niegan a ceder el poder.

Los preparativos para la redada comenzaron a mediados de diciembre, dijeron a CNN personas familiarizadas con los planes. Pero la visión se había plantado meses antes. Incluso antes del primer ataque militar estadounidense a un barco que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela a principios de septiembre, el plan para sacar a Maduro del poder ya estaba en marcha.

El equipo descubrió “cómo se movía, dónde vivía, a dónde viajaba, qué comía, qué vestía, cuáles eran sus mascotas”, dijo el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, el sábado.

Caine dijo el sábado que la “Operation Absolute Resolve” fue la culminación de “meses” de planificación y ensayos que involucraron a 150 aeronaves y personal de agencias militares y de inteligencia.

Los efectivos seleccionados para participar entonces tuvieron que esperar las condiciones ideales, dijo Caine, y estuvieron en alerta durante las fiestas mientras el clima retrasaba la operación.

Mientras EE.UU. aumentaba visiblemente sus activos militares en el Caribe, moviendo buques de guerra y otro material a la región, otro despliegue ocurría en secreto. En agosto, la CIA instaló encubiertamente un pequeño equipo dentro de Venezuela para rastrear los patrones, ubicaciones y movimientos de Maduro, lo que ayudó a reforzar la operación del sábado en cuanto a su paradero exacto, incluido dónde estaría durmiendo, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con los planes.

Los recursos incluían una fuente de la CIA que operaba dentro del Gobierno de Venezuela y que ayudó a Estados Unidos a rastrear la ubicación y los movimientos de Maduro antes de su captura, dijo a CNN una fuente informada sobre la operación.

La cronología detallada y la revelación de que un equipo de la CIA ha estado operando dentro de Venezuela durante tanto tiempo arrojan nueva luz sobre la campaña de presión del Gobierno de EE.UU. contra Maduro en los últimos meses, incluso cuando altos funcionarios declaraban públicamente que su objetivo no era un cambio de régimen.

