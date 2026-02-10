Trump amenaza con bloquear la apertura del nuevo puente entre Estados Unidos y Canadá

Por Lex Harvey y Samantha Waldenberg, CNN

El presidente Donald Trump amenazó este lunes con bloquear la apertura de un nuevo puente que conectará a Estados Unidos y Canadá, arremetiendo nuevamente contra el vecino del norte por una serie de cuestiones económicas mientras se profundiza la brecha entre Washington y Ottawa.

Trump declaró el lunes en Truth Social que “no permitiría” la apertura del Puente Internacional Gordie Howe, una estructura de 2,4 kilómetros que conecta Detroit con Windsor, Ontario.

La construcción principal del puente ya está terminada y se espera que se inaugure este año tras un período de pruebas.

“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, y lo que es más importante, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos. Iniciaremos las negociaciones INMEDIATAMENTE”, escribió el presidente.

No está claro cómo Trump bloquearía la apertura del puente.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca, el primer ministro Mark Carney, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y la Autoridad del Puente Windsor-Detroit, encargada de su gestión, para obtener comentarios.

Trump también afirmó incorrectamente que Canadá “es dueño tanto del lado canadiense como del estadounidense y, por supuesto, lo construyó prácticamente sin contenido estadounidense”.

El puente de más de US$ 4.000 millones, llamado así en honor al famoso jugador de hockey sobre hielo canadiense Gordie Howe, está siendo pagado, construido, operado y mantenido en su totalidad por Ottawa, pero será propiedad conjunta del Gobierno de Canadá y el estado de Michigan, según el acuerdo de 2012 que establece los términos del puente.

El acuerdo también estipula que todo el hierro y el acero utilizados en su construcción deben producirse en Estados Unidos o Canadá, y no se debe favorecer a ningún país sobre el otro.

El alcalde de Windsor, Drew Dilkens, declaró a CBC News, socio de noticias de CNN, que se utilizó acero estadounidense en la construcción del puente en el lado de Michigan del río.

“Es una locura”, manifestó Dilkens, en respuesta a la declaración de Trump del lunes. “De verdad no puedo creer lo que estoy leyendo”.

Los comentarios del lunes son los últimos de una serie de ataques de Trump contra Canadá, que se intensificaron después de que Carney pronunciara un discurso en Davos alentando a las potencias medias a unirse contra las superpotencias globales, como Estados Unidos.

A finales de enero, Trump amenazó que descertificaría todos los aviones fabricados en Canadá y amenazó con aplicar un arancel del 50 % a los aviones canadienses.

Trump también ha amenazado con aplicar un arancel del 100 % a todos los productos canadienses si la nación vecina llega a un acuerdo comercial con China, que, según el presidente en el Truth Social Post del lunes, “se comerá vivo a Canadá”.

El mes pasado, Carney se reunió con el líder de China, Xi Jinping, en Beijing y ambos formaron una nueva alianza estratégica.

Canadá flexibilizará los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos y permitirá la entrada de hasta 49.000 unidades a su mercado anualmente.

También se espera que China reduzca las barreras arancelarias sobre las semillas de canola, la langosta y los guisantes canadienses a finales de este año.

La creciente turbulencia en las relaciones entre Estados Unidos y Canadá se produce antes de la revisión programada para este año del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), el acuerdo comercial que Trump negoció durante su primer mandato para reemplazar al TLCAN.

En la publicación del lunes, Trump también se quejó de que Ontario, la provincia más poblada de Canadá, “ni siquiera pone licores, bebidas y otros productos alcohólicos estadounidenses en sus estantes”.

Ontario, al igual que otras provincias canadienses, retiró las bebidas alcohólicas estadounidenses de los estantes de su licorería provincial el año pasado para protestar contra los aranceles estadounidenses a los productos canadienses.

Trump elogió el valor del puente para Estados Unidos durante su primer mandato. En una declaración conjunta de 2017 con el exprimer ministro Justin Trudeau se describió el puente Gordie Howe como “un vínculo económico vital entre ambos países”.

La senadora Elissa Slotkin, demócrata de Michigan, advirtió que cancelar el proyecto tendrá “serias repercusiones” para la economía de Michigan.

“El presidente está castigando a los habitantes de Michigan por una guerra comercial que él mismo inició”, señaló Slotkin en una publicación a X el lunes. “Canadá es nuestro amigo, no nuestro enemigo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.