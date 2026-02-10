Rusia tiene en la mira otra parte crítica de la infraestructura de Ucrania: sus ferrocarriles

Por Tim Lister y Daria Tarasova-Markina, CNN

En medio de una ventisca que azotó el centro de Ucrania el mes pasado, Iryna Vlasenko se encontraba ante un dilema.

Necesitaba llevar a su hija de 7 años, que estaba gravemente enferma, a un hospital infantil en Kyiv. Pero no podía llegar a la estación principal de tren de Jmelnitski, a más de 300 kilómetros de la capital.

Así que, desesperada, envió un mensaje de texto a la empresa ferroviaria ucraniana. ¿Podría el tren parar en su pueblo, Korzivtsi?

Poco después, recibió una respuesta: “¡Hola! Pararemos el tren en Korzivtsi”.

Vlasenko logró que su hija subiera al tren a la mañana siguiente.

Su historia es una de las muchas que muestran cómo la compañía ferroviaria estatal de Ucrania, Ukrzaliznytsia, se ha convertido en un recurso vital para los ucranianos en tiempos de guerra: para los soldados que regresan de permiso, para el transporte de suministros, para la prestación de servicios médicos móviles y para conectar el mundo exterior con Kyiv y otras ciudades.

La línea ferroviaria entre Kyiv y la frontera polaca también ha transportado a decenas de líderes extranjeros a la capital ucraniana durante la guerra, generalmente de noche, y ha sacado de Ucrania al presidente, Volodymyr Zelensky, y a sus ministros, quienes han presionado para obtener apoyo internacional. Todavía no hay vuelos comerciales dentro ni fuera de Ucrania.

En los últimos meses, Rusia ha intensificado los ataques con drones contra centros e infraestructuras ferroviarias, e incluso contra los propios trenes.

A finales de enero, cinco personas murieron cuando drones impactaron un tren de pasajeros en la región de Járkov, incendiando tres vagones. Un video del lugar de los hechos muestra a un soldado ayudando a rescatar a una mujer y a su bebé. La mujer llevaba al niño a ver a su padre. La ruta transporta a militares que regresan de permiso, pero también a numerosos civiles. Al publicar un video de uno de los vagones en llamas, el presidente, Volodymyr Zelensky, declaró: “No hay, ni puede haber, justificación militar para matar civiles en un vagón de tren”.

Desde el comienzo de la guerra, casi 100 empleados ferroviarios han muerto, según Ukrzaliznytsia.

Los ataques rusos contra la extensa red ferroviaria de Ucrania se deben en parte a su importancia económica, pero también a un golpe psicológico. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés declaró la semana pasada que los repetidos ataques a la red ferroviaria “demuestran el deseo de Rusia de destruir la infraestructura civil ucraniana y forman parte del mismo patrón de terrorismo que los ataques a la red energética ucraniana”.

“Todos comprenden lo simbólico e importante que es para los ucranianos en las comunidades en primera línea que se mantengan las conexiones ferroviarias”, declaró Oleksandr Pertsovskyi, director ejecutivo de Ukrzaliznytsia.

Pertsovskyi declaró a CNN que el año pasado hubo más ataques rusos contra la infraestructura ferroviaria (1195) que en los dos años anteriores juntos, incluyendo la destrucción selectiva de docenas de subestaciones eléctricas.

Las estaciones de locomotoras y los cruces de vías también fueron atacados, afirmó, al igual que las líneas ferroviarias en lugares como Odesa para obstaculizar las exportaciones ucranianas. En ocasiones, decenas de drones rusos atacaban el mismo lugar, según Pertsovskyi.

Recientemente, en un solo día, se produjeron siete ataques con drones contra la misma estación de tren, según la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko. “Rusia está atacando deliberadamente nuestras rutas logísticas; esto es terrorismo deliberado contra las personas y la logística civil”, escribió en Telegram.

La estación atacada se encuentra en el transitado corredor ferroviario que une Zaporiyia, en el sur, con Dnipropetrovsk. Locomotoras y vagones, así como la propia línea, resultaron dañados en el ataque con drones, lo que obligó a Ukrzaliznytsia a implementar servicios de autobús de emergencia para conectar las ciudades. En otras zonas, los trenes realizan paradas de emergencia ante la alerta de un ataque inminente.

Pertsovskyi declaró a CNN que el objetivo ruso era “cortar corredores o regiones enteras, como Donetsk, Sumy y Chernihiv” en el norte y el este.

Muchos soldados que combatían en el este solían tomar trenes desde los centros críticos de Kramatorsk y Sloviansk en Donetsk cuando salían de permiso. Pero a medida que el frente se acercaba a ambas ciudades, Ukrzaliznytsia suspendió los servicios a ambas en noviembre.

Ukrzaliznytsia está respondiendo a la intensidad y la creciente precisión de los ataques rusos intentando proteger puntos críticos del sistema y enviando equipos de recuperación rápida.

Un día de enero, “tuvimos cuatro puentes destruidos y fueron restaurados en 10 horas”, dijo Pertsovskyi. “Se necesitan muchos recursos para tener los materiales para la restauración, así como los equipos y el equipo adecuados”.

Tanto la compañía ferroviaria como el gobierno están decididos a mantener los trenes en funcionamiento como parte crucial de la resistencia de Ucrania.

“Rusia puede destruir vías y vagones, pero no puede romper el sistema que mantiene unido al país”, dijo el viceprimer ministro Oleksiy Kuleba la semana pasada.

