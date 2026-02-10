Frustración en el Congreso por la negativa del Gobierno de Trump a decir si quiere renovar una poderosa ley de vigilancia

Por Evan Perez y Sean Lyngaas, CNN

Durante dos horas de una audiencia clasificada del Congreso la semana pasada, la exasperación de senadores republicanos y demócratas fue en aumento a medida que funcionarios del FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y otras agencias se negaban a declarar si el Gobierno de Trump quería que el Congreso renovara una poderosa ley de vigilancia extranjera que expirará pronto, según dos personas informadas sobre lo sucedido.

Esta ley, la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, permite a funcionarios estadounidenses autorizados recopilar llamadas telefónicas y mensajes de texto de objetivos extranjeros, pero también puede recopilar datos de estadounidenses en el proceso.

Este es un hecho que irrita a algunos en la izquierda y la derecha, pero que aún no ha impedido una renovación debido a la percepción generalizada de que se trata de una herramienta necesaria para la seguridad nacional.

Sin embargo, la reciente falta de respuestas de la administración Trump ha generado profundas preocupaciones en algunos legisladores sobre las prioridades de la política de seguridad nacional de la administración y sobre si la presión del presidente Donald Trump para tomar represalias contra el establishment de seguridad nacional está prevaleciendo sobre un programa fundamental.

La audiencia debería haber sido una parada rutinaria para que los funcionarios estadounidenses instaran al Congreso a renovar la ley de 2008. Funcionarios de alto rango de seguridad nacional llevan años afirmando que la Sección 702 es fundamental para frustrar ataques terroristas, frenar el flujo de fentanilo a Estados Unidos y detener los ataques de ransomware a infraestructuras críticas.

Sin embargo, Trump y sus aliados llevan mucho tiempo criticando la FISA como una herramienta utilizada para atacar sus campañas políticas y a algunos de sus aliados. El FBI ha admitido haber hecho un uso indebido de la Sección 702, incluyendo la búsqueda de información sobre sospechosos del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y sobre personas arrestadas en las protestas de 2020 tras la muerte de George Floyd a manos de la policía.

El FBI se negó a hacer comentarios para este artículo. La Casa Blanca y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La Sección 702 ha enfrentado muchos obstáculos para su renovación. La Cámara de Representantes necesitó múltiples intentos hasta votar a favor de reautorizar la ley en 2024, en medio de una disputa sobre medidas de privacidad.

La reciente audiencia de la Comisión de Inteligencia del Senado mostró que los republicanos instan a la administración Trump a tomar una postura sobre la herramienta de vigilancia, dijeron a CNN las personas informadas.

El senador de Arkansas Tom Cotton, republicano de línea dura en seguridad nacional y presidente de la comisión, presionó a los representantes de la agencia para que adoptaran una postura oficial, señalando que para algunos miembros del Congreso reautorizar la ley es una decisión difícil. El senador republicano John Cornyn, de Texas, expresó su frustración al intentar de diversas maneras obtener una respuesta de los funcionarios que testificaban sin lograrlo, según las personas informadas.

“El presidente Cotton no comenta sobre las audiencias a puerta cerrada, pero siempre agradece las opiniones de la administración sobre cualquier asunto”, declaró un portavoz de Cotton en un comunicado.

El senador Mark Warner, el demócrata de mayor rango en la comisión, declaró a CNN: “La Sección 702 ha sido defendida por sucesivas administraciones de ambos partidos como una herramienta crucial para la seguridad nacional. A solo dos meses de su vencimiento, la ausencia de cualquier postura o estrategia por parte de esta administración constituye un incumplimiento del deber”.

En sus audiencias de confirmación, el director del FBI, Kash Patel, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, expresaron su apoyo a la Sección 702. (La oposición previa de Gabbard a la ley como congresista puso en riesgo su nominación ante los republicanos).

Patel declaró a los legisladores que la inteligencia recopilada a través de la FISA ayudó a rescatar rehenes estadounidenses en el extranjero.

“Para mí, el problema no es la FISA ni la 702. El problema ha sido el de quienes han estado al servicio del Gobierno y han abusado de ella en el pasado”, declaró Patel durante su audiencia de confirmación en enero de 2025, en respuesta a las preguntas de Cornyn. “Por lo tanto, debemos colaborar con el Congreso para brindar las protecciones necesarias a los ciudadanos estadounidenses”.

Tras los abusos de la Sección 702 por parte del FBI, la agencia endureció las restricciones a las búsquedas en la base de datos. Legisladores como Cornyn han promocionado las reformas de la Sección 702, como el aumento de las sanciones por violaciones de la FISA que involucren a ciudadanos estadounidenses.

Aun así, la ley de vigilancia sigue siendo un tema de intenso debate en el Congreso, donde podrían presentarse nuevos proyectos de ley para reformarla antes de su vencimiento en abril.

La Sección 702 es “con diferencia, la ley operativa más importante en el ámbito de la seguridad nacional”, declaró a CNN Glenn Gerstell, exasesor general de la NSA.

Gerstell expresó su preocupación de que las reformas a la ley pudieran haber ido demasiado lejos al restringir la capacidad de los funcionarios para consultar la base de datos.

“Quizás pasemos por alto algo, tal vez alguna pista sobre los planes de un terrorista”, declaró. “La administración Trump y el Congreso deberían analizar detenidamente el funcionamiento de las recientes reformas, realizar los ajustes necesarios y reautorizar la ley de forma completa y permanente”.

