El interrogatorio de Lutnick en el Senado de EE.UU. muestra a Trump un adelanto de un posible futuro sombrío

Análisis por Stephen Collinson, CNN

No es de extrañar que el presidente Donald Trump esté tan preocupado por las elecciones intermedias.

Un día difícil para algunos de sus principales funcionarios y prioridades políticas en el Capitolio hacen presagiar un futuro posiblemente miserable para la Casa Blanca.

Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes en noviembre —o incluso el Senado, en un escenario poco probable— Trump se enfrentará a un aluvión de supervisión e investigaciones que convertirán los últimos dos años de su mandato en una batalla agotadora.

Una serie de audiencias este martes demostró cómo podría ser ese escenario. Trump eligió a sus lugartenientes por su disposición a adular, no por su habilidad para desviar el escrutinio.

Y se notó.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, llegó a una subcomisión del Senado para lo que podría haber sido una charla amena sobre banda ancha. Pero fue víctima de una emboscada por su viaje a la isla de Jeffrey Epstein, años después de un encuentro que, según él, lo dejó disgustado y juró que nunca volverían a verse.

De repente, uno de los hombres más fanfarrones de todos los del presidente se convirtió en el último foco de demandas de rendición de cuentas para las élites ricas que una vez se asociaron con el difunto delincuente sexual, algo que ahora sucede en ambos lados del Atlántico.

Estaba tan obviamente incómodo que la Casa Blanca tuvo que ofrecerle un voto de confianza en medio de pedidos de la renuncia de Lutnick.

Como era de esperar, Lutnick pareció avergonzado cuando le preguntaron sobre una visita a la isla de Epstein a la hora del almuerzo con su esposa, hijos y niñeras durante unas vacaciones.

El secretario de Comercio de Trump hizo un comentario extraño que probablemente aparecerá en los anuncios de las elecciones intermedias demócratas.

“He buscado mi nombre entre millones de documentos, como todo el mundo”, declaró Lutnick. El senador demócrata Chris Coons no perdió la oportunidad. “No”, dijo negando con la cabeza. “No a todo el mundo le preocupa que su nombre aparezca en los archivos de Epstein”.

Lutnick no fue el único asesor de Trump que enfrentó fuertes críticas este martes.

Tres altos funcionarios de inmigración y fronteras sufrieron duras críticas en la Cámara de Representantes, especialmente por las muertes de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis el mes pasado.

El alto funcionario del ICE, Todd Lyons, parecía estar tratando de emular la afirmación sorda del entonces comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, de que los funcionarios federales que enfrentaban a los manifestantes eran las verdaderas víctimas en la ciudad.

En un intercambio notable, el representante Eric Swalwell, sin duda con la vista puesta en su candidatura a la nominación demócrata a gobernador de California, le preguntó a Lyons sobre su promesa anterior de hacer que la purga de deportaciones fuera tan eficiente como Amazon Prime.

“Señor Lyons, ¿cuántas veces Amazon Prime le ha disparado tres veces a una madre en la cara?”, preguntó Swalwell.

Lyons respondió: “Ninguno, señor, pero usted también…”

Lo interrumpieron antes de que pudiera argumentar que su alusión a Amazon había sido sacada de contexto. “Es la raíz cuadrada de cero, así es”, expresó Swalwell.

De vuelta en el Senado, el líder de la minoría Chuck Schumer estaba enviando otro mensaje a Trump: los demócratas no cederán en el escándalo de Epstein, a pesar del deseo de Trump de que el país “pase a otra cosa”.

“La justicia no debe caducar”, declaró Schumer, rodeado de llorosos sobrevivientes de los abusos de Epstein, al tiempo que respaldaba la Ley de Virginia, un intento por poner fin a la prescripción de la trata de personas.

La medida, que lleva el nombre de Virginia Giuffre, víctima de Epstein que llegó a un acuerdo con el expríncipe Andrés de Gran Bretaña y se quitó la vida el año pasado, tiene pocas perspectivas de éxito en el Senado, controlado por los republicanos.

Pero el interés de Schumer sugiere que los demócratas impulsarán con vehemencia el caso de Epstein si recuperan poder en Washington.

Otra señal de creciente presión sobre Epstein se produjo cuando el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, no logró desestimar el asunto.

“Las personas cuyos nombres aparecen o en algún contexto podrían estar en los archivos de Epstein tendrán que responder las preguntas al respecto, y creo que el pueblo estadounidense tendrá que juzgar si cree o no que esas respuestas son suficientes”, indicó Thune.

La tensión en el Capitolio subirá el miércoles cuando la secretaria de Justicia, Pam Bondi, testifique ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes.

Bondi suele llegar a estos encuentros armada con información de la oposición e insultos predefinidos para sus interrogadores, que detonarán en los medios conservadores.

Lutnick fue simplemente la última figura prominente en enfrentarse al desafío de Epstein.

No se le acusa de ningún delito, a pesar de aparecer en los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia. Como él mismo declaró: “Bajo ninguna circunstancia hay una sola palabra que indique que haya hecho algo remotamente malo en ningún sentido”.

Pero él es una de las muchas personas de la élite a las que se les pide que expliquen sus contactos con Epstein, especialmente aquellos posteriores a la salida de prisión en 2009 del financiero caído en desgracia, después de cumplir 13 meses por delitos sexuales.

Cada vez que una figura de alto perfil, y mucho más un miembro de alto rango del Gabinete, se enfrenta a tal escrutinio, son malas noticias para Trump, quien tampoco está acusado de ninguna irregularidad, pero ha tenido dificultades para explicar su propia amistad pasada con Epstein.

La frustración de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue evidente en su reacción ante la nueva atención centrada en el secretario de Comercio.

“El secretario Lutnick sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump y el presidente lo apoya plenamente”, declaró a los periodistas Leavitt. “Solo quiero señalar que esta semana hay muchas victorias en las noticias sobre las que la gente en esta sala no ha preguntado porque siguen haciendo preguntas sobre el mismo tema”.

Las audiencias del Congreso por sí solas no cambiarán mucho. A menudo, estas sesiones sirven principalmente a miembros que fanfarronean e intentan abrirse paso en los programas mediáticos partidistas con indignación fingida.

Los funcionarios, a menudo, parecen estar actuando para una audiencia de uno solo: su presidente de reality show, a quien le encanta la televisión.

Pero la agudeza del interrogatorio del martes evocó una posible realidad alternativa que podría suceder a un Congreso republicano que cedió poder al ejecutivo e ignoró sus excesos constitucionales.

Un sólido desempeño electoral de los demócratas en noviembre restablecería el equilibrio de poderes en Washington.

Los demócratas podrían programar audiencias interminables contra la administración. También tendrían poder para emitir citaciones, aunque, como demostraron los dos últimos años del primer mandato de Trump, la Casa Blanca se mostraría inflexible.

Constitucionalmente, la situación podría empeorar rápidamente. La última vez, dos leales a Trump, Peter Navarro y Steve Bannon, fueron a prisión tras negarse a ser citados para testificar ante el Congreso.

Pero los nuevos presidentes de las comisiones demócratas tendrían quizás la gama más rica de objetivos de cualquier Congreso moderno.

Epstein sería solo el comienzo. Probablemente investigarían la demolición del Ala Este de la Casa Blanca por parte de Trump; su obsesión por apropiarse de poderes de emergencia; el secretismo del Pentágono sobre posibles ataques náuticos ilegales en el Caribe y el Pacífico; y el regalo de un jumbo multimillonario a Trump desde Qatar.

Los demócratas también podrían encontrar buenas oportunidades en los conflictos éticos sobre los negocios familiares del presidente, su regulación de las criptomonedas y su uso del poder ejecutivo y del Departamento de Justicia para vengarse de sus adversarios políticos.

Trump ha dicho que teme que si los republicanos no ganan las elecciones intermedias, los demócratas lo someterán a un tercer juicio político.

Pero ¿realmente lo harían los demócratas, incluso cuando muchos creen que comete un delito que justifica un juicio político cada semana?

A menos que Trump hiciera algo tan atroz que sus índices de aprobación cayeran al olvido y los republicanos quisieran que se fuera, casi no hay posibilidad de que una mayoría de dos tercios del Senado lo condene.

Y ningún político ha utilizado el victimismo como arma con tanta eficacia como el autor del mayor regreso político de la historia moderna.

Y a veces, la línea política es difícil de seguir. En la audiencia de la Cámara de Representantes sobre la frontera, por ejemplo, el representante demócrata Dan Goldman le pidió a Lyons que identificara los regímenes del siglo XX que detenían a la gente en la calle y les pedían sus documentos.

“¿Es la Alemania nazi uno de ellos?”, preguntó Goldman.

Muchos estadounidenses consideran la conducta de los agentes federales inconstitucional y amenazante, y perciben similitudes con estados autoritarios, especialmente tras las muertes de Good y Pretti.

Pero las analogías con los males del régimen de Adolf Hitler rara vez son sabias ni históricamente adecuadas, por mucho que puedan resultar atractivas para algunos progresistas. Algunos republicanos moderados o independientes podrían considerar tales cuestionamientos como extremos.

Los demócratas han tropezado en el pasado al inclinarse hacia la izquierda en su hostilidad hacia las fuerzas del orden. Y en ocasiones, durante las audiencias del martes, los funcionarios de inmigración recordaron a la comisión los éxitos de Trump al restringir la entrada de inmigrantes indocumentados y la negligencia de la administración Biden en la seguridad fronteriza.

Sin embargo, Goldman calificó las tácticas del ICE de “antiestadounidenses y abiertamente fascistas”, afirmando que suscitaban comparaciones justificadas.

Y el extremismo de ICE en las calles de Minneapolis ha contribuido a convertir un tema que alguna vez fue uno de los mejores de Trump en una responsabilidad política.

Eso puede explicar el bajón de humor en Fox Business cuando reflexionó sobre la tendencia de los presidentes a recibir derrotas aplastantes en las elecciones de mitad de período.

“Soy popular y me ha ido bien”, insistió Trump en una entrevista transmitida el martes. Las encuestas sugieren que la mayoría de los votantes no están de acuerdo, y podría aguardar un gran sufrimiento en los dos últimos años de su mandato.

Aun así, los demócratas tienen que ganar primero. Un partido propenso a los accidentes, que últimamente ha tenido dificultades para comunicarse con los estadounidenses, no puede dar nada por sentado.

