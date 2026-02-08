Excarcelan al opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, dirigente cercano a María Corina Machado

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue excarcelado este domingo luego de más de ocho meses de prisión, según informó su hijo en redes sociales.

“Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace minutos”, indicó Ramón Guanipa en X. “Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, agregó.

Por su parte, el propio Guanipa subió un video a sus redes sociales. “Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”, declaró.

La excarcelación del abogado, estrecho colaborador de la líder opositora María Corina Machado, fue celebrada por la exdiputada. “¡Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre”, dijo en X.

Guanipa fue detenido en mayo de 2025, cuando el ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó sin presentar pruebas que era parte de las acciones para prevenir un supuesto plan contra las elecciones regionales y legislativas previstas para ese fin de semana. El dirigente había pasado meses en la clandestinidad después de las cuestionadas elecciones de julio de 2024.

El viernes, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió ante familiares de presos políticos la liberación de “todos los detenidos” el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía que impulsa el oficialismo. El diputado, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estimó que “a más tardar el viernes” culminaría el proceso.

Representantes chavistas afirman que la iniciativa busca contribuir a la reconciliación nacional.

La organización no gubernamental Foro Penal calcula que en Venezuela permanecen encarceladas más de 600 personas por motivos políticos.

Aunque la cifra ha disminuido en las últimas semanas luego de que el Gobierno anunciara la liberación de “un número importante de personas”, días después de la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro, organizaciones civiles y familiares consideran que el ritmo de las excarcelaciones ha sido lento.

Hasta el momento, se han registrado más de 380 excarcelaciones, según Foro Penal, que insiste en la liberación de todos los detenidos, mientras que el Gobierno afirma que ha liberado a más de 800.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.