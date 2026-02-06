Juegos Olímpicos de Invierno 2026: conoce todos los deportes y disciplinas que se disputan

Por Federico Leiva, CNN en Español

Puede que no tenga la cantidad de disciplinas de los Juegos Olímpicos de Verano, pero en la edición de Invierno de 2026 no hay tiempo que perder. Las competencias comenzaron incluso antes de la ceremonia formal de apertura del evento, programada para este viernes, e incluso ya desde el sábado se empezará a llenar el medallero.

Unos 3.500 atletas están llamados a competir en las 16 disciplinas seleccionadas para esta edición. Estas son:

Es una competencia que mezcla esquí de fondo y tiro. Los atletas parten esquiando y deben dar una serie de vueltas, debiendo afrontar al final de cada una una prueba de tiro que puede ser de pie o acostado, intentando acertar a cinco blancos que tienen delante.

Existen varias variantes, como la sprint (dos vueltas) y la individual (cuatro vueltas).

Además, está la persecución (donde los atletas persiguen al mejor tiempo de la clasificación), la salida masiva (donde salen de a grupos, según los mejores tiempos) y los relevos (equipos de cuatro atletas).

Una disciplina donde el más mínimo detalle puede costar caro. Los atletas comienzan empujando un trineo para ganar velocidad, saltan a su interior y luego lo manejan desde el frente a través de un camino de hielo extremadamente curvo. Requiere muchísima disciplina, pues el más mínimo movimiento ralentiza el vehículo.

Habrá cuatro pruebas: monobob femenino (una sola mujer a bordo), dobles femenino y masculino (dos mujeres o dos hombres a bordo, con el de atrás manejando el freno) y cuádruple masculino (cuatro hombres a bordo).

La prueba es una mezcla de esquí de fondo y salto de esquí. Para el salto se utiliza un trampolín, que puede ser de dos medidas diferentes, tras lo cual sigue una carrera de 10 kilómetros.

Habrá tres pruebas: trampolín normal, trampolín gigante y sprint por equipos. Esta última consiste en dos atletas por país que saltan desde el trampolín grande para obtener una puntuación, que luego determinará el orden de salida en la prueba de relevo de esquí de fondo, donde los dos deben completar 7,5 kilómetros.

Los atletas arrojan piedras enormes para ubicarlas cerca de la “casa”. El ganador es el que más cerca quedó de la casa, y suma un punto por cada piedra que haya dejado más cerca que la primera del rival. Es decir, si las tres piedras más cercanas a la casa son del jugador A, sumará tres puntos y el otro cero. Los participantes pueden barrer el piso para calentar el hielo y darle mayor alcance al lanzamiento. Cada partido se juega a 10 entradas (o “ends”), y en cada una se juegan ocho piedras por equipo.

Habrá tres pruebas: femenino, masculino y dobles mixtos (es a ocho entradas y con cinco piedras por equipo).

Hay 15 pruebas en total.

En moguls se desciende por un recorrido lleno de montículos de nieve haciendo acrobacias (femenino y masculino), mientras que en moguls paralelos se hace con dos atletas compitiendo entre sí al mismo tiempo (femenino y masculino).

También están las pruebas aerials, donde se parte desde una rampa y se realizan trucos en el aire (masculino, femenino y por equipos mixtos).

El skicross consiste en atravesar una pista con saltos, baches y curvas, y en el esquí acrobático halfpipe se deben hacer trucos en una pista semicilíndrica con forma de U. En esquí acrobático slopestyle se hacen acrobacias en un circuito con obstáculos y en el esquí acrobático big air se desciende por una rampa enorme para realizar trucos en el aire. Todas estas competencias tienen la variante mujeres u hombres.

Hay diez pruebas diferentes, algunas basadas en la velocidad, como el descenso (femenino y masculino) y el supergigante (femenino y masculino), donde los atletas deben pasar por el medio de unas puertas.

También están las disciplinas más técnicas, como el eslalon (femenino y masculino) y el eslalon gigante (femenino y masculino), donde deben ir en zigzag tocando unos palos.

La combinada por equipos (femenino y masculino) es una pareja de participantes, y uno hace la carrera de descenso y el otro la de eslalon.

Se divide en dos técnicas: la clásica, donde el esquiador va entre carriles ya delineados, y la libre, donde hace movimientos laterales para moverse en la dirección que desea.

Basándose en eso se dividen casi todas las pruebas: salida masiva libre por intervalos a 10 km femenino y masculino (parten con 15 segundos de diferencia uno de otro), salida masiva clásica a 50 km femenino y masculino (salen todos juntos), sprint clásico femenino y masculino, sprint libre por equipos femenino y masculino y el relevo 4 x 7,5 km femenino y masculino.

La excepción es el esquiatlón 10 km + 10 km femenino y masculino, donde los atletas hacen 10 kilómetros con cada estilo.

Tiene una modalidad sprint (femenino y masculino), que consiste en un ascenso y un descenso. La subida se divide en tres tramos: uno con esquís puestos, otro con estos en la espalda y el último de nuevo en los pies.

La prueba de relevos mixtos tiene a dos participantes por equipo, que deben realizar dos ascensos y dos descensos cada uno.

Simple, hay que meter el disco en el pequeñísimo arco defendido por los porteros. Cada equipo tiene a seis jugadores en el campo a la vez, mientras que los planteles se conforman de 25 integrantes (23 en el caso de las mujeres), 22 de campo (20 en la rama femenina) y tres guardametas. No existe el empate, ya que se juegan prórrogas y penales en última instancia.

La velocidad es la ley. Los atletas se ponen boca arriba sobre un trineo con los pies hacia adelante y se deslizan por una pista helada a más de 150 kilómetros por hora. Se compite por tiempos.

Hay individual masculino y femenino, dobles masculino y femenino y relevos por equipos. Este último combina todas las pruebas: individuales mujeres y hombres, dobles mujeres y hombres, y se toma el tiempo acumulado.

Hay cinco pruebas: patinaje individual masculino y femenino, patinaje por parejas, danza sobre hielo y prueba por equipos.

Las tres primeras se dividen en dos series, una con elementos técnicos obligatorios y la otra con mayor libertad de ejecución. La danza consiste en una danza rítmica y otra libre. Todo depende del puntaje de los jurados.

La competencia se realiza sobre una pista cubierta de hielo de 400 metros. Hay 14 pruebas, pero básicamente se dividen por la distancia a recorrer (500 metros, 1.000 metros, 1.500 metros, 3.000 metros, 5.000 metros y 10.000 metros). Las carreras individuales se dan a contrarreloj, mientras que las de salida masiva tienen a todos compitiendo a la vez. En las carreras de persecución, los equipos (femenino o masculino) se colocan en lados opuestos de la pista.

Es una competencia sin reloj de por medio. Se compite por series, y los mejores avanzan de ronda. La pista corta tiene 111,12 metros de longitud.

Hay pruebas de 500 metros, 1.000 metros y 1.500 metros femenino y masculino, 3.000 metros de relevos femenino, 5.000 metros de relevos masculino y relevos por equipos mixtos (dos hombres y dos mujeres).

El espectáculo hecho deporte. Los atletas van por una rampa curvada y quedan suspendidos en el aire con el objetivo de llegar lo más lejos posible y obtener una buena puntuación de los jueces en base al tipo de salto.

Hay seis pruebas: trampolín normal individual y trampolín largo individual, tanto masculino como femenino, súper por equipos masculino (dos integrantes) y equipos mixtos (dos hombres y dos mujeres).

Los atletas comienzan de a pie y luego saltan sobre un trineo boca abajo y con los pies hacia atrás, moviendo el vehículo con los movimientos del cuerpo. Se alcanzan velocidades de hasta 140 kilómetros por hora.

Hay tres pruebas: masculina, femenina y mixta.

Hay cinco modalidades distintas de competencia, tanto femenina como masculina. En la halfpipe se realizan trucos en una pista semicilíndrica y es por puntos, mientras que en el eslalon gigante paralelo hay dos atletas bajando por recorridos idénticos y es por tiempo.

En snowboard cross se compite contra el reloj en una pista con saltos, montículos de nieve y curvas abiertas, y en el big air utilizan una rampa para quedar en el aire y realizar trucos aéreos.

La última es el slopestyle, donde se recorre un circuito con raíles y saltos realizando trucos que terminan siendo puntuados.

