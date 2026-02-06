Franklin D. Roosevelt tenía el “Arsenal de la Democracia”. Hegseth cuenta con el “Arsenal de la Libertad”

Análisis por Zachary B. Wolf, CNN

Cuando Franklin D. Roosevelt quiso que los estadounidenses se unieran a la lucha contra el eje de la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial en 1940, sin entrar realmente en la guerra, pidió a los estadounidenses que orientaran su economía para equipar a las democracias de todo el mundo.

“Debemos ser el gran arsenal de la democracia”, instó Roosevelt en una famosa charla informal, exigiendo una reorganización completa de la economía estadounidense a un ritmo vertiginoso.

“Para nosotros, esta es una emergencia tan grave como la guerra misma. Debemos dedicarnos a nuestra tarea con la misma resolución, el mismo sentido de urgencia, el mismo espíritu de patriotismo y sacrificio que mostraríamos si estuviéramos en guerra”, expresó FDR.

Ochenta y seis años después, Estados Unidos, técnicamente, no está, de nuevo, en guerra, pero el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, se hace eco de la idea del arsenal con un cambio clave en la elección de palabras.

El arsenal que Hegseth presenta en una serie de discursos ante contratistas de defensa de todo el país aboga por la “libertad” y no por la “democracia”. Quiere reformar la “base industrial de defensa” y permitir que el Pentágono adquiera armas con mayor rapidez.

En las últimas semanas, Hegseth habló sobre cohetes junto a Jeff Bezos en las instalaciones de Blue Origin. Se refirió a la inteligencia artificial junto a Elon Musk en las instalaciones de SpaceX en Texas. Y ha hablado sobre el espacio en Los Ángeles y sobre buques de la Armada en Norfolk, Virginia.

Pero a diferencia del llamado de Roosevelt a acumular armas, la mentalidad de “Estados Unidos Primero” de la administración Trump está más centrada en las ganancias materiales para Estados Unidos que en la defensa de la democracia en otros países.

Después de que el ejército estadounidense capturó al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por ejemplo, la administración ha estado trabajando con los restos de su régimen para acceder al petróleo del país sudamericano en lugar de apoyar a los líderes de la oposición que se piensa obtuvieron más votos en las elecciones recientes.

El presidente Donald Trump también ha condicionado su apoyo a la democracia de Ucrania al acceso a la riqueza mineral del país a cambio de asistir al ejército ucraniano en la guerra contra Rusia.

Al mismo tiempo, la administración Trump quiere sacar la tarjeta de crédito nacional y gastar mucho más dinero en capacidad de combate.

El presupuesto del Pentágono ha rondado el billón de dólares anuales en los últimos años, pero Trump, lejos de recortar el presupuesto gubernamental como prometió al asumir el cargo, ahora quiere aumentar el gasto de defensa a US$ 1,5 billones el próximo año.

“Este es un momento de 1939, o ojalá de 1981. Un momento de creciente urgencia. Los enemigos se reúnen, las amenazas crecen, tú lo sientes, yo lo siento”, manifestó Hegseth, basándose en la historia de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría durante un discurso pronunciado el pasado noviembre en la Escuela de Guerra Naval, donde presentó el plan del arsenal.

Aunque es importante señalar que aún no ha mencionado a Roosevelt en un discurso sobre el “arsenal de la libertad”.

Pero a diferencia del peligro del Eje y la Unión Soviética en aquellas épocas, la amenaza actual está menos definida.

La amenaza actual también se debe, al menos en parte, al estilo diplomático descarado de Trump, que distancia a aliados de larga data en Europa y Norteamérica y actúa de forma errática frente a adversarios como China.

La prueba es la indiferencia con la que Trump restó importancia el jueves a la expiración del tratado New START, por el cual Estados Unidos y Rusia acordaron durante décadas limitar sus arsenales nucleares.

El ejemplo más caro de los grandes planes de Trump para defender a Estados Unidos es su llamado a crear un sistema de defensa antimisiles de múltiples capas (lo llama “Cúpula Dorada”) para proteger a todo Estados Unidos de la misma manera que el pequeño Israel emplea su sistema Cúpula de Hierro.

En parte para facilitar este tipo de idea innovadora, Hegseth promete reestructurar la contratación de defensa, aprovechar la innovación y reducir la burocracia. Hegseth lo define como una mentalidad de “prioridad comercial” para las adquisiciones del Pentágono.

“El Departamento de Guerra, por supuesto, apoya firmemente las ganancias”, declaró Hegseth en la Escuela de Guerra Naval. “Al fin y al cabo, somos capitalistas”.

El plan de cúpula de Trump, en el que los contratistas ven una oportunidad lucrativa, podría costar en última instancia varios billones de dólares sin ser 100 % efectivo, según una evaluación de Todd Harrison del American Enterprise Institute.

“Creo que es una combinación de un esfuerzo honesto, sin caer en la hipocresía, para arreglar un sistema que está roto desde hace mucho tiempo y de una política performativa”, opinó Harrison.

Es indiscutible que la contratación y las adquisiciones militares necesitan mejoras. Elon Musk, cuyas empresas dependen tanto de la contratación de defensa, prometió no dejar fuera al Pentágono en sus esfuerzos de recorte de costos del Departamento de Eficiencia Gubernamental el año pasado.

Pero eso parece una era pasada de Trump 2.0 ahora que el presidente exige un aumento del 66 % en el gasto de defensa.

Intentar arreglar un sistema es loable, comentó Peter Warren Singer, estratega y miembro senior de New America.

“Obviamente hay mucha energía y entusiasmo en torno a este esfuerzo, pero ahora viene la parte doblemente difícil”, dijo.

Lo más difícil podría ser crear un sistema que sea justo y transparente.

El sistema por el cual se asignan los dólares de los impuestos para los contratos de defensa, por difícil que sea de manejar y lento a la hora de funcionar, surgió de un esfuerzo por reducir la corrupción y el abuso.

Hegseth ya ha organizado eventos con un multimillonario que financió un documental sobre la esposa del presidente y con otro que formó parte de su administración. Ahora ambos se encuentran entre los contratistas interesados ​​en el arsenal de dinero de los contribuyentes.

