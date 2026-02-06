Al menos seis niños fueron detenidos en Minnesota y trasladados a Texas. Una niña estuvo retenida durante casi un mes

Por Holly Yan, CNN

Más de una hora antes de que amanezca, en una calle completamente oscura y cubierta de montones de nieve de Minnesota, Elizabeth Zuna Caisaguano, de 10 años, y su madre, se dirigieron a la parada del autobús escolar, como lo hacen todos los días de la semana a las 6:10 a.m.

De repente, vehículos de agentes federales rodearon el automóvil familiar en un suburbio de Minneapolis. Elizabeth pensó que los agentes la llevarían a la escuela, según contó su padre a CNN.

En cambio, la niña —quien aspira a ser médica— y su madre fueron detenidas y trasladadas en avión a 1.900 kilómetros de distancia, al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, con el futuro de la pequeña en la incertidumbre.

Durante el mes siguiente, al menos otros cinco niños de su pequeño distrito escolar también fueron enviados a Dilley, entre ellos Liam Conejo Ramos, de 5 años.

“Hay otros estudiantes con los que hemos perdido el contacto y que también podrían estar en un centro de detención”, declaró la portavoz Kristen Stuenkel.

La difícil situación de los niños ha provocado una nueva ola de críticas contra la política de mano dura en materia de inmigración de la administración Trump en Minnesota, conocida como Operación Metro Surge, que también ha afectado a niños y ha separado a familias.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional negó rotundamente las acusaciones de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estén intentando detener a estudiantes.

“ICE NO tiene como objetivo a los niños ni a las escuelas. Así no es como funciona”, declaró el DHS. “ICE mantiene a las familias unidas”.

En la gélida mañana del 6 de enero, Elizabeth y su madre se dirigían a la parada del autobús escolar cuando agentes federales interceptaron el coche familiar y lo bloquearon con sus propios vehículos, según contó Luis Zuna, padre de Elizabeth.

Un testigo grabó el incidente con su cámara.

Elizabeth llamó a su padre, que estaba en su trabajo en la construcción, y le dijo que las había detenido ICE. Pero le dijo a su padre algo que lo tranquilizó.

“Me dijo: “ICE me va a llevar a la escuela””, contó Luis. “Así que pensé: ‘Bueno, la llevarán a la escuela’, y colgamos”.

Pero cuando Luis llamó más tarde a su hija y no obtuvo respuesta, entró en pánico y se apresuró a buscarla.

“Estaba aquí en la escuela a las 7:30 de la mañana buscándola”, dijo Carolina Gutiérrez, secretaria de la Escuela Primaria Highland. “Lo sé porque abrimos las puertas de la escuela a las 7:25, y él fue la primera persona que se acercó a mi ventanilla”.

Luis y la trabajadora social de la escuela, Tracy Xiong, esperaban que el vehículo de ICE simplemente no hubiera llegado todavía.

“Varios miembros del personal, incluida yo, esperamos fuera del edificio escolar a que se acercara un vehículo y la dejara. Nadie llegó”, dijo Xiong.

“Esa mañana fueron horas de llamadas telefónicas e intentos desesperados para localizar a la niña. Hicimos todo lo posible para mantener calmado al padre de Elizabeth y le permitimos quedarse en la escuela mientras buscábamos respuestas. Esa misma tarde, nos enteramos de que Elizabeth y su madre ya habían sido llevadas a Texas”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró que a los padres “se les pregunta si desean ser deportados con sus hijos o si ICE coloca a los niños con una persona de confianza designada por los padres”.

“Esto es coherente con la política de inmigración de administraciones anteriores”, dijo la agencia.

La angustia de no saber qué les sucedería a su esposa y a su única hija abrumó a Luis, dijo Xiong.

“En mi profesión, he visto a muchas personas derrumbarse y sufrir”, dijo. “Pero la imagen del padre de Elizabeth se quedará conmigo para siempre. Lo vi sentado en su coche, con la cabeza entre las manos, llorando desconsoladamente. Son imágenes que no se olvidan”.

Durante las semanas siguientes, mientras Elizabeth permanecía detenida, al menos otros cinco niños de su distrito escolar realizaron el mismo viaje a través del país, desde Minnesota hasta el centro de detención de Dilley, según informó la vocera, Stuenkel.

El 29 de enero, un niño de segundo grado y otro de quinto grado de la escuela primaria Valley View acompañaron a su madre cuando fueron llevados a Texas, informó el distrito escolar.

“Su madre acudió a su cita regular con inmigración”, dijo Stuenkel. “Al salir, ICE la detuvo. Sus dos hijos estaban en la escuela Valley View, y ella llamó a la escuela y le pidió al director que llevara a sus hijos al edificio federal Whipple aquí en Minnesota, donde estaba detenida”.

La familia pasó casi una semana detenida. El miércoles, tras las protestas de los funcionarios escolares, los hermanos y su madre fueron liberados de Dilley y regresaron a Minnesota.

Y los niños informaron de un descubrimiento sorprendente en las instalaciones de ICE en Texas: una compañera de escuela había sido detenida sin el conocimiento del distrito escolar.

“Mientras la familia estaba en el centro de detención de Dilley, los niños reconocieron a otra estudiante de Valley View en la cafetería”, dijo Stuenkel.

“Esta niña de quinto grado, su madre y su padrastro habían tenido contacto por última vez con la escuela primaria Valley View el 9 de enero”, agregó. “El personal de la escuela había estado intentando contactarlos desde entonces y no sabía dónde se encontraban”.

La niña de quinto grado todavía está detenida en Dilley, junto con una joven de 17 años que fue detenida por agentes junto con su madre en su complejo de apartamentos el mes pasado, dijo Stuenkel.

El DHS declaró que no puede hacer comentarios sobre los casos sin detalles específicos sobre los niños o sus padres. Pero el distrito escolar dijo que no podía revelar los nombres de algunos de los estudiantes detenidos porque no tienen permiso por escrito de sus padres para hacerlo, y en estos casos, los padres están detenidos con sus hijos.

Varios otros niños del distrito escolar han sido liberados, incluido Liam, el niño de preescolar que acaparó los titulares nacionales después de que él y su padre fueran detenidos por agentes en la entrada de su casa.

Horas antes de que Liam fuera detenido, un estudiante de 17 años de la escuela secundaria Columbia Heights, que se dirigía a clases, también fue arrestado por agentes y enviado a Texas, según informó Stuenkel. El adolescente ya ha sido puesto en libertad y se ha negado a hablar públicamente sobre su caso.

El viaje de Elizabeth comenzó en una zona rural y empobrecida de Ecuador, donde sus padres sabían que tendría pocas oportunidades de salir adelante, según contó su padre.

“Las condiciones eran realmente difíciles. Había muchos ladrones, mucha delincuencia”, dijo Luis.

Comentó que la discriminación contra los indígenas como él era generalizada, particularmente en algunas zonas urbanas.

“Vivíamos en el campo y fuimos a la ciudad una vez, y fue entonces cuando me atacaron; casi me matan”, dijo, mostrando las cicatrices aún visibles en su rostro.

“Así que, después de que me amenazaran, decidimos venir aquí y solicitar asilo”, relató.

Luis, su esposa Rosa y su hija Elizabeth solicitaron asilo en Estados Unidos en 2020. La familia siguió todos los protocolos correspondientes, incluyendo la asistencia a todas las audiencias requeridas, según el abogado de inmigración Bobby Painter.

Pero en septiembre de 2025, en medio de las políticas de restricción inmigratoria del Gobierno de Trump, un juez denegó el asilo a la familia y emitió una orden de deportación, dijo Painter. La familia apeló la decisión de inmediato, y el caso ha estado en apelación desde entonces, agregó el abogado.

En un comunicado a CNN, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que la madre de Elizabeth “es una inmigrante indocumentada de Ecuador con una orden final de deportación, lo que significa que se le garantizó el debido proceso”.

“Los agentes detuvieron un vehículo para arrestar a la inmigrante indocumentada. Al descubrir que había una niña en el coche, los agentes le permitieron hacer llamadas telefónicas para que la niña quedara bajo la custodia de alguien que ella designara”, dijo el DHS. “No logró encontrar a un adulto de confianza que cuidara de la niña, por lo que los agentes mantuvieron a la familia junta por el bienestar de la menor”.

Durante el largo vuelo de Minnesota a Texas, Elizabeth tenía miedo de ser enviada a Ecuador, dijo Gutiérrez, portavoz de la familia. Dada la comunidad rural y empobrecida de la familia en Ecuador y el acceso limitado a la educación, Elizabeth le dijo a su padre que pensó que su sueño se había acabado.

El Distrito Escolar de Columbia Heights es un pequeño distrito con 3.400 estudiantes, ubicado justo al norte de Minneapolis. Pero la población pareció aumentar considerablemente cuando agentes federales llegaron a la zona como parte de la Operación Metro Surge.

“ICE está muy presente en nuestra comunidad y es como si estuvieran acechando a todo el mundo”, dijo Stuenkel. “No se imaginan lo grave que es, porque es una comunidad con muchos inmigrantes. Más del 51 % de nuestros estudiantes hablan español en casa”, y otras familias inmigrantes provienen de África Oriental o de Asia.

El distrito escolar ha informado que “agentes de ICE han estado merodeando por los vecindarios, rondando nuestras escuelas, siguiendo nuestros autobuses, entrando en nuestros estacionamientos y llevándose a nuestros hijos”.

En una escuela, “un vehículo de ICE entró en la propiedad escolar y se acercó al muelle de carga de la escuela secundaria, sin tener ningún motivo para estar allí. La administración de la escuela secundaria les ordenó que se marcharan”, dijo CHPS.

“La semana pasada, tres estudiantes que conducían (por separado) fueron detenidos por ICE”, dijo Stuenkel. Todos esos estudiantes llevaban sus pasaportes estadounidenses y fueron liberados.

“Pero imaginen si estuvieran conduciendo al trabajo y tres coches de Policía los detuvieran… y mucho más si fueran estudiantes de 16 o 17 años de camino a la escuela, y ICE los detuviera”, dijo Stuenkel. “¿Cómo se puede uno concentrar en la escuela?”

El jueves, exactamente un mes después de que agentes federales llevaran a Elizabeth a Texas en lugar de a la escuela, ella y su madre regresaron a Minnesota, informaron Painter y Gutiérrez a CNN.

“Todavía no tenemos claro el motivo exacto” de su liberación, dijo el abogado el jueves por la tarde. CNN ha preguntado al DHS sobre qué motivó la liberación de Elizabeth y Rosa el miércoles, pero no obtuvo respuesta.

Gutiérrez habló con la familia después de su regreso y dijo que están deseando pasar “tiempo de calidad juntos con privacidad y tranquilidad”.

Pero el proceso legal de la familia no ha terminado, ya que continúan apelando su caso de asilo. Gutiérrez creó una cuenta de GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos de la familia.

La trabajadora social de la escuela de Elizabeth, que ha visto el impacto de las acciones de los agentes en los estudiantes, pidió que se detenga la detención de niños.

“Los niños pertenecen a la escuela, no a centros de detención”, declaró Xiong. “Ninguna niña debería desaparecer de camino a la escuela”.

Con información de Maria Aguilar y Chris Boyette, de CNN.

