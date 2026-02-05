Trump se enfrenta a un dilema complicado con Irán sin victorias fáciles

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Sería un shock que Donald Trump tal vez preferiría no infligir a los estadounidenses.

Si un día, pronto, se dan cuenta de una nueva guerra con Irán, el presidente estará asumiendo un riesgo enorme en una nación que empieza a verse agotada por sus extremos.

Las encuestas muestran que los votantes están abrumadoramente preocupados por la economía y sus dificultades para conseguir comida y vivienda.

Sin embargo, Trump inició el año concentrándose en casi todo lo demás. Derrocó a un presidente en Venezuela, envió agentes federales a Minnesota en una oleada de deportaciones que causó la muerte de dos ciudadanos, y ha vuelto a difamar el sistema electoral.

El presidente también parece estar adquiriendo el gusto por utilizar el martillo militar: ha atacado sitios en Irán, Iraq, Yemen, Siria, Nigeria, Venezuela y presuntos barcos con drogas en el Pacífico y el Caribe durante su primer año de regreso al cargo.

Esa es una de las razones por las que sus amenazas de castigar a Irán por reprimir a los manifestantes y de impedir que reconstituya su programa nuclear tienen fuerza, mientras se inician las negociaciones el viernes en Omán entre funcionarios de Washington y Teherán.

Pero con los índices de aprobación cayendo por debajo del 40 %, en un año de elecciones intermedias que ya luce sombrío para los republicanos, Trump debe considerar su deteriorada situación interna junto con las terriblemente difíciles cuestiones militares que enfrenta en relación con Irán.

Trump cree que su volatilidad amplía su margen de negociación. Sin embargo, en medio de una nueva crisis con Irán, cada vez es más difícil imaginar cómo logrará la victoria clara y fácil que anhela.

El presidente está convencido de que los líderes clericales iraníes quieren llegar a un acuerdo para evitar la posibilidad de una guerra con Estados Unidos. Ha reunido una importante fuerza naval en la región y cuenta con opciones militares para asestar un golpe contundente.

Esta acumulación ha añadido acero a la diplomacia tenaz.

Y puede que los iraníes no puedan contar con un momento TACO (Trump Siempre se Acobarda).

La beligerancia global de Trump ha impuesto límites. Tomó medidas audaces para matar al jefe militar y de inteligencia iraní, Qasem Soleimani, en Iraq durante su primer mandato. En su segundo, envió bombarderos furtivos estadounidenses en una audaz vuelta al mundo para pulverizar las instalaciones nucleares de Irán.

Trump también se ha involucrado en la política interna iraní más que cualquier otro presidente del siglo XXI, advirtiendo al régimen clerical de represalias por los continuos ataques a sus propios ciudadanos, luego de una brutal represión el mes pasado que aparentemente mató a miles de personas a sangre fría.

En resumen, Trump ha comprometido un inmenso prestigio personal y geopolítico en su última prueba de voluntades con los líderes en Teherán.

Podría tener sentido que Trump aproveche una oportunidad poco común: Irán nunca ha estado más débil en sus 45 años de enfrentamiento con Estados Unidos.

El futuro del régimen revolucionario se ve empañado por una crisis sucesoria que erosiona su aura de permanencia. El anciano ayatola Alí Jamenei no puede continuar en el poder eternamente.

• Su crisis de legitimidad política nunca ha sido tan extrema. La desesperación y la desesperanza absolutas llevaron a los manifestantes a las calles en medio de la escasez de alimentos y agua y las precarias condiciones económicas.

• Y los representantes regionales de Irán —incluidos Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano, que alguna vez ofrecieron una póliza de seguro contra ataques externos— han sido devastados por las guerras con Israel.

Este trío de factores crea una justificación lógica para la acción militar estadounidense contra Irán.

Quizás no haya mejor momento para que Washington derroque a un régimen que ha atormentado su política en Medio Oriente, ha amenazado a sus aliados y ha matado a muchos estadounidenses, tanto en ataques terroristas como a través de milicias durante la guerra de Iraq.

La oportunidad podría no durar mucho. Y si Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no se arriesgan ahora, podrían lamentar la oportunidad perdida en los próximos años.

Si Trump lograra una hazaña superior a la de los presidentes Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush, Obama y Biden al derrotar a uno de los enemigos más acérrimos de Estados Unidos, se ganaría un lugar innegable en la historia.

Dada la obsesión del actual presidente por el legado, esta debe ser una perspectiva tentadora.

En una administración en la que se han eliminado todas las restricciones a la acción presidencial, es posible que todo dependa de los instintos de Trump.

“Las deliberaciones más importantes son las que ocurren dentro de la cabeza del presidente Trump”, declaró el lunes Karim Sadjadpour, experto en Irán del Instituto Carnegie para la Paz Internacional, a Becky Anderson de CNN.

“Creo que, si analizamos su propio precedente, Trump se jugó la vida con Irán en tres ocasiones importantes: en 2018 abandonó el acuerdo nuclear. En 2020 mató al principal comandante militar iraní, Qasem Soleimani. Y, por supuesto, en junio pasado, cuando bombardeó sus instalaciones nucleares, y cree que todas estas decisiones fueron justificadas. Ahora Irán es más débil que en el pasado porque no tiene defensas aéreas”, opinó.

Sadjadpour continuó: “Creo que ese contexto, sumado al hecho de que los líderes iraníes siguen provocándolo y al hecho de que no hay un gran acuerdo que alcanzar, no existe un momento de Nixon con China donde se pueda lograr un gran acuerdo y normalizar las relaciones. Y si ya ha dicho que destruyó el programa nuclear iraní en junio pasado, no me queda claro cómo lograr otro acuerdo nuclear será el resultado que busca”.

Pero seguir adelante con ataques militares conllevaría enormes riesgos tanto en su ejecución como en las condiciones políticas inciertas que podrían generar.

Un intento serio de decapitar al régimen iraní o de devastar la capacidad militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la milicia paramilitar Basij probablemente requeriría una campaña aérea de varios días.

Intentar reducir la capacidad de Irán para reprimir nuevas protestas conllevaría un alto riesgo de pérdidas civiles, dado que gran parte de la maquinaria represiva se encuentra en zonas civiles.

Sin la impensable perspectiva de una gran invasión terrestre, ¿cuán eficaz podría ser tal esfuerzo cuando la reciente represión se llevó a cabo con brutal violencia callejera en espacios cerrados?

Irán, sede de la antigua civilización persa, es más contiguo y está menos plagado de divisiones sectarias que Iraq, que se dividió después de la invasión estadounidense en 2003.

Pero nadie quiere probar el impacto de un vacío de poder si el Gobierno cae, en ausencia de un camino claro hacia el retorno a la democracia.

Y el golpe corto, agudo y atronador del tipo que Trump prefiere y que no entra en conflicto con el mantra de “no atolladeros extranjeros” de su movimiento MAGA puede no ser suficiente para derrocar al régimen clerical en Teherán.

Pero un enfrentamiento militar más prolongado, con consecuencias inciertas, pondría a prueba la confianza de los estadounidenses en su presidente. Una guerra fallida podría devastar a los republicanos en las ya poco prometedoras elecciones intermedias de noviembre.

Un sentimiento de arrogancia se ha extendido en torno a la Casa Blanca desde el derrocamiento de Nicolás Maduro el mes pasado. Pero la muerte de estadounidenses en combate en una guerra contra Irán podrían, en la práctica, mermar todo el poder y la legitimidad del segundo mandato de Trump.

En las últimas semanas, también ha habido indicios de que los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico —con quienes Trump mantiene una estrecha relación— temen las consecuencias de un ataque estadounidense contra Irán.

Es posible que Irán lance ataques con misiles a corto plazo. Teherán podría intentar paralizar la infraestructura petrolera regional. Y los disturbios a largo plazo podrían sacudir una región que ahora se encuentra en transición hacia nuevos horizontes lucrativos como la inteligencia artificial y el turismo.

Algunos vecinos de Irán también temen que se desate el caos si Jamenei muere, ya que su país ha conocido un régimen férreo durante más de 40 años. Otra posibilidad es que los clérigos sean sucedidos por un régimen igualmente brutal, pero más laico, que buscaría reconstituir su amenaza regional.

Todo esto es un argumento para alejarse del abismo.

Pero después de semanas de retórica amenazante de Trump, una decisión de no atacar a Irán podría minar la credibilidad internacional que el presidente acumuló con los golpes a las instalaciones nucleares el año pasado y con la sorprendente incursión en Venezuela.

¿Y no tiene también una obligación hacia el pueblo iraní que sueña con la libertad?

Los predecesores de Trump evitaron fomentar una contrarrevolución en Irán por temor a proporcionar un pretexto para una represión aún más feroz contra los manifestantes, considerados agentes de EE.UU.

Trump no tuvo tales reparos, y su promesa de que EE.UU. estaba “listo para castigar a Teherán por su represión posiblemente atrajo a más gente a las calles”.

Si el presidente no toma medidas, los líderes de Irán pueden ser aún menos reticentes a infligir una violencia horrenda a sus ciudadanos cuando llegue el próximo levantamiento.

Dada la complejidad de la ecuación militar, es obvio por qué la administración no ha cerrado una vía de salida diplomática. Pero es difícil imaginar que el presidente ofrezca un acuerdo que Irán esté dispuesto a aceptar, y viceversa.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, expuso los objetivos de Estados Unidos antes de las conversaciones en Omán.

“No estoy seguro de que puedan llegar a un acuerdo con estos tipos, pero lo averiguaremos”, señaló Rubio. Aclaró que la administración quiere centrarse en el programa nuclear de Irán, pero también en el alcance de los misiles balísticos de Teherán, su “patrocinio” a organizaciones terroristas y el trato que da a su población.

CNN ha informado que Irán solo está interesado en discutir su programa nuclear, independientemente de su estado tras los ataques estadounidenses del año pasado.

Esto no sorprende, ya que un acuerdo que redujera su amenaza de misiles erosionaría su capacidad para disuadir futuros ataques de Estados Unidos e Israel.

A cambio de limitar el enriquecimiento de uranio, Irán buscaría un alivio de las sanciones, lo que dejaría al equipo de Trump con la desagradable opción de aceptar el mismo tipo de acuerdo por el que criticaron duramente al expresidente Barack Obama.

Aquel pacto excluía los misiles balísticos y permitía a Teherán construir su base de poder regional.

Una opción para Trump sería firmar un acuerdo rudimentario y promocionarlo como una gran victoria (el gran vendedor ciertamente ya lo ha hecho antes).

Esto podría apaciguar a los votantes estadounidenses cansados ​​de la guerra, pero enviaría un claro mensaje de retroceso ante sus adversarios y empañaría su aura de hombre fuerte global.

Mientras tanto, Teherán podría hacer lo que siempre hace: probar los límites del acuerdo y esperar a que sustituya a otro presidente estadounidense.

Y el pueblo iraní al que Trump prometió ayudar hace apenas unas semanas quedaría atrapado bajo el férreo puño de un régimen despiadado con toda esperanza aplastada.

