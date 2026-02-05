Quién es Daniella, la hija de Diosdado Cabello y nueva ministra de Turismo de Venezuela

Por Anabella González, CNN en Español

Daniella Desirée Cabello Contreras es la nueva ministra de Turismo de Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nombró a la hija de Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y figura de enorme peso dentro del chavismo, al frente del ministerio y la posicionó como una figura central en la reestructuración del gobierno.

Integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del que su padre es el primer vicepresidente, la funcionaria de 33 años tiene años inmersa en la política.

Cabello fue presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela, creada en septiembre de 2024 por Nicolás Maduro con el objetivo de promover los productos del país en destinos internacionales. Anteriormente, en marzo de 2023, ya ejercía como presidenta de Marca País, un instituto creado por el Gobierno de Venezuela en 2019 para impulsar la estrategia de exportación de productos y desarrollos locales. Entre lo que señala como logros de la gestión, Cabello destaca el apoyo a productos con el sello “Hecho en Venezuela”, como el cacao y el café.

Daniella Cabello reemplaza a Leticia Gómez y “asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, dijo Rodríguez, la mandataria encargada, en un mensaje en Telegram.

Al agradecer el nombramiento, Cabello dijo que “Venezuela es un país multidestino y con un potencial infinito para el turismo, es una oportunidad maravillosa que hoy acepto con mucho amor, compromiso y lealtad para continuar mostrando al mundo lo mejor de nuestro país”, dijo el lunes en una publicación en sus redes sociales.

Cabello asumirá un cargo que entre 2015 y 2019 también ejerció su madre, la diputada Marleny Contreras.

“Seguiremos llevando en alto el nombre del mejor país, VENEZUELA ABIERTA AL MUNDO Y AL FUTURO”, afirmó la funcionaria, que en su formación académica se especializó en gestión de Aduana y Comercio Exterior en Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública de Venezuela.

“Fuimos un país rentista a nivel petrolero durante mucho tiempo. A razón de las medidas coercitivas unilaterales que se le aplicaron a Venezuela, el bloqueo que se le aplicó a Venezuela, nos tocó diversificar nuestra producción y nuestra economía. Y dentro de esa diversificación está el petróleo que nunca se acaba, que es el turismo”, dijo en un reportaje del podcast de Globovisión en 2024.

Antes de las sanciones, Venezuela ya estaba lejos de lograr la producción petrolera de más de 3 millones de barriles diarios que registraba en la década de 1990, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En los años siguientes la infraestructura petrolera se deterioró y en 2019 llegó a su mínimo histórico. Varios expertos atribuyen los daños a la falta de mantenimiento y a la impericia en el manejo de las instalaciones.

Hija de Marleny Contreras y Diosdado Cabello, Daniella Cabello se muestra en sus redes sociales muy cercana al chavismo y a su familia, especialmente a sus padres.

“Gracias, Diosito, por regalarme un año nuevo de vida, pero sobre todo, gracias por ellos (…) Mi pilar, mi todo, gracias por mi familia”, escribió en abril pasado al publicar un video en el día de su cumpleaños en el que abraza a su padre y a su madre.

La funcionaria también se muestra unida a su padre en el plano político y laboral. Desde el inicio, formó parte de la realización del programa de televisión “Con el mazo dando”, el ciclo televisivo semanal de Diosdado Cabello, que comenzó en 2014 y se convirtió en un vehículo propagandístico para intimidar a opositores.

Figura clave en la estructura de poder desde hace décadas, Diosdado Cabello es considerado por muchos como el “número 2” del chavismo y uno de los hombres más influyentes del gobierno. Estuvo junto a Chávez en su última aparición pública en 2012, poco antes de que este muriera de cáncer.

“Hace 4 años comenzamos este proyecto que se convirtió en el impelable de los chavistas de verdad, de los revolucionarios de corazón y, por supuesto, hasta de los amargados que lo disfrutan con moringa incluida”, escribió Daniella Cabello en 2018 al compartir una foto junto a su padre durante una grabación del programa.

Antes de ser funcionaria, la nueva ministra incursionó en la música como cantante, sin dejar de lado la política. En 2014 grabó “Invencible”, una canción en homenaje al fallecido presidente Hugo Chávez, y ese mismo año interpretó la canción y fue la protagonista del videoclip oficial de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela.

Está casada con el cantante Omar Acedo desde hace seis años y juntos son padres de Danna Isabella, que nació en 2022.

En noviembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó junto a otras 20 personas como funcionarios afines a Nicolás Maduro y la incluyó entre los presuntos responsables de “ejecutar políticas que apoyan actos antidemocráticos”.

Cabello fue sancionada por presidir la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones y Marca País.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló en ese momento que la funcionaria “reportaba directamente” a la por entonces vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Delcy Rodríguez, y mencionó que es hija de Diosdado Cabello, también sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro de EE.UU., y por cuya captura el Departamento de Estado ofreció una recompensa en 2020 que hoy asciende a US$ 25 millones.

“Ellos no nos conocen”, dijo Diosdado Cabello en su programa televisivo semanal, donde suele confrontar con dureza las críticas y acusaciones hacia el oficialismo y promueve la postura del Gobierno. En respuesta a la sanción contra su hija, planteó que la intención era perjudicarlo a él indirectamente. “La gente dice que yo soy jo**do, yo no soy jo**do nada, soy un pan con café con leche, jo**da es Daniella. Daniella practica boxeo”, dijo en tono de humor.

El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela niega los señalamientos del Departamento de Estado contra él y su familia. CNN contactó al Ministerio de Turismo y al Ministerio para la Comunicación y la Información respecto de la sanción contra Daniella Cabello y está a la espera de respuesta. CNN también intenta contactarse con Cabello.

