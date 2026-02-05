Coral psicodélico, efímeras desconcertadas y una araña hambrienta, entre los ganadores de Close-up Photographer of the Year

Por Tom Page, CNN

Una imagen psicodélica de un coral, un enjambre de efímeras y una araña muy hambrienta figuran entre las fotografías ganadoras del premio Close-up Photographer of the Year.

El premio, en su séptima edición, recibió más de 12.000 imágenes procedentes de 63 países, evaluadas por fotógrafos, naturalistas y editores, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Las obras concursaron en 11 categorías, entre las que se incluyen animales, insectos, mariposas y libélulas, arácnidos, retratos de invertebrados, submarino, plantas, hongos y mohos mucilaginosos.

La ganadora absoluta, titulada “Fractal Forest”, es una fotografía submarina de un coral blando con forma de coliflor tomada por Ross Gudgeon en el estrecho de Lembeh, Indonesia, le valió al fotógrafo australiano el primer premio de 2.500 libras esterlinas (unos US$ 3.420).

Gudgeon explicó que el coral recibe su nombre por sus “numerosos pólipos pequeños, redondeados y con forma de protuberancia que le dan una textura esponjosa”. Detalló que introdujo con cuidado un lente macro gran angular a través de las ramas del coral para fotografiar la especie desde dentro.

El estrecho es un punto de interés para el buceo y la biodiversidad que separa la pequeña isla de Lembeh y la provincia de Sulawesi Septentrional. Es uno de los lugares favoritos de los fotógrafos submarinos macro que buscan criaturas extrañas y maravillosas, pero se encuentra cerca de un gran puerto moderno.

Algunas fotografías contrastan el mundo natural y el impacto de la humanidad.

La fotografía ganadora en la categoría de insectos, titulada “Blue Army”, captó una compleja escena ambiental en la ciudad de Szentendre, en Hungría.

“Después de algunas décadas, la espectacular y amenazada efímera del Danubio ha regresado al río Danubio, probablemente debido a la mejora de la calidad del agua, tras haber desaparecido de los ríos de Europa Central a causa de la contaminación”, explicó el fotógrafo Imre Potyó en el pie de foto de su obra.

La fotografía fue tomada en el verano de 2024 desde el interior del río, y Potyó afirmó que las personas que se encontraban junto al río quedaron “abrumadas” por “millones” de efímeras durante un periodo de calor y sequía.

“Las luces atraen a las efímeras”, explicó. “Durante el festival de finales de agosto, densas nubes de estos insectos envolvieron restaurantes, puestos, bares de vino y conciertos, convirtiéndose en un espectáculo imperdible y alarmante.

“Las efímeras giraban alrededor de las luces durante mucho tiempo, incapaces de liberarse, y tristemente morían sobre el asfalto”.

Por otra parte, Pedro Luna captó a la polilla del boj, originaria de Asia pero considerada una especie invasora en Cataluña, España, donde fue fotografiada. Una rana arbórea cubana, retratada por el finalista de la categoría Joven Fotógrafo Jameson Hawkins-Kimmel en el patio trasero de su casa en Florida, también es considerada invasora en ese estado.

Sin embargo, la mayoría de los fotógrafos optaron por un enfoque cerrado en sus sujetos, tanto pequeños como grandes.

“Esta ha sido la competencia más dura hasta ahora”, afirmó Tracy Calder, cofundadora del certamen, en un comunicado.

Sobre la imagen ganadora de Gudgeon, Calder señaló que “encarna todo lo que la fotografía de primer plano puede lograr: nos muestra una perspectiva que nunca habíamos visto y revela una belleza oculta en un sujeto familiar. Los jueces quedaron cautivados”.

