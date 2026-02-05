Conoce a los 36 atletas latinoamericanos que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Por Federico Leiva, CNN en Español

El olimpismo está listo para el gran evento del 2026, con el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, en Italia. Para muchos puede parecer una competencia destinada a ser la sombra de sus hermanos Juegos Olímpicos de Verano, pero los más de 3.500 atletas que desfilarán por las 16 disciplinas no están de acuerdo.

Se trata del evento más importante para los deportes de hielo y nieve, competiciones donde, históricamente, a los atletas latinoamericanos les ha costado más resaltar. De hecho, ningún participante latinoamericano se ha logrado subir a un podio, con lo cual el medallero de la región está en cero.

Eso es algo que tratarán de cambiar los 36 atletas que representarán a América Latina durante estos Juegos Olímpicos de Invierno. Es un número pequeño, sí. Apenas un 1,02 % sobre el total de participantes. Pero, al mismo tiempo, es una cifra histórica, ya que ninguna edición tuvo tantos participantes latinoamericanos. La que más se acerca es Pyeongchang 2018, donde hubo 34.

Habrá diez delegaciones representando a la región, aunque una de ellas será claramente mayoría.

Brasil es, por lejos, la que más atletas latinoamericanos lleva a Milán-Cortina, con 14, también un récord para el país. Es, al mismo tiempo, la que más posibilidades parece tener de lograr una medalla. Tamaña esperanza le corresponde a un nombre propio en particular, Lucas Pinheiro Braathen, quien nació en Noruega, pero representa a Brasil desde 2024. Lleva ya nueve podios en el circuito de la Copa del Mundo de esquí alpino y tiene buenas posibilidades de repetir ahora a nivel olímpico.

Argentina es el segundo país con la mayor cantidad de participantes en esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. El listado completo mezcla a algunos debutantes con otros con experiencia previa, principalmente en Beijing 2022.

México llevará a cinco deportistas, donde destaca la presencia, nuevamente, de Donovan Carrillo, un atleta que se destaca en el patinaje artístico y que ya fue abanderado de México en 2022. Sin embargo, las miradas se las llevan Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, la primera dupla de madre e hijo compitiendo en un mismo Juego Olímpico de Invierno.

Chile aparece más atrás, con tres atletas, que serían cuatro si el esquiador alpino Henrik Von Appen no se hubiera lesionado tras una caída en Suiza el pasado fin de semana.

Colombia estará representada únicamente por Fredrik Fodstad, quien es apenas el cuarto colombiano en la historia en participar de unos Juegos Olímpicos de Invierno. El joven de 24 años, que desde pequeño vivió en Noruega, llevará la bandera de su país.

Uruguay está de vuelta en los Juegos Olímpicos de Invierno después de 28 años de ausencia. La presencia de Gabriel Hottegindre había sido la última hasta que Nicolás Pirozzi anotó su nombre entre los participantes de este año.

Ecuador estará presente por tercera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. Tendrá un solo representante, Klaus Jungbluth, quien ya portó la bandera tricolor en la edición de PyeongChang 2018.

Por quinta vez en la historia, Venezuela dirá presente en la competencia máxima de hielo y nieve. Nicolás Claveau será el abanderado y único atleta en Italia. Ya quedó en la historia al ser el primer venezolano en competir en la prueba de esquí de fondo.

Puerto Rico tendrá una participante en Milán-Cortina: Kellie Delka, quien ya estuvo en Beijing 2022. Delka es una palabra autorizada del skeleton. De hecho, será la atleta de mayor edad en participar de la prueba femenina.

Si Bolivia se está haciendo un participante asiduo de los Juegos Olímpicos de Invierno, eso se debe a Timo Grönlund, quien volverá a representar al país sudamericano por tercera edición consecutiva. Además, será abanderado, ya que es el único participante de esa nación.

