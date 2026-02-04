Aumentan los temores de una carrera armamentista nuclear después de expirar el tratado entre Estados Unidos y Rusia

Por Jennifer Hansler y Kylie Atwood, CNN

La expiración este jueves del último tratado nuclear restante entre Estados Unidos y Rusia ha despertado temores de una posible carrera armamentista nuclear, debido a que las dos mayores superpotencias nucleares no tienen limitados sus arsenales por primera vez en décadas.

“El peor de los casos es que la situación se descontrole y luego algún incidente imprevisto o previsible desencadene un conflicto que escale rápidamente hasta convertirse en un conflicto nuclear”, declaró Thomas Countryman, exsubsecretario de Estado interino para el control de armas y la seguridad internacional.

Aunque algunos expertos sostienen que las limitaciones del nuevo tratado START eran obsoletas y limitaban innecesariamente a Estados Unidos, especialmente cuando China busca expandir su arsenal nuclear.

El histórico tratado entró en vigor en febrero de 2011. Limitó a ambos países a 1.550 ojivas nucleares desplegadas; 700 misiles balísticos intercontinentales desplegados, misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos pesados ​​equipados para transportar armas nucleares; y 800 lanzadores, tanto desplegados como no desplegados. También impuso límites a las armas nucleares intercontinentales rusas que podían alcanzar Estados Unidos.

Pero los críticos del tratado, incluido el presidente Donald Trump, señalaron que no cubría a China, que está expandiendo rápidamente su arsenal nuclear y podría tener unas 1.500 ojivas nucleares para 2035 si continúa expandiendo su arsenal al ritmo actual, según un informe del Pentágono de 2022.

El tratado tenía una vigencia inicial de 10 años. En 2021, Estados Unidos y Rusia acordaron prorrogarlo por cinco años más, hasta el 4 de febrero de 2026.

El acuerdo no podía prorrogarse, pero ambos países podrían acordar seguir cumpliendo con los límites establecidos en el tratado.

La preocupación por el futuro del control de armas —en el que Estados Unidos y Rusia han colaborado durante décadas— surge después de que Trump también prometiera el año pasado que Estados Unidos reanudaría las pruebas nucleares, pero no se ha avanzado en ese sentido.

En septiembre pasado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso mantenerlo por un año más. En aquel momento, Trump dijo que la propuesta “me parece una buena idea”.

Sin embargo, en las últimas semanas, Trump ha expresado poca preocupación por la caducidad, declarando al New York Times: “Si caduca, caduca. Haremos un mejor acuerdo”.

Y el miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, sugirió que Estados Unidos no aceptaría mantener los límites del tratado, citando el pedido de Trump de un acuerdo nuclear entre Estados Unidos, Rusia y China.

“El presidente ha sido claro en el pasado en que para tener un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer algo que no incluya a China debido a su vasto y rápido crecimiento arsenal”, indicó.

Beijing ha rechazado sistemáticamente la idea de negociaciones trilaterales, tanto en privado como en público.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia comunicó el miércoles que no había recibido respuesta de la administración Trump y que los comentarios públicos del Gobierno de Estados Unidos indican “que nuestras ideas han quedado deliberadamente sin respuesta”.

“Este enfoque parece erróneo y lamentable”, afirma el comunicado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que “en las circunstancias actuales”, asumen que los dos países “ya no están sujetos a ninguna obligación o declaración simétrica en el contexto del Tratado, incluidas sus disposiciones fundamentales, y en principio son libres de elegir sus próximos pasos”.

Cuando se le preguntó sobre la declaración, un funcionario de la administración Trump manifestó a CNN: “El presidente Trump ha hablado repetidamente de abordar la amenaza que representan las armas nucleares para el mundo e indicó que le gustaría mantener límites en las armas nucleares e involucrar a China en las conversaciones de control de armas”.

“El presidente decidirá el camino a seguir en materia de control de armas nucleares, que aclarará en su propio cronograma”, indicó el funcionario.

Muchos expertos que hablaron con CNN señalaron que no es del interés de seguridad nacional de Estados Unidos dejar que caduquen los límites del Nuevo START y dijeron que, en cambio, tendría sentido mantenerlos de manera temporal.

“No nos beneficiamos de una carrera armamentista derrochadora e ineficiente. No nos beneficia la falta de previsibilidad y transparencia a la hora de saber qué está haciendo el programa nuclear ruso. No nos beneficiamos de posibles errores de comunicación o de cálculo basados ​​en la falta de información”, declaró Paul Dean, exsecretario de Estado Adjunto para el Control de Armamentos, la Disuasión y la Estabilidad.

Todavía queda por determinar cómo responderá la administración Trump a la expiración del tratado, aunque exfuncionarios y expertos dijeron que Estados Unidos podría cargar más ojivas nucleares, revirtiendo las medidas que tomó para reducir su postura y cumplir con el tratado cuando se introdujo.

Algunos expertos sugieren que esa acción es necesaria para tranquilizar a los aliados que podrían verse tentados a construir sus propios arsenales nucleares.

“Si a la gente le preocupa el desarrollo de Rusia y China, debería haberse preocupado hace una década, cuando ya estaban acumulando sus arsenales nucleares y Estados Unidos mostraba moderación”, declaró Heather Williams, directora de asuntos nucleares del CSIS. “Si no mostramos determinación nuclear, nuestros aliados se preguntarán si Estados Unidos acudirá en nuestra ayuda y si tenemos que desarrollar nuestros propios programas nucleares”.

Pero también es probable que Rusia actúe rápidamente si Estados Unidos toma medidas para expandirse más allá de los límites del tratado.

Rose Gottemoeller, quien fue la negociadora jefe de Estados Unidos para el Nuevo START, comentó que cree que el peor escenario posible es una campaña rápida llevada a cabo por Rusia para cargar ojivas nucleares adicionales “que esencialmente nos deja en el polvo mientras todavía estamos tratando de organizarnos y los chinos están reconstruyéndose de manera constante”.

Gottemoeller agregó a CNN que Estados Unidos podría beneficiarse de una extensión de un año a los límites porque el país “no está inmediatamente listo para apresurarse a hacer nada”.

“Tenemos trabajo que hacer, planificar y prepararnos”, indicó, señalando que tomaría tiempo deshacer los cambios realizados a los submarinos y bombarderos para cumplir con el tratado.

Rusia, afirmó, está mucho mejor preparada para comenzar a cargar sus misiles rápidamente.

“Tienen líneas de producción activas de ojivas, así como de otros componentes relacionados para sus sistemas de misiles, que podrían cargar rápidamente”, insistió Gottemoeller. “Sabemos que ellos tienen esa capacidad industrial disponible, y nosotros no la tenemos”.

Gottemoeller también señaló que una prórroga de un año podría ser una victoria diplomática fácil para Trump. Añadió que la extensión de los límites “realmente nos da la oportunidad de prepararnos adecuadamente para lo que debemos hacer contra China”.

Pero otros no están de acuerdo sobre los beneficios de buscar una extensión de los límites existentes.

Matthew Kroenig, vicepresidente y director senior del Centro Scowcroft para Estrategia y Seguridad del Consejo Atlántico, expresó a CNN que no cree que adherirse a los límites sea de interés para Estados Unidos.

“En teoría, es bueno tener limitaciones, pero el objetivo principal de las armas nucleares de Estados Unidos es disuadir la guerra nuclear, no tener tratados”, señaló.

Indicó que China no está en la misma posición que cuando se negoció el Nuevo START y que los límites existentes no son suficientes para disuadir tanto a Moscú como a Beijing.

“China es una superpotencia casi igual o será una superpotencia nuclear, y por eso ahora necesitamos una estrategia para disuadir una guerra nuclear con Rusia y China, con la fuerza mucho mayor de China”, declaró a CNN.

Señaló las conclusiones de octubre de 2023 de una comisión bipartidista de postura estratégica, en la que tanto él como Gottemoeller sirvieron, que decía que “el tamaño y la composición de la fuerza nuclear deben tener en cuenta la posibilidad de una agresión combinada de Rusia y China”.

“La estrategia de Estados Unidos ya no debe tratar a las fuerzas nucleares de China como una amenaza ‘menor incluida’”, afirmó.

Los funcionarios de la administración Biden han declarado públicamente que se tomaron en serio la recomendación y tomaron todas las medidas necesarias para prepararse para la carga de ojivas adicionales. Si bien no lo hicieron, afirmaron que hicieron todo lo posible para que, si la administración Trump decidía hacerlo, el departamento estuviera preparado, apuntó Kroenig.

Trump impulsó un acuerdo trilateral de control de armas entre Estados Unidos, Rusia y China durante su primer mandato, y sus funcionarios han realizado constantes esfuerzos para dialogar con China sobre el tema durante el último año, según un alto funcionario.

Sin embargo, China se ha negado sistemáticamente a entablar conversaciones que puedan limitar su creciente arsenal nuclear.

Durante el último año, se han llevado a cabo múltiples conversaciones de segunda vía sobre estabilidad estratégica entre Estados Unidos y China, de acuerdo con fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Un exfuncionario que participó en dichas reuniones declaró a CNN que China parece más receptiva a la discusión general, incluso si se niega a abordar el tema de las limitaciones de su arsenal.

“Esto puede deberse a la creciente conciencia de que el tamaño de su arsenal nuclear y el próximo colapso de todo acuerdo estructurado de control de armas entre Estados Unidos y Rusia los han arrojado a un mundo menos familiar para ellos”, opinó el exfuncionario.

Sin embargo, sin un entendimiento claro sobre qué llevará a China a la mesa de diálogo serio sobre el tema, abandonar el Nuevo START y la búsqueda de un acuerdo provisional es una medida riesgosa, estimaron algunos expertos.

“Podríamos presenciar una peligrosa carrera armamentista a tres bandas” entre Rusia, Estados Unidos y China, sostuvo Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas, “pero todo eso podría evitarse o mitigarse con algo de sentido común y esfuerzos diplomáticos”.

Aunque “la expiración del Nuevo START no es el primer revés en los esfuerzos globales de reducción de riesgos”, señaló Kimball, su ocurrencia “en medio del enfoque demoledor de la administración Trump hacia las reglas y tratados internacionales podría ser el punto de partida para un nuevo tipo de carrera armamentista desenfrenada, sin restricciones y entre Estados Unidos y Rusia y entre Estados Unidos y China, que es costosa para todos los países”.

