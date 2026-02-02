Donald Trump responde a las críticas en los Grammys sobre Epstein y Groenlandia

Por Logan Schiciano

El presidente Donald Trump respondió a las críticas del domingo por parte del presentador de los Grammy, Trevor Noah, sobre su amistad con el delincuente sexual convicto y financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein.

“Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!! No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la Isla Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación que propagan noticias falsas”, escribió Trump en su Truth Social la madrugada del lunes.

Estos comentarios se producen después de que el Departamento de Justicia publicara más de 3 millones de páginas de archivos el viernes, incluyendo algunos que contienen referencias a Trump, al expresidente Bill Clinton y a otros.

Trump negó durante mucho tiempo cualquier irregularidad relacionada con Epstein o cualquier acusación de conducta sexual inapropiada. El año pasado, Trump declaró haber rechazado una invitación de Epstein para visitar su isla, en lo que él llamó un momento de buen juicio.

“Nunca tuve el privilegio de ir a su isla, y la rechacé. Mucha gente de Palm Beach fue invitada a su isla. En uno de mis mejores momentos, la rechacé. No quería ir a su isla”, declaró Trump a la prensa durante un viaje a Escocia el pasado julio.

Clinton también ha negado haber visitado la isla de Epstein y haber cometido cualquier delito, como informó CNN.

