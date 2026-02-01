Skip to Content
Premios Grammy 2026: lista de ganadores de las principales categorías

Published 3:38 pm

Por Dan Heching, CNN

Es la noche más importante de la música y estamos esperando para ver quién se llevará a casa esos gramófonos dorados.

Al comenzar la noche, Kendrick Lamar lidera con nueve nominaciones, incluyendo álbum del año por su “GNX”.

Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter le siguen de cerca con nominaciones para álbum, grabación y canción del año.

Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista de habla hispana en obtener simultáneamente nominaciones en las codiciadas categorías de mejor álbum, grabación y canción en el mismo año con “Debí Tirar Más Fotos”.

Los Grammy, presentados una vez más por Trevor Noah, contarán con presentaciones de Gaga y Carpenter, así como de Justin Bieber y los ocho nominados a mejor artista nuevo: Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR y The Marías.

A continuación, una lista de los nominados, con los ganadores indicados en negrita a medida que se anuncian durante la transmisión:

  • “DeBÍ TiRAR MáS FOToS,” Bad Bunny
  • “SWAG,” Justin Bieber
  • “Man’s Best Friend,” Sabrina Carpenter
  • “Let God Sort Em Out,” Clipse, Pusha T and Malice
  • “Mayhem,” Lady Gaga
  • “GNX,” Kendrick Lamar
  • “MUTT,” Leon Thomas
  • “CHROMAKOPIA,” Tyler, the Creator
  • “Abracadabra,” Lady Gaga
  • “Anxiety,” Doechii
  • “DtMF,” Bad Bunny
  • “Golden,” KPop Demon Hunters
  • “luther,” Kendrick Lamar w/ SZA
  • “Manchild,” Sabrina Carpenter
  • “WILDFLOWER,” Billie Eilish
  • Olivia Dean – GANADORA
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young
  • “Debí tirar más fotos”, Bad Bunny – GANADOR
  • “Mixteip”, J Balvin
  • “Ferxxo Vol. X: Sagrado”, Feid
  • “Naiki”, Nicki Nicole
  • “Eub Deluxe”, Trueno
  • “Sinfónico (en vivo)”, Yandel
  • “Daises,” Justin Bieber
  • “Manchild,” Sabrina Carpenter
  • “Disease,” Lady Gaga
  • “The Subway,” Chappell Roan
  • “Messy,” Lola Young
  • “Defying Gravity,” Cynthia Erivo and Ariana Grande
  • “Golden,” HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
  • “Gabriela,” Katseye
  • “APT.” Rosé and Bruno Mars
  • “30 for 30,” SZA w/ Kendrick Lamar
  • “Genes Rebeldes”, Aterciopelados
  • “ASTROPICAL”, Bomba Estéreo, Rawayana
  • “Papota”, CA7RIEL & Paco Amoroso – GANADOR
  • “ALGORHYTHM”, Los Wizzards
  • “Novela”, Fito Páez
  • “Mala mía”, Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • “Y lo que viene”, Grupo Frontera
  • “Sin rodeos”, Paola Jara
  • “Palabra de to’s seca”, Carín León – GANADOR
  • “Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande – En Vivo”, Bobby Pulido
  • “EoO”, Bad Bunny – GANADOR
  • “Cantando en el Camino”, Ciro Hurtado
  • “Jerusalema”, Angélique Kidjo
  • “Inmigrante Y Que”, Yeisy Rojas
  • “Shrini’s Dream – Live”, Shakti
  • “Daybreak”, Anoushka Shankar con Alam Khan & Sarathy Korwar
  • “Fotografías”, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
  • “Raíces”, Gloria Estefan – GANADORA
  • “Clásicos 1.0”, Grupo Niche
  • “Bingo”, Alain Pérez
  • “Debut y Segunda Tanda, Vol. 2”, Gilberto Santa Rosa
  • “Let God Sort Em Out,” Clipse, Pusha T and Malice
  • “Glorious,” GloRilla
  • “God Does Like Ugly,” JID
  • “GNX,” Kendrick Lamar – GANADOR
  • “Chromakopia,” Tyler, The Creator
  • “Outside,” Cardi B
  • “Chains & Whips,” Clipse, Pusha T & Malice f/ Kendrick Lamar & Pharrell Williams
  • “Anxiety,” Doechii
  • “tv off,” Kenrick Lamar f/Lefty Gunplay
  • “Darling, I,” Tyler, the Creator f/ Teezo Touchdown
  • “Dollar A Day,” Charley Crockett
  • “American Romance,” Lukas Nelson
  • “Oh What A Beautiful World,” Willie Nelson
  • “Hard Headed Woman,” Margo Price
  • “Ain’t In It For My Health,” Zach Top
  • “Patterns,” Kelsea Ballerini
  • “Snipe Hunter,” Tyler Childers
  • “Evangeline Vs. The Machine,” Eric Church
  • “Beautifully Broken,” Jelly Roll
  • “Postcards From Texas,” Miranda Lambert
  • “Nose on the Grindstone,” Tyler Childers
  • “Good News,” Shaboozey
  • “Bad As I Used to Be,” Chris Stapleton
  • “I Never Lie,” Zach Top
  • “Somewhere Over Laredo,” Lainey Wilson
  • “private music,” Deftones
  • “I Quit,” HAIM
  • “From Zero,” Linkin Park
  • “NEVER ENOUGH,” Turnstile
  • “Idols,” YUNGBLUD
  • “U Should Not Be Doing That,” Amyl and The Sniffers
  • “The Emptiness Machine,” Linkin Park
  • “NEVER ENOUGH,” Turnstile
  • “Mirtazapine,” Hayley Williams
  • “Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning,” YUNGBLUD f/ Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
  • “BELOVED,” GIVĒON
  • “Why Not More?” Coco Jones
  • “The Crown,” Ledisi
  • “Escape Room,” Teyana Taylor
  • “MUTT,” Leon Thomas
  • “YUKON,” Justin Bieber
  • “It Depends,” Chris Brown f/ Bryson Tiller
  • “Folded,” Kehlani
  • “MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk),” Leon Thomas
  • “Heart Of A Woman,” Summer Walker

