Muere a los 71 años la actriz Catherine O’Hara, estrella de “Mi pobre angelito”

Por Miriam Elder y Dan Heching, CNN

Catherine O’Hara, quien protagonizó las legendarias películas “Beetlejuice” y “Mi pobre angelito” antes de brillar como Moira Rose en “Schitt’s Creek”, ha fallecido. Tenía 71 años.

Un comunicado de CAA, la agencia que representaba a O’Hara, informó que la actriz falleció este viernes “en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad”.

O’Hara comenzó su carrera en Second City, en su Canadá natal, antes de dedicarse al cine.

Sus papeles en “Beetlejuice” (1988) y “Mi pobre angelito” (1990) recibieron un amplio reconocimiento. Poco después, comenzó a colaborar con el director Christopher Guest, protagonizando muchos de sus icónicos falsos documentales, incluyendo “Waiting for Guffman” (1996) y “Best in Show” (2000).

En estas películas, O’Hara trabajó a menudo junto a Eugene Levy, formando una pareja emblemática que posteriormente protagonizaría la aclamada serie “Schitt’s Creek”. Como la excéntrica y sofisticada actriz Moira Rose, las frases ingeniosas de O’Hara se convirtieron en virales y le valieron el reconocimiento de la crítica.

O’Hara ganó un Emmy en 2020 durante una ceremonia celebrada en plena pandemia, en la que las estrellas, con mascarillas, celebraron desde diferentes partes del mundo, con la acción capturada por 130 cámaras.

O’Hara agradeció a los creadores Eugene y Dan Levy: “Gracias por darme la oportunidad de interpretar a una mujer de cierta edad, mi edad, que puede ser completamente ella misma, con todas sus excentricidades”.

O’Hara también ganó un Globo de Oro por su interpretación de Moira Rose en la serie en 2021.

O’Hara era conocida por su total entrega a sus papeles, con una voz expresiva y un brillante sentido del humor.

Recientemente, retomó su papel de Lydia Deetz para la secuela “Beetlejuice Beetlejuice” e interpretó a una ejecutiva despedida en “The Studio”, por la que fue nominada a un Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en televisión este año.

Le sobreviven su esposo, Bo Welch, y sus hijos Matthew y Luke.

Según su agencia, la familia celebrará una ceremonia privada en su memoria.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.