Los osos polares en el Ártico de Noruega se están volviendo más gordos y saludables, a pesar de la crisis climática

A medida que el hielo marino se derrite debido a la crisis climática, la tendencia de que los osos polares se vuelvan más delgados y tengan menos crías ha sido bien documentada en áreas como la bahía de Baffin, entre Groenlandia y la isla Baffin de Canadá, y la bahía de Hudson en el noreste de Canadá.

Sin embargo, una población de osos en el Ártico de Noruega está desafiando la tendencia, volviéndose más gordos y saludables incluso mientras el hielo se derrite rápidamente, según un estudio publicado en la revista Scientific Reports.

La zona del mar de Barents, frente a las costas de Noruega y Rusia, ha experimentado aumentos de temperatura de hasta 2 °C por década en algunas partes, más que otras regiones del Ártico en las últimas décadas, de acuerdo con investigadores de Noruega, Reino Unido y Canadá.

La región ha perdido hábitat de hielo marino más de dos veces más rápido que cualquier otra zona donde viven osos polares.

Por ello, los investigadores predijeron que los osos estarían más delgados en los años con menos hielo marino.

La condición corporal de los animales salvajes suele ser un indicador temprano del impacto de los cambios ambientales en sus poblaciones, según el estudio.

Durante el periodo de 27 años entre 1992 y 2019, se compararon 1.188 registros de medidas corporales de 770 osos polares adultos en Svalbard, un archipiélago noruego en el mar de Barents, con el número de días sin hielo en la región.

El número de días que los osos polares pasaron sin hielo aumentó en aproximadamente 100 días durante ese periodo. Sin embargo, tras una disminución inicial en su condición corporal de 1995 a 2000, en realidad se volvieron más gordos y mejoraron su estado en las dos décadas siguientes.

Así, mientras el hielo disminuía —reduciendo la capacidad de los osos para cazar focas— sus reservas de grasa crecían.

“La explicación más probable es que los osos polares en Svalbard han podido compensar el acceso reducido al hielo marino aprovechando oportunidades alternativas de alimentación y mostrando una considerable flexibilidad ecológica”, dijo Jon Aars, genetista de poblaciones e investigador principal del Instituto Polar Noruego, a CNN.

“En esta región, los osos tienen acceso a renos y huevos en tierra, cadáveres de morsas y también focas comunes”, añadió.

Se ha observado que un número creciente de osos pasa más tiempo en tierra durante el verano, saqueando nidos de aves en el oeste de Svalbard, y los datos muestran que más hembras adultas en el este de Svalbard pasan más tiempo en áreas con colonias de aves.

No obstante, los investigadores son cautelosos.

“Es importante destacar que mantener la condición corporal no significa que la pérdida de hielo marino no tenga efecto”, dijo Aars. “Más bien, sugiere que los osos de Svalbard han podido, hasta ahora, amortiguar algunos de los costos energéticos asociados con la reducción del hielo”.

“Esta capacidad de amortiguación puede depender de condiciones locales que no existen en otras partes del Ártico y puede no persistir si la pérdida de hielo marino continúa o se acelera”, agregó.

Aars señaló que el estudio “no contradice la comprensión general de que la crisis climática representa un riesgo grave para los osos polares. Más bien, subraya que los impactos climáticos son complejos y pueden implicar mecanismos de compensación temporales o parciales”.

A pesar de la aparente resiliencia de los osos al impacto de un clima más cálido, los investigadores solo analizaron un aspecto de la salud poblacional y no evaluaron otras medidas, como el tamaño total de la población.

Si bien los cambios significativos en las tasas de supervivencia y natalidad suelen ocurrir después de una disminución en la condición corporal, Aars dijo: “Una buena condición corporal no necesariamente se traduce en reproducción estable, supervivencia de crías o viabilidad poblacional a largo plazo. Otros procesos demográficos pueden ya estar siendo afectados negativamente por la pérdida de hielo marino, incluso si la condición corporal parece mantenerse”.

Añadió que, aunque el estudio analiza la condición pasada y presente, no puede predecir cuánto tiempo los osos podrán seguir compensando la reducción del hielo marino a medida que avanza la crisis climática.

“Estos resultados son positivos a corto plazo: la condición corporal de los osos de Svalbard mostró pocos cambios generales durante 1995-2019 a pesar de una pérdida sustancial de hielo marino”, dijo John Whiteman, principal investigador científico de Polar Bears International y profesor asociado de biología en Old Dominion University, en una declaración a CNN.

Sin embargo, Whiteman, quien no participó en la investigación de Svalbard, agregó que “la condición corporal es solo una pieza del rompecabezas” y que comprender completamente los factores que impulsan esta tendencia “requiere un monitoreo continuo, lo que enfatiza la importancia de recopilar datos a largo plazo”.

“En general, aunque el panorama para la conservación sigue siendo claro —los osos polares necesitan hielo marino, que está desapareciendo debido a la crisis climática—, este nuevo estudio ayuda a ilustrar la variación sustancial en cómo la pérdida de hielo ha afectado a los osos en diferentes áreas”, concluyó.

