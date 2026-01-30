Irán está abierto a dialogar con EE.UU., pero no permitirá imposiciones ni negociará misiles, dice el canciller

Por Billy Stockwell, CNN

Irán está dispuesto a participar en conversaciones nucleares justas y equitativas con Estados Unidos en medio de la creciente tensión entre ambas naciones, pero no se dejará imponer, declaró este viernes el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

“Bajo ninguna circunstancia estamos dispuestos a aceptar imposiciones”, declaró Araghchi en una rueda de prensa durante una visita a Estambul junto al ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan. “Sin embargo, Irán está dispuesto a participar en cualquier proceso diplomático que sea significativo, lógico y justo”.

No está claro cuándo ni en qué formato podrían tener lugar las posibles conversaciones. Araghchi afirmó que no se ha concertado ninguna reunión con Estados Unidos, aunque advirtió que dichas conversaciones no pueden “llevarse a cabo bajo amenaza”.

También descartó la posibilidad de que Teherán entable negociaciones sobre lo que denominó las “capacidades defensivas” del país, así como sobre su programa de misiles. “Creo que ningún país está dispuesto a comprometer su propia seguridad ni su defensa nacional”, afirmó.

El anuncio se produce tras las nuevas amenazas de Washington. El miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, instó a Irán a firmar lo que denominó un acuerdo nuclear “equitativo” o enfrentarse a otro posible ataque militar estadounidense.

Trump declaró el jueves que ha mantenido conversaciones con líderes iraníes y que planea seguir conversando.

“Las he mantenido y planeo seguir haciéndolo”, declaró al ser preguntado sobre el estado de sus conversaciones con Teherán. “Tenemos muchos barcos muy grandes y potentes navegando hacia Irán ahora mismo, y sería fantástico si no tuviéramos que usarlos”.

Trump no especificó con quién habló, pero sí describió el mensaje que transmitió. “Les dije dos cosas”, declaró. “Número uno, nada de energía nuclear. Y número dos, dejen de matar manifestantes”.

Miles de manifestantes murieron durante las recientes protestas antigubernamentales en Irán tras la fuerte represión del régimen iraní.

Araghchi declaró este viernes que Irán está “listo para reincorporarse a las negociaciones nucleares”, al tiempo que reiteró la postura sostenida por Teherán de que el programa nuclear de su país tiene fines pacíficos.

“Primero deben establecerse los preparativos necesarios: el formato, la sede y la agenda de las conversaciones”, añadió.

Durante el viaje de Araghchi a Estambul, Turquía se mostró dispuesta a “asumir un papel facilitador” entre Irán y Estados Unidos para ayudar a reducir la tensión.

La oferta se realizó durante una llamada entre el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de Irán, Masoud Pezeshkian, según informó la presidencia turca el viernes.

“Los líderes abordaron las relaciones bilaterales entre Turquía e Irán y la escalada de las tensiones militares en la región”, declaró la presidencia turca en un comunicado el viernes.

A su llegada a Estambul, Araghchi reconoció que los problemas regionales son “extremadamente graves en este momento y que nos enfrentamos a grandes desafíos”.

“Los objetivos declarados por Estados Unidos y otros países nos obligan a mantener consultas más estrechas, revisar los acontecimientos regionales y coordinar nuestras posiciones”, declaró Araghchi a la prensa.

Gul Tuysuz y Kevin Liptak, de CNN, contribuyeron a este reportaje.

