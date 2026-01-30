Delcy Rodríguez anuncia una ley de amnistía general en Venezuela y la reconversión de El Helicoide

Por CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una “ley de amnistía general”, una medida que podría beneficiar a cientos de presos políticos que aún están privados de su libertad en el país, y también la reconversión de la cárcel El Helicoide.

“Quiero hacer un anuncio para Venezuela, y que también allí está la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios”, aseguró Rodríguez el viernes durante la sesión de apertura de las actividades judiciales.

“Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general”, dijo la presidenta encargada, y agregó que la medida regiría en casos “desde 1999 al presente”.

Quedarían exceptuados de esta ley los procesados “por homicidios, tráfico de droga, corrupción y violación a los derechos humanos”, precisó.

“Pido que no se imponga la revancha, la venganza y el odio. Estamos dando la posibilidad de vivir en paz en Venezuela”, dijo la mandataria en su mensaje.

La presidenta encargada de Venezuela también anunció que El Helicoide, la prisión más temida de Venezuela, se convertirá en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad.

“Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”, sostuvo.

Ubicado en el centro-sur de Caracas, El Helicoide es el sitio que muchos venezolanos que lograron ser liberados dicen no poder olvidar. Hacinamiento, falta de condiciones mínimas de salubridad, extorsiones y distintos tipos de abuso son apenas algunas de las denuncias sobre esa prisión.

“Que la justicia traiga tranquilidad y estabilidad a Venezuela”, expresó Rodríguez.

Desde que el Gobierno de Venezuela anunció que liberaría a “un número importante” de presos políticos, al menos 302 personas han salido de prisión, de acuerdo con el registro de la organización como Foro Penal hasta este jueves. La cifra se mantiene alejada de las más de 800 reportadas por las autoridades.

Días atrás, Rodríguez afirmó que contactaría a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que verifique la lista de los liberados, pero hasta ahora el Gobierno no ha difundido un listado oficial con las identidades.

Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, dijo en X tras conocerse la noticia que una amnistía “es bienvenida siempre que sus elementos y condiciones incluyan a toda la sociedad civil, sin discriminación, que no se convierta en un manto de impunidad y que contribuya al desmantelamiento del aparato represivo de persecución política”.

Noticia en desarrollo.